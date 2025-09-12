Cohete Disco Bar: empiezas cenando comida asiática y acabas bailando hasta las tantas

La secuencia suele ser la siguiente: vas a cenar y luego, si la cosa fluye, a tomar una copa y luego, si tienes ganas de gresca, a bailar. A veces, a cenar y a tomar una copa en el mismo restaurante porque tiene una oferta de cócteles más que digna como para quedarse un rato más; y luego a bailar. Pero, ¿cenar, tomar una copa y bailar sin salir del mismo sitio hasta altas horas de la madrugada? Pues sí. En Cohete Disco Bar, un restaurante de comida asiática de lo más glamuroso y elegante que al cabo de un rato se convierte, casi sin que te des cuenta, en una discoteca.

Ha ido aumentando el volumen de la música, ha ido bajando la intensidad de la iluminación y han ido desapareciendo las mesas y las sillas a tu alrededor y, sin saber ni cómo, ya estás haciendo la digestión mientras meneas el cuerpo al ritmo que marca un 'dj'. Lo de 'no iba a salir pero me lié' lo han escuchado ya bastantes veces aquí. Habías ido a cenar y a las cinco de lo madrugada aún estás dándolo todo. Suerte que es la hora del cierre.

Cohete Disco Bar Diagonal, 593. Barcelona Tf.: 93.607.41.04 grupotragaluz.com/restaurantes/cohete Precio medio (sin bebidas): 40-50 €

Los platos de ese pinchadiscos, por cierto, ocupan buena parte de la barra central del establecimiento, donde también se preparan las copas y los 'nigiris', los tartares de atún, los blinis de salmón ahumado y otros bocados orientales muy bien elaborados. Una pena que la luz sea tan tenue para recrearte también con el aspecto de la comida, pero no olvides que Cohete Disco Bar es más un club nocturno que un restaurante al uso.

La barra central de Dim Sound Bar, donde igual se preparan 'nigiris' que se pincha música. / Lekuona Studio

Aun así, el empeño gastronómico es notable, acaso porque la mujer de Marcelino Jiménez, responsable de las cartas y desde hace casi 30 años parte de Grupo Tragaluz, al que pertenece este nuevo proyecto, nació en la provincia de Shandong (al sur de Pekín) y es cocinera. "Queríamos una propuesta fiel a las raíces, sin artificios, con platos originales como los que se sirven en su país", comenta Jiménez.

Hay sugerencias fuera de carta, como el magnífico 'brioche' de 'steak tartar' con trufa fresca y el generosísimo blinis de rosbif con 'relish' (salsa de vegetales encurtidos con vinagre) de mostaza y una reducción de salsa asiática.

Vinos nacionales, muchos de ellos naturales

Sea cual sea la propuesta, el nivel es alto. Buen producto y buena ejecución en cada elaboración de su corta carta. Ejemplos: el blinis de salmón ahumado con 'crème fraîche', huevas de trucha, remolacha y zanahoria; el 'dim sum' de langostinos y 'edamame' que se baña en una sopa 'thai'; el tartar de vieira en leche de tigre y hoja de capuchina; el pez limón crudo aliñado con aceite de oliva y vinagreta de soja y lima; el 'nigiri' de atún que puedes mojar en una salsa de soja casera combinada con aceite de sésamo (también te ofrecen una de soja con vinagre negro chino y otra más con 'sweet chili' con jenbigre y cilantro, ideal para el 'pop corn' de langostino -es el crustáceo rebozado y frito- con salsa de 'wasabi')...

Para beber, además de los cócteles, vinos nacionales, muchos de ellos naturales y varios a copas.

Cohete Disco Bar está en el primer piso de lo que es Cohete, el concepto gastrolúdico que se ha sacado de la manga Grupo Tragaluz (Tragaluz, Fiskebar, Tapas Lobito, Bosco de Lobos, The Green Spot...). Abajo, dos espacios más donde pasarlo bien: el restaurante Jardín, que ofrece sabores del mundo (ceviche picante de corvina con aguacate; 'tom yum' con langostinos, verduras y arroz jazmín; pato Pekín...) y cuenta con una agradable terraza arbolada ubicada detrás de la Diagonal, y G Spot, un club con alma techno donde suena house y aparecen 'djs' invitados de vez en cuando. Todo ideado para que, si no ibas a salir, te acabes liando.