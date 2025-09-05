Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Zaytun, La Mafia Mexicana y Tapas Lobito

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

La careta de curri verde de Zaytun.

La careta de curri verde de Zaytun. / Manu Mitru

Pau Arenós

Pau Arenós

Ferran Imedio

Ferran Imedio

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Zaytun

Zaytun

Este coqueto bistronómic en Sants ha evolucionado en un solo año hacia una cocina personal, con gracejo y unas pocas ataduras. Así es Zaytun.

El meloso de cordero adobado a la cazorleña de Zaytun.

El meloso de cordero adobado a la cazorleña de Zaytun. / Manu Mitru

La Mafia Mexicana

La Mafia Mexicana

Como si fuera la oferta de Marlon Brando en 'El Padrino', es obligatorio probar los bocados callejeros de este sencillo restaurante cerca del Hospital Clínic llamado La Mafia Mexicana.

Tacos de La Mafia Mexicana.

Tacos de La Mafia Mexicana. / Roger Alsina

Tapas Lobito

Tapas Lobito

El nuevo establecimiento de los Porxos d'En Xifré i de Vidal Quadras propone una original mezcla de bocados japoneses y españoles: igual puedes probar unas gambas al ajillo que 'sushi'. Así es Tapas Lobito.

Uno de los ventanales del restaurante Tapas Lobito.

Uno de los ventanales del restaurante Tapas Lobito. / El Periódico

