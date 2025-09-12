Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Para morros finos

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Besta, Dos Cucharas y Arturo

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

La escórpora con picada de Besta.

La escórpora con picada de Besta. / Jordi Cotrina

Pau Arenós

Ferran Imedio

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Besta

Besta

Carles Ramon y Manu Núñez han sometido a una astuta reforma su pequeño espacio de cocina autoral con ingredientes atlánticos y mediterráneos. Ahora, al fondo, la barra para seis asientos que llaman la Mesa del Chef. Estos son los platos que se disfrutan en Besta.

El 'éclair' de algas con interiores de salmonete y los lomos encima, plato de Besta.

El 'éclair' de algas con interiores de salmonete y los lomos encima, plato de Besta. / Jordi Cotrina

Dos Cucharas

Dos Cucharas

Marcos Pujadas triunfa con establecimientos en Barcelona y Sant Cugat donde sirve platos de cocina de mercado con buen producto y muy bien ejecutados. Esto es lo que se come en Dos Cucharas.

Marcos Pujadas, en la cocina del restaurante Dos Cucharas.

Marcos Pujadas, en la cocina del restaurante Dos Cucharas. / Maria Algara

Arturo

Arturo

En este restaurante histórico de Sants los hermanos Anna y Carles Jansà ofician el producto bien cocinado y bien servido desde la humildad rasante. Cocina catalana muy rica: ¡qué buenas las sardinas en escabeche y la butifarra 'amb fesols'! de Arturo!

Los hermanos Carles y Anna Jansà, con platos del restaurante Arturo.

Los hermanos Carles y Anna Jansà, con platos del restaurante Arturo. / Òscar Gómez

