Sabores de siempre
Para un fin de semana 'macarrónico', en estos 3 restaurantes de Barcelona gozarás con sus macarrones
Tres direcciones infalibles para perder el sentido con este plato de reminiscencias caseras
¡Macarrones! Los mejores restaurantes donde darse un festival
En estos 3 sitios de Barcelona preparan unos fideos que convertirán tu fin de semana en una maravilla
Si quieres dar alegría marinera a tu fin de semana, aquí te proponemos una visita a cualquiera de estos tres establecimientos donde bordan las macarrones.
Aüc Bar
Joan Martínez y Takeshi Somekawa (Dos Pebrots) se han aliado para abrir un comedor, con los macarrones como estandarte, donde solo aspiran a recibir este elogio: "És bo". Lo consiguen. Está en Sarrià-Sant Gervasi y triunfa, entre otras cosas, por su breve carta el apartado 'Macarrònic'. Así es Aüc Bar.
Bonanova
Este clásico no ya de la zona alta sino de la ciudad (nació en 1964) tiene mucha historia. Se nota al entrar, con esa decoración de casino de pueblo modernista que te retrotrae a épocas pasadas, a billares y a largas partidas de dominó. Cuenta, además, con una bonita terraza interior. Te sientes donde te sientes, probarás una cocina de mercado con un producto fresco que muchos señalan como de lo mejorcito de Barcelona. Como esos maravillosos macarrones marranos (así los llaman ellos) con una boloñesa con una picada del mismo lomo de black angus del Segrià madurado 25 días, cerdo y chorizo. Los hermanos Herrero Salvador mantienen en forma el precioso restaurante que heredaron de sus padres, en una finca del siglo XIX. Pasean y vean, esto es Bonanova.
Haddock
"Bienvenido a la taberna canalla", dice Franc Monrabà cuando entras en su restaurante, que en su día fue Cata 1.81. Más tarde ampliará la idea: "Una taberna de 'luxe'". Palabras que enmarcan servilletas de papel y vajilla de la abuela. Sirve una 'escudella' cada viernes que le abarrota el local. Así se come en Haddock.
