Menú del día: Mesón Solsona, reencuentros felices en el Eixample

Sed bienvenidos a la temporada de menús del día 2025-2026. La quinta, ni más ni menos. Una temporada en la que seguirá habiendo más de lo mismo porque, a pesar de que se vaya hablando de nuevos menús del día periódicamente, lo principal es que se seguirá disfrutando de la mesa y el mantel (hecho que, hasta donde alcanza mi percepción de la realidad, no es un mal plan).

Y, para dar inicio a esta nueva ráfaga de menús, vamos a hacerlo con un lugar que llegué a frecuentar bastante hace cosa de 10 o 15 años pero que, sin motivo alguno, había dejado de lado. Hasta hace un par de años no volví a esta casa y ciertamente me lamenté de haberme ausentado tanto por los buenos momentos que siempre propicia.

Mesón Solsona Londres, 16. Barcelona Tf: 93.321.18.24 Precio: 13,40 €

Como puede deducirse, debía haber escrito del Mesón Solsona mucho antes y no andar esperando a esta quinta temporada. Pero nunca es tarde si la dicha es buena porque, aunque costó cuadrar el día, para hacer las cosas bien, esta documentada visita se hizo -como no podía ser de otra manera- en compañía de aquellos con los que siempre había comido allí el menú: Vanesa y Marcos, otrora compañeros de trabajo y mucho más.

La entrada del restaurante Mesón Solsona. / Alberto García Moyano

Los tres frente al portal, rápida mirada conjunta al menú, donde nos esperan cinco primeros y otros tantos segundos. ¡Entremos pues!

Las paredes de Mesón Solsona están forradas de madera. / Alberto García Moyano

Lo que me fascina del Mesón Solsona es su forro completo en madera, que hace que de pronto desaparezcas de La Nova Esquerra de l'Eixample y aparezcas en otra dimensión. Allí te esperan dispuestos -a pesar de lo concurrido del lugar- a que siempre tengas mesa con la mejor de las sonrisas.

Me quedé sin probar la sopa de pescado, que últimamente me ha generado una cierta adicción, pero pude comprobar que cosas tan poco valoradas como una ensalada verde (o mixta) se hacen bien y con abundancia; o que los canelones (sabrosos, esponjosos y con una generosa presencia de queso gratinado) también son para el verano. ¡Viva!

Los canelones del restaurante Mesón Solsona. / Alberto García Moyano

Me encanta, además, tener que decir que he añadido una nueva 'galta de porc' a mi lista de favoritas, porque ese punto de cocción es de aplauso y porque, incluso no llevando patatas fritas de acompañamiento, se dejó el plato limpio-limpio. Y es que, cuando las cosas se hacen bien, salen bien. Es un hecho casi irrefutable.

Carajillo y a volar

Naturalmente, en esta casa había postres caseros pero el verano invita también a comer sandía. Y este verano, por lo que sea, invita aún más a hacerlo. Disfrute absoluto en magnífica compañía, carajillo y a volar.

Felices reencuentros en un sitio que no me atrevo a catalogar de milagro (porque bien han trabajado su éxito) pero sí de uno de esos lugares que, en la ubicación en la que se encuentra, hay que cuidar. Y una de las muchas maneras de hacerlo es yendo. Y disfrutándolo.