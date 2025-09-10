El regreso de Mundial Bar: "Intentamos teletransportar al cliente en el tiempo"

Asegura Lito Baldovinos, fundador del grupo de restauración Grup Confiteria, que ni él ni sus socios, los hermanos Joan y Enric Rebordosa, no se sienten cómodos con esa etiqueta de salvadores de locales emblemáticos de Barcelona que les han colgado. "Es que hay gente joven que está haciendo de maravilla lo mismo que nosotros", resopla. Pero, les guste o no, se han vuelto a poner la capa de superhéroes para rescatar otro icono, Mundial Bar, cerrado en 2020. Se enteraron de que lo iban a subastar el día antes de la puja, y acudieron raudos y veloces a pagar más del doble del precio de salida si fuera necesario.

Mundial Bar Plaza de Sant Agustí Vell, 1 Tf.: 682.314.623 grupconfiteria.com/grup/bar-mundial Precio medio (sin bebidas): 20-25 €

No hizo falta. El otro aspirante desistió al ver el brío con el que Rebordosa alzaba el brazo como si tuviera un muelle cada vez que superaba su precio. No tenía nada que hacer porque los dueños de Grup Confiteria querían quedarse con Mundial Bar sí o sí. La razón: "Somos 'mundialeros'. Aquí habíamos venido mucho", recuerda Baldovinos, más nervioso que con cualquier otra de las aperturas realizadas en los 10 años que lleva la empresa en marcha. Y no son pocas: con el local del Born han alcanzado los 27; de ellos 18 son propios y otros 9 los comparten con socios externos.

"Somos como un mal menor"

"Lo bonito sería que las familias fundadoras de estos negocios que dan identidad a la ciudad siguieran. Pero si no es posible, somos como un mal menor porque nos los quedamos para conservar su esencia", explica el empresario. Es lo que han hecho hasta ahora: seis de los establecimientos están catalogados por el ayuntamiento de Barcelona (La Confiteria, Muy Buenas, Cèntric, Betlem, Cafè del Centre y La Font del Gat) y el resto son emblemáticos, como Mundial Bar.

La barra de Mundial Bar. / Elisenda Pons

No revelan cuánto pagaron en la subasta, pero sí explican que la inversión para abrir, este miércoles tras casi un lustro cerrado, ha sido de menos de 200.000 euros (poca cosa para un grupo que factura más de 20 millones anuales). No han hecho obra; solo han pintado, han cambiado el equipamiento de la pequeña cocina, han instalado aire acondicionado y poco más. La misma barra, el mismo suelo, la misma puerta metálica, las mesas de mármol...La idea era tocar lo mínimo para que mantuviera el aspecto de siempre.

La frase de Gabriel García Márquez

Si Santiago Carrillo o Gabriel García Márquez, habituales del lugar, estuvieran vivos, no habrían advertido los cambios. Al escritor le fascinaba este lugar. "Si hubiera conocido antes este bar hubiera escrito 'Mil años de soledad'", dijo a los dueños. Se refería al ambiente de este sitio, donde cada vez que entraba era testigo de mil y una anécdotas de las que sacar inspiración suficiente como para alargar 'Cien años de soledad'.

El gigantesco mural con boxeadores de Mundial Bar. / Elisenda Pons

El gigantesco mural con boxeadores frente a la barra se perdió y se ha hecho de nuevo. Tras buscar fotografías antiguas del local pudieron hacerse una idea de los que retratados, como Pedro Carrasco y Vicenç Febrer, famoso por su león. Las otras fotos de púgiles que adornan Mundial Bar estaban guardadas pero quisieron que colgaran en el mismo sitio; un encaje de bolillos logrado de nuevo consultando viejas imágenes del espacio... y las marcas que habían dejado en la pared tras tantos años. Aquello vuelve a parecer la sede de una peña de aficionados de boxeo que hubo entre finales de los años 30 y finales de los 60.

Gambitas y almejas en salsa verde de Mundial Bar. / Elisenda Pons

Tampoco fue fácil reproducir la carta. Tenían una de principios de este siglo y por eso han respetado su estructura, con los apartados Plancha y Frituras de inicio. Hay platos que siguen, como los calamares a la andaluza, el cazón en adobo, los dados de solomillo al ajillo, y los que aparecen bajo el epígrafe Cáscara (mejillones picantes, almejas en salsa verde...)...

"Hemos pensado qué ofrecería hoy Mundial Bar"

¿Y los otros? "Hemos pensado qué ofrecería hoy Mundial Bar. Si hicieran bocatas o guisos, de qué serían. No sabemos si había boquerones en vinagre o ensaladilla pero imaginamos que estarían", comenta Baldovinos. Han apostado por la cocina de mar porque el establecimiento que abrió Miquel Tort en 1925 tiró de pescado por su cercanía a la lonja y al puerto.

Lito Baldovinos, uno de los socios fundadores de Grup Confiteria, propietario de Mundial Bar. / Elisenda Pons

Para acabar de mirar atrás, han comprado cuchillos y servilleteros antiguos, usan vajilla de Duralex... "Intentamos teletransportar al cliente en el tiempo, a lo que había antes: el bar de barrio de los Tort de toda la vida. Debemos seguir igual", afirma el restaurador. Ese viaje al pasado será aún más intenso hasta el 14 de septiembre porque quien reserve mesa podrá escoger platos de una carta en pesetas con un descuento del 50% respecto a la tarifa actual.

Dice Baldovinos que abrirán un nuevo negocio este año y otro más en 2026, y que su idea es "estar tranquilos" durante una temporada. Pero nunca se sabe con ellos. Si hay un negocio emblemático que salvar, ¿alguien duda de que se pondrán la capa y acudirán al rescate?