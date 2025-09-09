Reconocimiento planetario
Una pizzería española, entre las 10 mejores del mundo de 2025
'50 Top Pizza', la guía más influyente en el mundo de la pizza, publica su lista anual, que cuenta con varios establecimientos españoles en esta selecta clasificación
Las 10 pizzerías favoritas de los mejores pizzeros del mundo
¿Por qué Barcelona es una de las capitales mundiales de la pizza?
'50 Top Pizza', la guía más influyente en el mundo de la pizza, ha dado a conocer la lista de las mejores pizzerías del mundo en 2025. I Masanielli, de Francesco Martucci (Caserta, Italia), y Una Pizza Napoletana, de Anthony Mangieri, en Nueva York, comparten el primer puesto, mientras que The Pizza Bar on 38th (Tokio, dirigida por Daniele Caso) ha quedado en segunda posición y Leggera Pizza Napoletana (São Paulo) ha sido tercera.
Baldoria (Madrid) se ha colado en el 'top 10' al alcanzar el octavo puesto. Hay otras pizzerías españolas en la lista: la barcelonesa Sartoria Panatieri, de Rafa Panatieri y Jorge Sastre, se ha situado en el puesto número 20º (en el 2023, llegó a ser tercera y en 2024, octava). La madrileña Fratelli Figurato es la 54ª, La Balmesina (Barcelona) se coloca 70ª y Demaio (Bilbao), 76ª.
Premios especiales
También ha habido premios especiales. Destacan tres: el de la Pizza del Año ha sido para la insuperable Marinara Atomica, de I Masanielli, su vecino de Caserta Ciccio Vitiello (Cambia-Menti di Ciccio Vitiello) se ha llevado el galardón de Pizzaiolo dell’Anno 2025 y el One to Watch (algo así como la pizzería a tener en cuenta) ha sido para Premiata Fabbrica Pizza (Bassano del Grappa, Italia).
Los primeros 10 clasificados de 50 Top Pizza World 2025
- I Masanielli (Caserta, Italia) y Una Pizza Napoletana (Nueva York)
- The Pizza Bar on 38th (Tokio)
- Leggera Pizza Napoletana (São Paulo)
- Confine (Milán) y Diego Vitagliano Pizzeria (Nápoles)
- Napoli on the Road (Londres)
- Seu Pizza Illuminati (Roma)
- I Tigli (San Bonifacio, Italia)
- Baldoria (Madrid)
- Pizzeria Sei (Los Ángeles)
- Tony’s Pizza Napoletana (San Francisco)
Las otras pizzerías españolas en la lista
- 54. Fratelli Figurato (Madrid)
- 70. La Balmesina (Barcelona)
- 76. Demaio (Bilbao)
