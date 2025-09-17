Los mejores restaurantes del Port Vell de Barcelona para comer con barcos a la vista

Si no puedes permitirte un barco, siempre podrás 'navegar' por el mar a través de los platos que sirven estos restaurantes del Port Vell de Barcelona con vistas a las naves atracadas en el puerto. Aquí te ponemos rumbo a la mejor cocina mediterránea.

El rape a la Mari y la fideuá de El Merendero de la Mari. / Manu Mitru

El Merendero de la Mari

El establecimiento lleva más de tres décadas de éxito practicando cocina marinera clásica, honesta y reconocible. Te recordamos la historia y los mejores platos de El Merendero de la Mari.

El tartar de vieira del restaurante Fiskebar. / Ferran Imedio

Fiskebar

El restaurante del Reial Club Marítim de Barcelona apuesta por pescados crudos y ahumados propios de la gastronomía nórdica en un espacio con unas vistas encantadoras sobre el Port Vell. Así son los platos que ponen rumbo al norte de Fiskebar.

La terraza del restaurante Vraba, con vistas al Moll de la Barceloneta. / El Periódico

Vraba

El restaurante ubicado en el primer piso de la America's Cup Experience, el espectacular centro de divulgación de la competición de vela más mediática del mundo, sirve platos con la firma de Albert Ventura, chef de Coure. Propone una carta oceánica (por amplísima) de platos y vinos. Los primeros, mediterráneos, con un apartado para la gastronomía japonesa; los segundos, de altos vuelos, de medio mundo. ¿Te enrolas en Vraba?

La terraza del restaurante Bivio, en el paseo de Joan de Borbó. / ANDRZEJ WITEK

Bivio

Este restaurante que ocupa el lugar del histórico Puda Can Manel sirve unos arroces de órdago en la Barceloneta. Turistas y locales lo flipan cuando prueban los platos de Bivio.

Cata Mayor, con Pau Arenós: arroz en La Mar Salada. / periodico

La Mar Salada

Cómo hacer un arroz de 10 parece fácil escuchando y viendo al chef Marc Singla. "No es complicado pero es muy laborioso", admite el cocinero. Puedes intentarlo en casa o puedes ir a probarlo a su restaurante, La Mar Salada.

La terraza de 1881 per Sagardi. / Ferran Imedio

1881 per Sagardi

Pocas terrazas con mejores vistas sobre el puerto de Barcelona, Montjuïc y la Barceloneta encontrarás como esta. Y pocas más polivalentes, gastronómicamente hablando, ya que allí se puede tapear y vermutear (atención a las patatas bravas), comer platos de la carta (cocina mediterránea y parrilla de carne y pescado a base de buen producto) o beber un cóctel (de viernes a domingo a partir de las 16.00 horas pincha un 'disc jockey'). Está ubicada en lo alto del Museu d'Història de Catalunya (plaza de Pau Vila, 3).

Altamar

Otro clásico. Pero clásico-clásico porque el edificio fue levantado en 1929 con el diseño de Carles Buïgas con motivo de la Exposición Universal de aquel año. Fue bar, fue restaurante... y en 1970 cerró. Hasta que lo reabrió su actual responsable, Òscar Manresa, en el 2000. Altamar, hasta ahora, Torre d'Alta Mar, es, además, muy singular por mucho que lo hayamos integrado en nuestro imaginario, ya que tiene justo en la planta de abajo la parada del teleférico que une la Barceloneta con Montjuïc. Desde sus 75 metros de altura (a los que se sube en un ascensor acristalado para irse 'aclimatando') se domina toda Barcelona en 360 grados mientras se degustan platos de cocina mediterránea.

Una de las vistas del restaurante Azul Rooftop Barceloneta. / Ferran Imedio

Azul

Este local de la Barceloneta combina una carta mediterránea con unas vistas de la ciudad que fundirán la cámara de cualquier móvil de tanto fotografiarlas. Esto es lo que puedes ver y comer en Azul.

Una de las terrazas de Time Out Market, con vistas al Moll dels Pescadors del Port Vell. / El Periódico

Time Out Market

El Time Out Market se compone de 14 cocinas, más cuatro bares y una tienda en una superficie de 5.250 metros cuadrados. De la tapa de barrio con tradición, al platillo de un chef con dos estrellas Michelin, pasando por el ‘fast food’ de calidad, en un mismo espacio: los espacios con nombre propio deJordi Artal (Cinc Sentits) y Fran López (Xerta), con sendas estrellas Michelin, Darvaza, Baló, Can Ros, Casa Amàlia (el único como restaurante independiente), Xuba, Rías Kru, Bar Nuri, Casa Guinart, La Balmesina, La Real Hamburguesería, Monster Sushi, Bubó, Café de Indias, Paradiso, Colmado Múrria y dos bares.