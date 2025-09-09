El restaurante que abrió gracias a un crédito basado en reseñas de internet y aspira a una estrella Michelin

Quizá no sucedió exactamente así, porque los bancos examinan hasta el último detalle para prestar un céntimo a cualquiera que se lo pida, pero Rafa Bautista insiste con tal convicción que habrá que creerlo. Cuenta el chef que fue a pedir un crédito para abrir La Oveja Negra, uno de los restaurantes de referencia de Barbastro (Huesca), y la decisión final de concederle el dinero llegó por la vía menos pensada incluso para el propio cocinero: las reseñas de internet.

"En el banco dudaban pero al final, el director de la oficina se sentó delante mío y me dijo: 'He visto los comentarios en internet del último sitio donde trabajaste, que dicen que ha empeorado mucho desde que te fuiste, y que piden que te montes uno por tu cuenta". Aquello decantó la balanza a su favor; en su contra, no tenía nada con qué avalar el préstamo. Pero lo consiguió, y con él transformó un locutorio en un gastrobar y comenzó a triunfar a lo bestia... Tal como vaticinaban las reseñas y como intuyó aquel atrevido (¿inconsciente?) empleado de banca.

Un debut fulgurante

Corría diciembre de 2019 y en apenas cuatro meses, hasta la llegada del cierre del país por pandemia, el negocio que había abierto con su inseparable e imprescindible pareja, la jovial y diligente María Vegue, arrancó con tal fuerza que tuvieron que ampliar la plantilla a siete personas y gestionar colas y multitudes como pudieron. "Una locura", recuerdan estos treintañeros de aquel debut fulgurante.

La Oveja Negra Oncinellas, 5. Barbastro (Huesca) Tf.: 974.394.226 laovejanegrabarbastro.com Menú degustación Rebaño Gastronómico: 28 € (con agua, pan y vino) Menú degustación Ovejas Descarriadas: 65 € (con agua y pan)

Hasta entonces, Bautista y Vegue habían viajado en 2017 desde su Jaén natal a Barbastro atraídos por una oferta de trabajo: abrir un gastrobar. El chef, que había aprendido en Bagá como pastelero, es un loco de la gastronomía que, además, tiene talento, como corroboró su jefe cuando, a los seis meses le encargó que también llevara otro de sus restaurantes. Pero este andaluz tiene mucha ambición gastronómica, casi desde que tiene uso de razón, y la sigue teniendo porque está obsesionado con conseguir una estrella Michelin. Por eso él y María decidieron al cabo de unos meses que era hora de volar solos.

Dos menús degustación

No van mal encaminados en su ascenso al cielo de estrellas Michelin. De momento, La Oveja Negra ha sido el único Bib Gourmand de todo Aragón que se estrenó en la guía de 2025. Son muchos los gastrónomos que vaticinan un entorchado más pronto que tarde.

La cocina del restaurante La Oveja Negra (Barbastro), pegada a una de las mesas. / Ferran Imedio

Volvamos a los inicios de aquel gastrobar. La pandemia les hizo cambiar la manera de trabajar. Decidieron convertir el establecimiento en un restaurante gastronómico que pudieran manejar ambos sin ayuda de nadie más. Él, en la pequeña cocina; ella, en la sala con seis mesas. Ahora tienen dos menús degustación, un corto llamado Rebaño Gastronómico, de 28 euros, que varía cada semana (con agua, pan y vino), y otro más extenso, Ovejas Descarriadas, que cuesta 65 y cambia cada temporada (con agua y pan). Ciertamente, cumplen con la definición de Bib Gourmand: "Establecimiento que sirve cocina de calidad a precios contenidos".

Sin horno, microondas ni freidora

Bautista, coleccionista de vinos que también se hace su propio vermut con un alambique comprado en Wallapop, es un cocinero brillante que deslumbra con su capacidad para combinar sabores, ingredientes y texturas con las que propone, como él dice, "una cocina directa, sin florituras, sin estereotipos y sin miedo porque hacemos lo que queremos". "No necesito decorar un plato ni explicarte un cuento sobre él. Aquí lo más importante son los sabores, lo más bonito, y no se ven", zanja.

Salmorejo de tomate rosa de Barbastro con granizado de cereza de Bolea y gamba blanca cruda de Sanlúcar de Barrameda del restaurante La Oveja Negra (Barbastro). / Ferran Imedio

Mérito tiene hacer lo que hace sin horno, microondas ni freidora (no le caben en la cocina). En su caso, con productos frescos de proximidad y que, de vez en cuando, un deje andaluz que asoma desde la bienvenida con ese aceite de acebuche (olivo salvaje) de una dehesa de Jaén.

Un postre único en España

Por la mesa desfilan un buñuelo de queso de cabra de Radiquero con mermelada de frutos rojos de Benasque, un salmorejo de tomate rosa de Barbastro con granizado de cereza de Bolea y gamba blanca cruda de Sanlúcar de Barrameda, un chipirón a la brasa con un sofrito con vino rancio del Somontano y 'allioli' casero, un bonito del norte al estilo Orio, una albóndiga de longaniza a la brasa de la carnicería Mayoral (Barbastro)...

Leche cuajada con miel, avena y soja del restaurante La Oveja Negra (Barbastro). / Ferran Imedio

Y un postre único en España que ha tardado 13 meses en conseguir; una especie de leche cuajada que ha logrado con una ‘ocoo’, una olla coreana que viene a ser como una olla a presión al baño María. Su textura resulta similar a la de una natilla y su sabor es sutil. Lo acompaña de miel, avena y soja.

Ciertamente, La Oveja Negra apunta alto. Y Bautista y Vegue lo saben. "Tengo claro que conseguiremos una estrella", comenta al final de la charla con este periodista. Y es tal la convicción con la que lo proclama que es posible que el director de la sucursal le prestara el dinero sin ni siquiera consultar las reseñas de internet.