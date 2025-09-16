Sotelo, el polémico nombre del restaurante que toma el relevo de Camarasa Fruits

Camarasa Fruits ya tiene relevo. Se llamará Sotelo, un nombre que ya está trayendo cola en las redes sociales porque recuerda al abogado José Calvo Sotelo, mártir del franquismo asesinado en 1936 que fue ministro de Hacienda entre 1925 y 1930, durante la dictadura de Primo de Rivera, y que dio nombre a la plaza en la que está ubicado el local. En 1979 pasó a llamarse Francesc Macià, en homenaje al presidente de la Generalitat que proclamó la República Catalana en 1931.

Lo que había sido una zapatería y, con la llegada de Camarasa Fruits, un espectacular y suntuoso espacio de aire ‘retro’ en el que igual podías comprar productos gurmet y platos preparados que comer o cenar platos de cocina de mercado o llevarte un pollo asado en horno de leña, será un restaurante donde se podrá ir a tomar copas por la tarde.

El dueño de una firma de criptomonedas y un 'socialité'

Es un proyecto del dueño de la firma de criptomonedas BitBase, Alex Fernández, y del 'socialité' Tito Bosch. Lo han detallado fuentes cercanas al proyecto a 'Crónica Global'.

Camarasa Fruits había suspendido pagos en febrero y estaba en concurso de acreedores. Según 'La Vanguardia', Fernández y Bosch mantendrán la plantilla de empleados del anterior negocio.