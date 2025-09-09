Una pizzería española, entre las 10 mejores del mundo de 2025

'50 Top Pizza', la guía más influyente en el mundo de la pizza, ha dado a conocer la lista de las mejores pizzerías del mundo en 2025. I Masanielli, de Francesco Martucci (Caserta, Italia), y Una Pizza Napoletana, de Anthony Mangieri, en Nueva York, comparten el primer puesto, mientras que The Pizza Bar on 38th (Tokio, dirigida por Daniele Caso) ha quedado en segunda posición y Leggera Pizza Napoletana (São Paulo) ha sido tercera.

Baldoria (Madrid) se ha colado en el 'top 10' al alcanzar el octavo puesto. Hay otras pizzerías españolas en la lista: la barcelonesa Sartoria Panatieri, de Rafa Panatieri y Jorge Sastre, se ha situado en el puesto número 20º (en el 2023, llegó a ser tercera y en 2024, octava). La madrileña Fratelli Figurato es la 54ª, La Balmesina (Barcelona) se coloca 70ª y Demaio (Bilbao), 76ª.

Premios especiales

También ha habido premios especiales. Destacan tres: el de la Pizza del Año ha sido para la insuperable Marinara Atomica, de I Masanielli, su vecino de Caserta Ciccio Vitiello (Cambia-Menti di Ciccio Vitiello) se ha llevado el galardón de Pizzaiolo dell’Anno 2025 y el One to Watch (algo así como la pizzería a tener en cuenta) ha sido para Premiata Fabbrica Pizza (Bassano del Grappa, Italia).

Los primeros 10 clasificados de 50 Top Pizza World 2025

I Masanielli (Caserta, Italia) y Una Pizza Napoletana (Nueva York) The Pizza Bar on 38th (Tokio) Leggera Pizza Napoletana (São Paulo) Confine (Milán) y Diego Vitagliano Pizzeria (Nápoles) Napoli on the Road (Londres) Seu Pizza Illuminati (Roma) I Tigli (San Bonifacio, Italia) Baldoria (Madrid) Pizzeria Sei (Los Ángeles) Tony’s Pizza Napoletana (San Francisco)

Las otras pizzerías españolas en la lista