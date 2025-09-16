Denominación discutida
Sotelo, el polémico nombre del restaurante que toma el relevo de Camarasa Fruits
José Calvo Sotelo, mártir del franquismo asesinado en 1936 que fue ministro durante la dictadura de Primo de Rivera, dio nombre a la plaza en la que está ubicado el local
Camarasa Fruits: comprar y comer de lujo
Los mejores restaurantes para recorrer la parte central de la Diagonal
Camarasa Fruits ya tiene relevo. Se llamará Sotelo, un nombre que ya está trayendo cola en las redes sociales porque recuerda al abogado José Calvo Sotelo, mártir del franquismo asesinado en 1936 que fue ministro de Hacienda entre 1925 y 1930, durante la dictadura de Primo de Rivera, y que dio nombre a la plaza en la que está ubicado el local. En 1979 pasó a llamarse Francesc Macià, en homenaje al presidente de la Generalitat que proclamó la República Catalana en 1931.
Lo que había sido una zapatería y, con la llegada de Camarasa Fruits, un espectacular y suntuoso espacio de aire ‘retro’ en el que igual podías comprar productos gurmet y platos preparados que comer o cenar platos de cocina de mercado o llevarte un pollo asado en horno de leña, será un restaurante donde se podrá ir a tomar copas por la tarde.
El dueño de una firma de criptomonedas y un 'socialité'
Es un proyecto del dueño de la firma de criptomonedas BitBase, Alex Fernández, y del 'socialité' Tito Bosch. Lo han detallado fuentes cercanas al proyecto a 'Crónica Global'.
Camarasa Fruits había suspendido pagos en febrero y estaba en concurso de acreedores. Según 'La Vanguardia', Fernández y Bosch mantendrán la plantilla de empleados del anterior negocio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pedro Orgeira, profesor: 'He eliminado la entrega de trabajos a la vieja usanza, ya no sé quién tiene la idea o resuelve un problema
- Emma García defiende las protestas en La Vuelta y frena a una de sus colaboradoras en el debate: 'No nos vamos a meter
- Ayuso justifica de facto el fraude de su pareja por ser “alguien que triunfa, prospera, al que hay que perseguir a través de la Agencia Tributaria”
- La aerolínea 'low cost' Play lanza vuelos a Islandia desde 69 euros para la temporada de auroras boreales
- ÚLTIMA HORA de la Vuelta, hoy en DIRECTO
- Carlos Galán, experto en inversión: 'Comprar una casa en la playa o en la montaña es uno de los mayores errores que puedes cometer
- La lluvia torrencial golpea el Vallès, Baix Llobregat, Maresme y Barcelonès y deja granizo y riadas en varios municipios
- El festivo de octubre que cae en domingo, según el calendario laboral 2025: adiós al puente soñado