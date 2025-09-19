Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Para morros finos

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Fukamura, Lora y Mesón Solsona

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

Planazo para el fin de semana en Barcelona: cocina marinera moderna, de mercado, catalana...

Planazo para el fin de semana: 3 restaurantes de Barcelona que no te puedes perder (un bistronómic, un mexicano, un bar de tapas con 'sushi'...)

Los ‘nigiris’ de vieira, besugo y anguila de Fukamura.

Los ‘nigiris’ de vieira, besugo y anguila de Fukamura. / Manu Mitru

Pau Arenós

Ferran Imedio

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Fukamura

Fukamura

Daisuke Fukamura ha remodelado su restaurante hasta dejarlo irreconocible: ahora es un precioso espacio de madera donde despliega el arte del 'nigiri' en una barra íntima para 6 personas. Así de bien se come en Fumakura.

El solomillo a la brasa con 'shiitake' de Fukamura.

El solomillo a la brasa con 'shiitake' de Fukamura. / Manu Mitru

Lora

Lora

El establecimiento del Hotel SLS Barcelona,en Port Fòrum, propone un viaje a través del paladar desde la capital catalana hasta Líbano haciendo escala en los países que baña el Mediterráneo. Esto es lo que se puede comer en Lora.

Varios de los platos del restaurante Lora, en el Hotel SLS.

Varios de los platos del restaurante Lora, en el Hotel SLS. / El Periódico

Mesón Solsona

Mesón Solsona

Este restaurante de la calle de Londres de Barcelona sirve un menú del día en el que puedes escoger entre cinco primeros, otros tantos segundos y postres caseros. Así comimos en Mesón Solsona.

La carrillera del restaurante Mesón Solsona.

La carrillera del restaurante Mesón Solsona. / Alberto García Moyano

