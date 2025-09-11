Restaurante Laowang Hotpot: la experiencia gastronómica más curiosa y divertida está en un polígono de Badalona

Viajar al futuro, comer sin límite y darlo todo en un karaoke hasta las cinco de la mañana: todo eso es posible en Laowang Hotpot, un restaurante insólito escondido en un polígono industrial de Badalona, una zona conocida popularmente como el Chinatown del área metropolitana. Sorprende su ubicación, sí. Pero más aún lo que uno encuentra al cruzar la puerta: un salón futurista que parece sacado de una película de ciencia ficción, donde el vapor de los caldos se mezcla con luces de neón azul, figuras ciberpunk y un ambiente vibrante lleno de familias, grupos de amigos y muchas, muchas ganas de comer.

¿Cómo funciona?

Inaugurado en octubre del 2024 por el empresario chino Xiao Yong, Laowang Hotpot (Progrés, 316) ha revolucionado el concepto del bufet libre no solo por su estética de ciencia ficción y sus horarios nocturnos, sino también por su propuesta gastronómica: el 'hotpot', una tradición milenaria de la cocina china en la que cada comensal prepara su propia comida en una olla de caldo hirviendo sobre la mesa.

El sistema funciona como un supermercado autoservicio: tras escanear un código QR en la mesa para elegir el caldo (el vegetariano está disponible si se avisa al personal, más o menos picante…), te colocas una pulsera, coges un carrito y recorres los pasillos. En la zona de selección, dispuesta como un lineal de supermercado, eliges libremente los ingredientes que cocinarás en tu cazuela. Todo -excepto bebidas y postres- está incluido en el precio fijo del bufet.

Y aquí es donde Laowang se luce. Entre los ingredientes más destacados hay salchichas de calamar, gambas adobadas, bolas de pescado, 'gyozas', sesos de cerdo y otras delicias de casquería, una infinidad de setas, raíz de loto, verduras frescas, tofu en distintas versiones, todo tipo de carnes y mariscos (sí, también ostras frescas, muy demandadas por los clientes, según la dirección, por su calidad y porque en otros sitios son más caras)... Para los más pequeños, hay pescados presentados con forma de personajes de cómic que se suman al espectáculo. A todo esto, se añaden salsas, condimentos, arroz y fideos de múltiples variedades.

Los postres, aunque van aparte, merecen mención: desde lichis y granizados al estilo asiático hasta tés y bebidas típicas chinas. Todo con una presentación cuidada y una ambientación que lo hace aún más especial.

El comedor principal es amplio e impactante. Cada mesa cuenta con sus propias ollas (una por persona) y sistema de cocción, y alrededor se despliegan detalles visuales que atrapan la mirada: figuras luminosas, una máquina de gancho con peluches y un acuario iluminado. Hay también 'burbujas' semiprivadas, que ofrecen mayor intimidad, y una planta superior con salas para grupos (a partir de seis o siete personas), algunas con karaoke o televisión, muy al estilo asiático. Estas salas no tienen coste adicional y se cierran exclusivamente para cada grupo.

Un éxito entre familias y curiosos

A nivel de ambiente, la experiencia es tan llamativa como deliciosa. Aunque uno pudiera pensar que un lunes sería tranquilo, el local está literalmente a rebosar, especialmente de familias de origen chino -unos vecinos de mesa aseguran que aquí se sienten como en casa, lo que puede servir como señal de calidad- que aprovechan para celebrar, comer sin límite y disfrutar de las instalaciones. “La mitad de nuestros clientes son chinos y la otra mitad, locales”, apuntan desde el restaurante. Los fines de semana se forman colas, por lo que se recomienda reservar con antelación.

El precio es fijo: 28,95 euros por adulto y 15,95 euros por niño. Los menores de un metro de altura no pagan. El formato bufet libre incluye todo menos postres y bebidas (salvo los mediodías, cuando está todo incluido). El restaurante sirve comida hasta las 3 de la madrugada, pero permanece abierto hasta las 5 para quienes se quedan alargar la noche entre micrófonos y canciones.

Laowang Hotpot no es solo uno de los restaurantes más diferentes del área metropolitana de Barcelona, es también uno de los más concurridos y coloridos. Un lugar en el que la cocina, la cultura y el entretenimiento se funden en una propuesta original, familiar y extremadamente divertida. Es un descubrimiento inesperado en un rincón industrial de Badalona que ha sabido reinventarse a través del calor del caldo, la alegría del karaoke y una visión de futuro -literal- servida en cada mesa.

Si Marty McFly hubiera viajado al futuro desde la Barcelona de 2025, probablemente no habría aterrizado en una ciudad flotante sino en un lugar aún más insólito: Laowang Hotpot. ¿Es este el restaurante del mañana?