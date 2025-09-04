Restaurante Lora: rumbo a Oriente Medio desde Port Fòrum

A Líbano se puede ir en barco, el medio por excelencia a lo largo de la historia, ya que el Mediterráneo ha sido siempre la vía que ha unido todos los países que baña. De manera que si quieres ir hasta allí, puedes embarcarte en Port Fòrum, por ejemplo, y poner rumbo hasta el país de Oriente Medio haciendo escala donde más te convenga. O -más cómodo, corto y económico- puedes llegar hasta estas instalaciones portuarias y meterte en el restaurante Lora para viajar hasta allí a través del paladar parando en Marruecos, Túnez, Grecia, Egipto, Líbano...

Lora Pau, 2 (Hotel SLS Barcelona, Port Fòrum) Tf.: 93.253.74.74 slshotels.com/barcelona Precio medio (sin bebidas): 45 €

Porque eso es exactamente lo que propone este restaurante ubicado en el Hotel SLS Barcelona, donde también puedes probar platos de cocina catalana por obra y gracia de L'Anxova Divina, el colorido establecimiento casi contiguo, y probar cócteles posmodernos en Kyara, en el quinto piso de este mastodóntico edificio que llama la atención de quien circula por la ronda del Litoral.

Volvamos a Lora. Los responsables del hotel barajaron la idea de abrir un italiano pero, por fortuna para los amantes de los sabores especiados, apostaron por esta otra opción en colaboración con Studio Paskin, el estudio de hostelería creativa detrás de los restaurantes londidenses Evelyn's Table (galardonado con una estrella Michelin), The Palomar y The Barbary.

Parrilla de carbón y horno de leña

En el restaurante de Barcelona, la parrilla de carbón y el horno de leña son elementos indispensables en los platos, todos ellos muy trabajados aunque sin vanguardismos ni experimentos raros. Hay muchas elaboraciones en cada uno de ellos, sí, pero acaban encajando en el paladar.

Como las brochetas de cordero a la brasa adobadas con especias propias del 'merguez' (salchicha de origen norteafricano hecha con carne de cordero, ternera o una mezcla de ambas); los puerros a la brasa con 'tzatziki' (aquí la esta salsa griega lleva yogur, jalapeño verde, limón encurtido y aceite de cebollino); la lubina cruda con hinojo encurtido, olivas verdes, vinagreta de moscatel, eneldo y naranja navelina (¡qué gran sinfonía entre ácidos, dulces y salados!); y el picante y tierno tayín de pollo con mezcla bereber de especias, albaricoque en escabeche y crema agria.

Panes hechos allí mismo

Todo ello se puede acompañarlo con unos panes de pita y 'kubaneh' (tipo 'brioche') que hacen en el horno y que -¡atención, peligro de adicción!- combinan de manera irresistible con salsas como el 'baba ganoush' (a base de berenjena asada y 'tahini'), la 'muhammara' (pimientos rojos asados y nueces) y el 'borani' (espinacas, cebolla caramelizada, queso feta y yogur).

Puedes pedir de la carta o el menú degustación, llamado Experiencia Lora, que cuesta 42 euros sin bebidas y que está disponible cualquier día de la semana por la noche y los mediodías de lunes y martes, que son los días y horarios que abre el restaurante.

Los platos siempre lucen una presentación cuidada en consonancia con un escenario elegante y enorme (¡caben 330 comensales!) que preside la también gigantesca cocina a la vista y que quiere recordar el Beirut de la época dorada, el de mediados de siglo pasado, con un cierto aire 'art-déco'.