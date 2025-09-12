Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Besta, Dos Cucharas y Arturo
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
Planazo para el fin de semana: 3 restaurantes de Barcelona que no te puedes perder (un bistronómic, un mexicano, un bar de tapas con 'sushi'...)
Planazo para el fin de semana: 3 restaurantes de Barcelona que no te puedes perder (cocina catalana, platos caseros, recetas tradicionales...)
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
Carles Ramon y Manu Núñez han sometido a una astuta reforma su pequeño espacio de cocina autoral con ingredientes atlánticos y mediterráneos. Ahora, al fondo, la barra para seis asientos que llaman la Mesa del Chef. Estos son los platos que se disfrutan en Besta.
Marcos Pujadas triunfa con establecimientos en Barcelona y Sant Cugat donde sirve platos de cocina de mercado con buen producto y muy bien ejecutados. Esto es lo que se come en Dos Cucharas.
En este restaurante histórico de Sants los hermanos Anna y Carles Jansà ofician el producto bien cocinado y bien servido desde la humildad rasante. Cocina catalana muy rica: ¡qué buenas las sardinas en escabeche y la butifarra 'amb fesols'! de Arturo!
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Qué centros comerciales están abiertos este 11 de septiembre en Barcelona y Catalunya?
- El premio para Rusia por el desvío de drones sobre Polonia: pone a prueba la respuesta de la OTAN y roba información militar
- Una sentencia condena un intento de extorsión municipal a inmigrantes en el primer gobierno de Albiol en Badalona
- La Seguridad Social ‘regala’ meses de cotización a los pensionistas: el cambio que llega en 2026 y que beneficia a millones de personas
- Adrián Díaz, empresario español en China: 'En las fábricas chinas se descansa un día al mes y nadie lo cuestiona
- La Diada de Catalunya 2025, en directo: última hora de los actos del 11 de septiembre
- José Elías, sobre el sistema educativo en España: 'Te enseña a ser pobre y encima te convence de que eres clase media
- La Generalitat y el Gobierno invertirán 1.000 millones de euros en el Sincrotrón ALBA para acelerar la investigación científica