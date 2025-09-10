Este mediodía
El restaurante que se quemó y celebra su regreso ofreciendo lentejas gratis en Barcelona
Molino de Pez, que sufrió un incendio el pasado 23 de abril, sirve 500 raciones este 10 de septiembre
La cocina de Molino de Pez se incendió el 23 de abril, obligando a un cierre y a una profunda reforma y rehabilitación de todo el restaurante. Han sido unos meses duros, admite su responsable, Nino Redruello: "Cerramos de golpe, con el corazón encogido y la cocina en silencio, pero con una idea clara desde el primer momento: volver lo antes posible. Y volver bien".
El parón, comenta Redruello, les ha servido "para reconectar con lo esencial". Y eso es recordar por qué abrieron Molino de Pez: "Para ofrecer platos sencillos, sabrosos y sin artificios, pensados para disfrutar”.
Tras superar el trago del incendio y rehabilitar el restaurante, Molino de Pez quiere agradecer el cariño y la comprensión del barrio y sus clientes dando 500 raciones de lentejas gratuitas este miércoles 10 de septiembre. Se trata de la receta célebre de la abuela del restaurador, que ya se servía en Taberna La Ancha, en Madrid. Lo hará desde un puesto en la misma puerta del local, ubicado en la calle de Córsega, 346.
Será el mejor aperitivo de la reapertura oficial del establecimiento, este jueves 11 de septiembre, que volverá por ahora con el servicio del mediodía y durante el mes de septiembre. Además, para celebrar La Mercè, estará disponible el fricandó de lomo de vaca, lengua ahumada al sarmiento y trompetas de la muerte, un plato que entusiasma al equipo de Molino de Pez porque representa el anclaje con la tradición que tanto defienden en esta casa.
