Cierra Chez Cocó, el restaurante que convirtió el pollo a l'ast en bocado gurmet

El día a día del panorama gastronómico de Barcelona es un no parar de aperturas (o reaperturas) y cierres. Lo normal. Pero algunos 'hola' alegran más que otros; y algunos 'adiós' saben peor que otros. En el apartado de despedidas dolorosas, hay que añadir Chez Cocó a la lista de los restaurantes que bajan la persiana porque, como es su caso, aportó un extra al mundo gurmet de la ciudad. Este establecimiento de nombre afrancesado fue el que elevó el pollo a l'ast a la categoría gurmet, tanto por producto y elaboración como por escenario (un glamuroso local en la Diagonal).

La principal causa del cierre ha sido el precio del nuevo alquiler. "No nos parecía justo", explica el chef, Jordi Gotor. Una manera elegante de decir que la propiedad del inmueble les pedía una cantidad inasumible a la hora de renovar el contrato. No llegaron a buen puerto las negociaciones para rebajar esa cifra, que no ha trascendido.

Apuesta por las aves

Esa subida de la renta, unida a otros factores, llevaron a Paloma Figueras Dotti, dueña de Chez Cocó, a arrojar la toalla, en un caso similar al que había sufrido con su anterior -y también exitoso- restaurante, Casa Paloma: en plena pandemia la propiedad del local les pidió más dinero por seguir en los bajos de ese edificio de la calle de Casanova entre la Diagonal y Travessera de Gràcia.

Platos de Chez Cocó. / Chez Cocó

Aquel templo de las carnes rojas tuvo tal éxito que en 2012 se plantearon ir a por todas con el nuevo concepto: las aves (no solo el pollo asado, sino también pichones, patos, pintadas y codornices) en un formato sofisticado. Nada que ver con el pollo a l'ast que las familias iban a comprar los domingos en su barrio.

"Era como un Ferrari. Nada más entrar ya lo veías"

Así que encargaron 'broches' hechas a medida en Francia, instalaron un horno castellano para asar lechazos y cochinillos, y confiaron la decoración a Lázaro Rosa-Violán, que incorporó bancos inspirados en el Orient Express, integró elementos de las cocinas tradicionales toscanas y provenzales rescatando mosaicos artesanales, puso suelos de damero...

El cocinero Jordi Gotor, pinta las aves. / Joan Puig

"Con Casa Paloma no invertimos tanto como con Chez Cocó. Se puso músculo en la cocina, en la sala, en los cubiertos, en las copas... Era como un Ferrari. Nada más entrar ya lo veías". Quien haya estado allí recordará aquellos tres asadores justo a la entrada y el espejo central restaurado que data del siglo XIX en la cocina a la vista.

'Procés', pandemia, inundación...

Enseguida se hizo un nombre, y en estos 13 años de existencia ha salido adelante a pesar de sufrir todo tipo de vicisitudes. "Nos fue bien -recuerda Gotor-, aunque sufrimos altibajos: el 'procés', la pandemia, la inundación del local por el reventón de una tubería de la Diagonal que nos obligó a cerrar un mes y medio y hacerlo todo nuevo...".

Pollo a l'ast de Chez Cocó. / Chez Cocó

Pero en los últimos meses, la cosa se torció definitivamente. "Trabajábamos un poquito menos que antes, pero como todo el gremio en la ciudad más o menos", admite Gotor, dando a entender que las cifras de negocio eran sostenibles pese a haberse reducido.

Un año y medio buscando personal solvente

Más difícil estaba siendo encontrar personal cualificado y comprometido para seguir adelante, un grave problema que sufre desde hace años el sector. "Ahora que hemos tenido dos niños en los últimos cuatro años -su pareja es Estefanía Vázquez, que llevaba la gestión de Chez Cocó- y no podíamos estar tanto tiempo en el restaurante, necesitábamos a gente en quien confiar, pero no ha sido posible".

"De hecho, si hubiéramos tenido un equipo fuerte, competente, y si hubiera habido una subida del alquiler más moderada, habría intentado convencer a Paloma de seguir", comenta Gotor. Pero, desanimado tras un año y medio buscando profesionales solventes y serios en cocina y sala, también se rindió.

Últimos coletazos en agosto

A principios de junio, Gotor y Vázquez abandonaron la 'rôtisserie', que dio sus últimos coletazos en agosto, mientras que Figueras Dotti vendió la empresa. El local está ahora de reformas para seguir siendo un restaurante. Un final amargo para un proyecto tan emblemático.

Ahora que Chez Cocó es historia, Gotor ha decidido volver al ruedo gastronómico tras tomarse unas merecidas vacaciones estivales. No le faltará trabajo porque le sobran tablas; además de montar Casa Paloma y Chez Cocó con Enrique Valentí y Cristina Cusí, que ya no estaban en la última etapa, había sido jefe de cocina durante tres años en Neichel (Barcelona), que llegó a tener dos estrellas Michelin.

Pero no lo hará en solitario porque su reciente experiencia le ha frenado las ganas de ir por su cuenta y riesgo. "No me atrevo. Es muy complicado por los precios del alquiler, el déficit de personal... Te puede ir medio bien pero te puede arruinar".