'Biang-biang boom'!
Estos son los fideos más virales de Barcelona
En una esquina del Eixample, frente al Hospital de Sant Pau, el discreto restaurante chino West Street se ha convertido en fenómeno de TikTok e Instagram gracias a un plato de pasta tradicional de Xi’an
A simple vista, West Street (Cartagena, 335) podría pasar por un bar de cocina china más en Barcelona. Pero, desde hace casi dos años, este local informal es uno de los puntos de peregrinaje gastronómico más curiosos de la ciudad. El motivo: sus fideos 'biang-biang', una receta típica de la provincia china de Shaanxi que se ha vuelto viral en redes sociales. “Primero vino un 'influencer' y grabó la comida, luego otro y otro… y así cada vez más clientes”, explica Yisi Liu, de 21 años, hijo del dueño y cocinero, Zhengyu Liu.
De zapatero a cocinero
Zhengyu llegó desde Xi’an (capital de Shaanxi y célebre por albergar el ejército de terracota), donde regentaba un pequeño taller de zapatería. En Barcelona, decidió apostar por la cocina de su tierra. Los 'biang-biang' que elabora él mismo y sirve son una pasta larga, ancha y fina de trigo, acompañada de una salsa aparentemente sencilla: aceite de girasol, puerro, especias importadas de Xi’an, más un toque de soja. El resultado es un plato sabroso, ligeramente picante para el paladar local (aunque pero mucho más suave que en su versión original).
La carta no se complica: apenas una decena de recetas más, como bambú estofado, 'gyozas' fritas, la sopa 'wonton' o el 'rougamo', un bocadillo de carne típico del norte de China que aquí se rellena de cerdo y ternera estofada. Todo, eso sí, riquísimo. Y todo a precios que rondan los 10 euros por persona.
Fénomeno en redes
El fenómeno de los 'biang-biang' ha explotado en las redes: centenares de platos servidos a la semana, vídeos que acumulan miles de reproducciones y un algoritmo que los sigue mostrando a amantes del 'street food'. Se sirven en un bol enorme, humeantes y fotogénicos. “Creo que se han hecho virales porque casi nadie los ofrecía en Barcelona y son muy apetitosos”, apunta Yisi.
Y ahí siguen, desde su esquina modesta, atrayendo curiosos, fieles y novatos que llegan con el móvil en la mano y la expectativa encendida. Eso sí, sin perder ni un apice de su autenticidad. Cuando el vapor tibio del bol sube y el primer bocado llega a la boca, uno entiende por qué estos fideos, nacidos en un rincón de Shaanxi, han encontrado en Barcelona su segunda patria.
