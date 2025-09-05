Si quieres disfrutar del finde y de las albóndigas, toma nota de estos 3 restaurantes de Barcelona

Sabores redondos
Los fans de la cocina tradicional suelen acudir a un plato icónico, emblemático, típico, recurrente: las albóndigas. Pero no en todos los restaurantes las saben preparar como mandan los cánones. En estos tres sí, y sabemos que te encantarán. Si no tienes planes para el fin de semana, aquí seleccionamos tres restaurantes de Barcelona que sirven algunas las mejores albóndigas de la ciudad.
La Fonda de Pirenaicas
Miguel Puchol abre una fonda en Gràcia con incunables de la cocina catalana después de haber asentado el modelo de Mantequerías Pirenaicas. Sus fideos son sobresalientes y con una idea que les copiarán: la costilla parece sin hueso, 'sense feina'. Hay más platos, y aparecen en esta crónica sobre La Fonda de Pirenaicas.
Colmado Wilmot
En la casa de comidas de Eugeni de Diego (Bar Lombo) y Ana Alvarado en el Upper Diagonal no quedas mal si te chupas los dedos con el ‘capipota’. Un bar con hechuras de restaurante es Colmado Wilmot.
Glug
Su nombre lo sugiere: es un espacio donde los vinos son protagonistas, carta amplia y compleja con 200 referencias y el atractivo de los tiradores conectados a una serie de 'bag in box'. Aquí te contamos qué se come y qué se bebe en Glug.
