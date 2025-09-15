Barcelona buena y barata: Magatzem de Ses Illes, cocina tradicional de las Baleares en Barcelona

'Fri't, 'pa amb oli', 'tombet', 'trempó', 'flaons'… La cocina balear es una suma afortunada de distintas cocinas insulares, cada una con sus platos y todas con un tronco común mediterráneo. Cada isla ha construido una identidad particular a base de elaboraciones singulares y en Magatzem de Ses Illes, Joan Busquets y Lucía Martínez Loureiro nos las acercan todas al barrio de Gràcia. Este es un almacén sentimental, nacido del amor por las Baleares (su cultura, su cocina) que propone un formato desenfadado, divertido y asequible para disfrutar de esta tradición, una cocina absolutamente próxima y -paradójicamente- escasamente representada en nuestra ciudad.

Sobran 'nigiris' malos y faltan ‘pans amb oli’. Una pena porque es una cocina que comparte ingredientes, sabores, aromas y esencia con la nuestra. Una cocina prima-hermana que tenemos olvidada. ¿'Com més cosins més endins'? No en este caso. Qué mal.

Magatzem de Ses Illes Francisco Giner, 50 Tf: 93.859.75.25 magatzemsesilles.com 'Frit': 10,50 € 'Pa amb oli' de 'pilotes': 12 € Bravas: 5,90 € 'Flaó': 7,50 €

Tomemos como ejemplo el ‘pa amb oli’, una rebanada de pan de hogaza estilo mallorquín con tomate restregado ('tomàtiga de ramallet', similar al nuestro de colgar) que tras regar con aceite, se sirve con diferentes coberturas, siempre abundantes y generosas: sobrasada (con o sin queso curado de Maó), 'camaiot' (embutido tradicional mallorquín elaborado con carne magra de cerdo, tocino y sangre, en Magatzem de Ses Illes lo pasan unos segundos bajo la salamandra para que funda ligeramente, entibie y brille), 'pilotes' (albóndigas) en salsa… y un sinfín de posibilidades más porque el 'pa amb oli' es -como nuestro 'pa amb tomàquet'-, un formato, una base sobre la que ‘trabajar’.

'Pa amb oli' de 'pilotes' con queso de Maó en Magatzem de Ses Illes. / Òscar Gómez

Una diferencia con nuestro 'pa amb tomàquet 'es que, dada la contundencia y poderío del 'topping', se puede utilizar como plato principal, que es el caso del Magatzem de Ses Illes: “Lo proponemos a nuestros clientes como plato a compartir (de hecho, lo sirven ya porcionado) y de esta manera pueden probar distintas posibilidades, como el de sobrasada, que lo ofrecemos picante, no picante, con queso de Maó o sin queso”, cuenta Lucía.

El pan mallorquín, de miga densa y compacta

El pan mallorquín lo elaboran en la panadería Vermell, del barrio. Es un pan de miga densa y compacta, ideal para sostener con poderío todos los condumios que lo adornan, y además elaborado sin sal, de manera que resulta neutro y respetuoso con los sabores dominantes del bocado: la mandanga.

'Frit' mallorquín y lengua con alcaparras en segundo término de Magatzem de Ses Illes. / Òscar Gómez

El ‘frit mallorquí’ es un plato difícil porque es casquería 'heavy metal' que genera polarización. “Hay quien lo ama y hay quien no se atreve ni a probarlo”. La razón es que la chicha del plato se compone de corazón, hígado y asaduras de cordero. El resultado es una terneza visceral, sabrosa y profunda, algo elástica, claro. Un bocado espectacular para valientes. “No todo el mundo se atreve” cuenta Lucía. Es sorprendente porque sus sabores son equilibrados y nada extremos.

Probablemente las verduras jueguen en esto un papel principal. “Son de temporada, aunque las patatas, el pimiento y los guisantes son fijos -junto al hinojo, que no puede faltar-. Según temporada le ponemos berenjena, col, alcachofas… No hay secreto aquí, pero la clave son los aromáticos: el tomillo, el romero y el imprescindible toque anisado”.

'Pilotes' de ternera y cerdo

Para los escépticos del despojo, la reconciliación con la carne puede llegar a través de les 'pilotes'. Albóndigas guisadas con tomate sofrito, confitado, caramelizado y con el toque añadido del vino tinto. Espectacular. Son las mismas que puedes degustar sobre el 'pa amb oli', aclaro. Mezcla de ternera y cerdo, son tiernas y pequeñas -bastante más que las nuestras habituales- y el guiso, en este caso, proviene de la tradición menorquina. El pan que anteriormente hacía de plato, en este caso te va a hacer falta para mojar, mojar y mojar.

La sobrasada, que ya ha aparecido en el 'pa amb oli', también la puedes gozar al plato, acompañada de ‘quelis’ (galletas saldas, también conocidas como 'galetes d’oli' o 'galetes d’Inc'a) redondas, crujientes y secas y con un hilo de miel. Y también la utilizan para elaborar la salsa de las patatas bravas, ya que aportan su toque graso y 'pimentonado' a la base tradicional de salsa 'atomatada'. Son patatas de variedad agria, con piel. Primero horneadas en gajos y luego fritas, las sirven con la salsa roja de sobrasada y salsa blanca ('lacto-allioli'). Están ricas, pero no son muy bravas, no pican mucho, esa es la verdad.

El 'flaó' de Eivissa que se puede probar en Magatzem de Ses Illes. / Òscar Gómez

Excelente la 'llengua amb tàperes', elaborada en casa, tiernísima y con un aliño ligero y equilibrado. Otro acierto de casquería. También bordan el ‘tombet’ mallorquín, plato vegetal (patata, berenjena, calabacín, pimientos, laurel, cocción al horno) conceptualmente emparentado con nuestra 'samfaina' o la 'ratatouille' provenzal.

Para el momento dulce, son imprescindibles los ‘flaons’ (en este caso, cocina ibicenca). Elaborados con una cazoleta crujiente de masa quebrada rellena con queso de cabra semicurado en textura cremosa, con ligero toque mentolado y coronada con mermelada de tomate -una licencia que han añadido a la receta tradicional-. Son adictivos, se recomienda precaución.