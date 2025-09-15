13 buenos restaurantes que debes pisar antes de que acabe septiembre

Hay tantos establecimientos que merecen una visita... Nosotros vamos a muchos, y en las últimas semanas nos han gustado unos cuantos. Y hemos escrito sobre ellos. Si no has leído los artículos, no te preocupes, porque te hemos preparado una selección de buenos restaurantes de Barcelona que deberías visitar antes de que acabe el mes de septiembre. Con toda la información sobre cada uno de ellos.

El equipo de Mundial Bar, este martes, un día antes de la reapertura. / Elisenda Pons

Mundial Bar

Grup Confiteria reabre el local centenario del Born, que ha estado casi un lustro cerrado, manteniendo la estética y el espíritu de antaño con pescados y mariscos a precios populares. "Intentamos teletransportar al cliente en el tiempo", dicen en Mundial Bar.

Varios de los platillos de Cohete Disco Bar. / Lekuona Studio

Cohete Disco Bar

El espacio ubicado en la Diagonal forma parte del concepto Cohete, que también incluye en la planta baja el restaurante de cocina internacional Jardín y otra discoteca llamada G Spot. En el piso de arriba puedes cenar platillos asiáticos y acabar bailando hasta las tantas: se llama Cohete Disco Bar.

Los hermanos Carlos, Adolfo y Cristina Herrero, en el restaurante Bonanova. / Ferran Nadeu

Bonanova

Este clásico no ya de la zona alta sino de la ciudad (nació en 1964) tiene mucha historia. Se nota al entrar, con esa decoración de casino de pueblo modernista que te retrotae a épocas pasadas, a billares y a largas partidas de dominó. Cuenta, además, con una bonita terraza interior. Te sientes donde te sientes, probarás una cocina de mercado con un producto fresco que muchos señalan como de lo mejorcito de Barcelona. Los hermanos Herrero Salvador mantienen en forma el precioso restaurante que heredaron de sus padres, en una finca del siglo XIX. Pasean y vean, esto es Bonanova.

Tres bocados de Fish Bar. / Zowy Voeten

Fish Bar

Hace una década que los hermanos Mani y Majid Alam presentaron un clásico británico en versión gurmet. En el número 240 calle de Balmes, donde en el 2016 abrieron el segundo The Fish & Chips Shop, han lanzado este nuevo proyecto. ¿Por qué el cambio de nombre? Porque es también un cambio de idea, o un avance. «Después de diez años haciendo 'fish & chips' queremos ir más allá», dice Mani. Inspirados en el Kødbyens Fiskebar de Copenhague, amplían el catálogo marino. Esto es lo que se puede probar en Fish Bar.

Varios de los platos del restaurante Lora, en el Hotel SLS. / El Periódico

Lora

El establecimiento del Hotel SLS Barcelona,en Port Fòrum, propone un viaje a través del paladar desde la capital catalana hasta Líbano haciendo escala en los países que baña el Mediterráneo. Esto es lo que se puede comer en Lora.

Marcos Pujadas, en la cocina del restaurante Dos Cucharas. / Maria Algara

Dos Cucharas

Marcos Pujadas triunfa con establecimientos en Barcelona y Sant Cugat donde sirve platos de cocina de mercado con buen producto y muy bien ejecutados. Esto es lo que se come en Dos Cucharas.

Los hermanos Carles y Anna Jansà, con platos del restaurante Arturo. / Òscar Gómez

Arturo

En este restaurante histórico de Sants los hermanos Anna y Carles Jansà ofician el producto bien cocinado y bien servido desde la humildad rasante. Cocina catalana muy rica: ¡qué buenas las sardinas en escabeche y la butifarra 'amb fesols'! de Arturo!

Gambas al ajillo del restaurante Tapas Lobito. / El Periódico

Tapas Lobito

El nuevo establecimiento de los Porxos d'En Xifré i de Vidal Quadras propone una original mezcla de bocados japoneses y españoles: igual puedes probar unas gambas al ajillo que 'sushi'. Así es Tapas Lobito.

Tacos de La Mafia Mexicana. / Roger Alsina

La Mafia Mexicana

Como si fuera la oferta de Marlon Brando en 'El Padrino', es obligatorio probar los bocados callejeros de este sencillo restaurante cerca del Hospital Clínic llamado La Mafia Mexicana.

Los canelones del restaurante Mesón Solsona. / Alberto García Moyano

Mesón Solsona

Este restaurante de la calle de Londres de Barcelona sirve un menú del día en el que puedes escoger entre cinco primeros, otros tantos segundos y postres caseros. Así comimos en Mesón Solsona.

Churrasco del restaurante K. 520. / Alberto García Moyano

K. 520 (Cervera)

Este establecimiento de Cervera al lado de la N-II es el paradigma de restaurante de carretera; un oasis en la carretera donde propios y extraños se juntan para ‘esmorzar’ y para, en lo que a esta crónica atañe, degustar un menú que es un imán para todo aquel que se acerca a K. 520.

El 'figatell' del restaurante Diània. / Pau Arenós

Diània

Es famoso por sus paellas, pero no hay que perder de vista el 'figatell', acaso la hamburguesa más radical de Barcelona: lleva con hígado de cerdo y carne magra, metida entre panecillos, con ‘allioli’, mostaza y cebolla caramelizada. La probó Pau Arenós en su visita a Diània.

El 'gigot' de cordero con puré de patatas sobre el carro de trinchar de la Fonda Balmes. / Jordi Otix

Fonda Balmes

Josep Maria Masó y Alfred Romagosa han avivado la llama del que fue el restaurante Fermí Puig, sin despegarse de la ‘cuina catalana’ y en busca del gran servicio en Fonda Balmes.