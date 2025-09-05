Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Zaytun, La Mafia Mexicana y Tapas Lobito
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
Pau ArenósPau Arenós
Coordinador del canal Cata Mayor
Periodista y escritor, con 19 libros publicados, entre ellos, novelas y cuentos, y media docena de premios, como el Nacional de Gastronomía. Ha estado al cargo de las revistas 'Dominical' y 'On Barcelona' y ha dirigido series de vídeorecetas y 'vídeopodcast'. El último libro es 'Meterse un pájaro en la boca'.
Ferran ImedioFerran Imedio
Periodista. Redactor del canal Cata Mayor
Periodista barcelonés apasionado por su trabajo que lleva casi tres décadas escribiendo en EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, donde ha pasado por las secciones de El Día por Delante, Sociedad, Gran Barcelona, Deportes, Exit e Icult. Ha sido coordinador de las páginas de Motor, responsable de Gente y de las páginas de gastronomía Gourmet's.
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
Este coqueto bistronómic en Sants ha evolucionado en un solo año hacia una cocina personal, con gracejo y unas pocas ataduras. Así es Zaytun.
Como si fuera la oferta de Marlon Brando en 'El Padrino', es obligatorio probar los bocados callejeros de este sencillo restaurante cerca del Hospital Clínic llamado La Mafia Mexicana.
El nuevo establecimiento de los Porxos d'En Xifré i de Vidal Quadras propone una original mezcla de bocados japoneses y españoles: igual puedes probar unas gambas al ajillo que 'sushi'. Así es Tapas Lobito.
