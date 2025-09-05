Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sabores redondos

Si quieres disfrutar del finde y de las albóndigas, toma nota de estos 3 restaurantes de Barcelona

En estas direcciones mojarás pan como si no hubiera un mañana

En estos 3 sitios de Barcelona sirven unos pescados grandes a la parrilla que alegrarán tu fin de semana

En estos 3 sitios de Barcelona preparan unos fideos que convertirán tu fin de semana en una maravilla

Las albóndigas 'strogonoff' del Colmado Wilmot.

Las albóndigas 'strogonoff' del Colmado Wilmot. / Ferran Nadeu

Cata Mayor

Cata Mayor

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los fans de la cocina tradicional suelen acudir a un plato icónico, emblemático, típico, recurrente: las albóndigas. Pero no en todos los restaurantes las saben preparar como mandan los cánones. En estos tres sí, y sabemos que te encantarán. Si no tienes planes para el fin de semana, aquí seleccionamos tres restaurantes de Barcelona que sirven algunas las mejores albóndigas de la ciudad.

La receta de albóndigas caseras de la abuela con la que triunfarás

La receta de albóndigas caseras de la abuela con la que triunfarás

La Fonda de Pirenaicas

Miguel Puchol abre una fonda en Gràcia con incunables de la cocina catalana después de haber asentado el modelo de Mantequerías Pirenaicas. Sus fideos son sobresalientes y con una idea que les copiarán: la costilla parece sin hueso, 'sense feina'. Hay más platos, y aparecen en esta crónica sobre La Fonda de Pirenaicas.

VÍDEO | Las recetas fáciles de Rafuel: albóndigas con aceitunas

VÍDEO | Las recetas fáciles de Rafuel: albóndigas con aceitunas

Las albóndigas de Colmado Wilmot.

Las albóndigas de Colmado Wilmot. / Instagram

Colmado Wilmot

En la casa de comidas de Eugeni de Diego (Bar Lombo) y Ana Alvarado en el Upper Diagonal no quedas mal si te chupas los dedos con el ‘capipota’. Un bar con hechuras de restaurante es Colmado Wilmot.

La receta de las insuperables albóndigas con sepia de Bar Núria

La receta de las insuperables albóndigas con sepia de Bar Núria

Glug

Su nombre lo sugiere: es un espacio donde los vinos son protagonistas, carta amplia y compleja con 200 referencias y el atractivo de los tiradores conectados a una serie de 'bag in box'. Aquí te contamos qué se come y qué se bebe en Glug.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Salen a la venta 176 chalés en Burgos por 12.000 euros, pero tienen un problema: están a medio construir
  2. La red de Yoigo se apaga para siempre: qué cambia para los clientes
  3. Antonio Montero se cae como colaborador de '¡De Viernes!' y lanza un mensaje a Lydia Lozano, que le sustituirá en el programa
  4. El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
  5. Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa
  6. ¿Hay clase el viernes 12 de septiembre en Catalunya tras La Diada? Esto dice el calendario escolar
  7. José Pastor, propietario de una administración de lotería: “De cada décimo de 20 euros solo ganamos 90 céntimos”
  8. Casas por menos de 70.000 euros: las encontrarás en esta localidad de Barcelona

'La Niña' empezará a enfriar el planeta este mes, pero no compensará el calentamiento global

'La Niña' empezará a enfriar el planeta este mes, pero no compensará el calentamiento global

9.000 m2 de juegos de cartas y rol: así será la meca friki que se instala este finde en L’Hospitalet

9.000 m2 de juegos de cartas y rol: así será la meca friki que se instala este finde en L’Hospitalet

¿Dónde han subido más los huevos? ¿Y la leche? ¿Cuánto ha bajado el azúcar?

¿Dónde han subido más los huevos? ¿Y la leche? ¿Cuánto ha bajado el azúcar?

Planazo para el fin de semana: 3 restaurantes de Barcelona que no te puedes perder (un bistronómic, un mexicano, un bar de tapas con 'sushi'...)

Planazo para el fin de semana: 3 restaurantes de Barcelona que no te puedes perder (un bistronómic, un mexicano, un bar de tapas con 'sushi'...)

3 planes gastro para el finde: en casa, en el GP de Catalunya de MotoGP y en un helicóptero para ir a vendimiar en el Priorat

3 planes gastro para el finde: en casa, en el GP de Catalunya de MotoGP y en un helicóptero para ir a vendimiar en el Priorat

Si quieres disfrutar del finde y de las albóndigas, toma nota de estos 3 restaurantes de Barcelona

Si quieres disfrutar del finde y de las albóndigas, toma nota de estos 3 restaurantes de Barcelona

Cítricos, arroz y huerta de otoño protagonizan en septiembre '12 meses, 12 paisajes' de Catalunya

Cítricos, arroz y huerta de otoño protagonizan en septiembre '12 meses, 12 paisajes' de Catalunya

Trump rebautiza el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra

Trump rebautiza el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra