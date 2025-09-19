Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Fukamura, Lora y Mesón Solsona
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
Planazo para el fin de semana en Barcelona: cocina marinera moderna, de mercado, catalana...
Planazo para el fin de semana: 3 restaurantes de Barcelona que no te puedes perder (un bistronómic, un mexicano, un bar de tapas con 'sushi'...)
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
Daisuke Fukamura ha remodelado su restaurante hasta dejarlo irreconocible: ahora es un precioso espacio de madera donde despliega el arte del 'nigiri' en una barra íntima para 6 personas. Así de bien se come en Fumakura.
El establecimiento del Hotel SLS Barcelona,en Port Fòrum, propone un viaje a través del paladar desde la capital catalana hasta Líbano haciendo escala en los países que baña el Mediterráneo. Esto es lo que se puede comer en Lora.
Este restaurante de la calle de Londres de Barcelona sirve un menú del día en el que puedes escoger entre cinco primeros, otros tantos segundos y postres caseros. Así comimos en Mesón Solsona.
