Madrid desayuna a la mexicana: dónde tomar conchas, chilaquiles o café de olla

No hay comida en la que pese más la inercia que en el desayuno. Lo ejemplifica a la perfección el cómic de Superlópez. Jan, el autor, diseñó un gag recurrente en el que el alter ego del superhéroe se acodaba, aún amodorrado, en cualquier sitio parecido a una barra para pedir “un café con leche y un cruasán”. Siempre lo mismo, como signo inequívoco de un hábito que repetimos, casi sin alteraciones, cada mañana.

Por eso, abrir nuevos caminos en una costumbre tan arraigada es algo digno de mención. En Madrid está pasando: cada vez hay más locales que ofrecen desayunos al estilo mexicano. Es la franja horaria que quedaba pendiente de una oferta gastronómica con cada vez más representación en la capital. Tiran de estos nuevos negocios la numerosa parroquia mexicana llegada en los últimos tiempos, pero también un público cada vez más inquieto y con ganas de expandir horizontes gastronómicos. También a primera hora del día. Aquí van algunas de las direcciones que no hay que perderse en Madrid.

Molino Manuela

Tres son los socios detrás de este obrador del barrio de Chamberí (García de Paredes, 33) que abrió sus puertas en marzo. Aquí elaboran sus propias conchas mexicanas, ese pan dulce primo del ‘brioche’ coronado con pasta de azúcar. “Es nuestro ‘top seller’ -explican- seguido de la versión que hacemos del gansito, un pastelito industrial popular en México a base de bizcocho de vainilla y que lleva dentro nata y mermelada de fresa”, cuenta Juan Escobar, uno de los propietarios.

Además, también elaboran otros rollitos como el garibaldi, de nuevo un bizcocho de vainilla pintado con mermelada de albaricoque y cubierto de perlitas de azúcar. Trabajan también las tortas con panes salados oriundos de México como el bolillo o la telera que rellenan de cochinita pibil o suadero, una preparación a base de ternera. Para beber, café de olla, infusionado con panela, naranja y canela o aguas frescas, entre otras opciones.

Uno de los platos de huevos de Icaza. / Icaza

Icaza

Este proyecto cien por cien familiar -Icaza es el apellido- nació hace seis años en Cancún y desde hace tres meses tiene una ramificación en Malasaña (Espíritu Santo, 12). Valentina (Icaza, claro) está al frente de un restaurante centrado en desayunos y almuerzos y que cierra a las seis de la tarde. Además de chilaquiles -ese clásico mexicano para empezar el día a base de totopos cocinados en salsa picante-, también sirven enmoladas (tortillas rellenas de pollo bañadas en mole, salsa compleja hecha a base de chiles y frutos secos), platos de huevos o enfrijoladas, tortillas rellenas de requesón bañadas en una salsa de frijoles a la leña. “Hacemos todo desde cero, desde los totopos hasta los guisos, como la cochinita pibil que acompaña a los chilaquiles”, explica Icaza.

Casa OM

Curiosísimo espacio radicado en el barrio de Salamanca (Núñez de Balboa, 61) que ejerce como cafetería de especialidad, ‘atelier’ floral y… espacio para disfrutar de platillos mexicanos. “No somos un restaurante mexicano, pero las dueñas somos de allí y por eso preparamos chilaquiles con salsa verde, roja o las dos. Los acompañamos de pollo, huevo pochado, aguacate y frijoles”, explica Oliva Ordoñana, una de las dos hermanas al frente de un negocio en el que “todo se hace desde cero”.

Las conchas de Café Apapacho. / Café Apapacho

Café Apapacho

Esta sonora y divertida palabra, que en lengua náhuatl quiere decir "un abrazo o caricia con el alma”, ejemplifica a la perfección el espíritu de un negocio “nacido para consentir” a todos aquellos que se dejen, según su fundadora, Frida Alanis. Dos sedes (Redondilla, 7 y Fuentes, 6, esta última solo para llevar) en las que disfrutar de “conchas tradicionales (de vainilla o de chocolate) o rellenas de galleta Lotus, pistacho, dulce de leche con nuez y chocolate con almendras”.

En Apapacho también cuentan con bisquets (pan de mantequilla) originales o con queso, frutos rojos, cebolla y bacon. Otra de las especialidades de la casa es el elote, bizcocho de maíz que rellenan con dulce de leche, aunque también sirven chilaquiles o huevos rancheros. Además de comida, también venden ‘merchandising’ ilustrado con conchas o cafés con ojitos cuquis, logo del local.

Benditos Sueños

Se definen como “la primera chilaquería de Europa” (San Bernardino, 4 y Lope de Rueda, 44). Situado en una calle tradicionalmente inquieta en la que hay (o ha habido) restaurantes chinos, tailandeses o indios, Benditos Sueños destaca por las mil y un versiones que sirve de los chilaquiles y que son personalizadles al gusto de cada uno.

Se puede escoger entre distintas salsas (verde, roja, cremosa de guajiro y chipotle…), proteínas variadas (secreto de cerdo, huevos, filetes de pollo…), combinaciones que llegan arropadas por guarniciones como queso costeño, nata ácida, lechuga, cebolla o frijoles refritos. También hay guacamole, tacos, enfrijoladas… Perfecto para un desayuno tardío de fin de semana porque, eso sí, no abren hasta las 13.30.

Chilaquiles al estilo de Malacopa. / Malacopa

Malacopa

Otra dirección perfecta para un desayuno tardío (abre a las 12, salvo los domingos que adelanta una hora la apertura) que ha hecho de los chilaquiles su razón de ser. Dos direcciones (Acuerdo, 36 y María de Molina, 16) para poder tomarlos al gusto de cada uno. Varias salsas a elegir, con mayor o menor grado de picante y añadidos como chorizo, costilla o nopales… el que se aburre es porque quiere.

La vitrina de delicias de Pancito Perrón. / Pancito Perrón

Pancito Perrón

El nombre hace referencia a un pan pequeño (de ahí lo de “pancito”) que está “perrón”, es decir “increíble” en jerga mexicana. Eli Cervantes es la dueña de este obrador y cafetería situado a tiro de piedra del Museo Reina Sofía (Ronda de Atocha, 14) y que abrió sus puertas el pasado mes de mayo. “Lo que marca la diferencia en nuestro caso es que todo el pan, tanto salado como dulce, está hecho a base de masa madre y con harinas orgánicas”, explica Cervantes.

Hacen conchas tradicionales, pero también rellenas de crema de pistacho o de chocolate, además de contar con opciones saladas como la torta de birria. Para beber, el tradicional café de olla mexicano, con panela, anís y clavo. Desde septiembre, además, cuentan con el pan de muerto que en México se prepara en las semanas previas al Día de Muertos y que, según cuenta Cervantes, cada vez tiene más demanda. Madrid y Ciudad de México, hermanadas en lo gastronómico.