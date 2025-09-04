Para decir olé
Estos son los restaurantes de Andalucía que no te fallarán
Estos establecimientos, con o sin estrella Michelin, son garantía de placer
Pau ArenósPau Arenós
Coordinador del canal Cata Mayor
Periodista y escritor, con 19 libros publicados, entre ellos, novelas y cuentos, y media docena de premios, como el Nacional de Gastronomía. Ha estado al cargo de las revistas 'Dominical' y 'On Barcelona' y ha dirigido series de vídeorecetas y 'vídeopodcast'. El último libro es 'Meterse un pájaro en la boca'.
Ferran ImedioFerran Imedio
Periodista. Redactor del canal Cata Mayor
Periodista barcelonés apasionado por su trabajo que lleva casi tres décadas escribiendo en EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, donde ha pasado por las secciones de El Día por Delante, Sociedad, Gran Barcelona, Deportes, Exit e Icult. Ha sido coordinador de las páginas de Motor, responsable de Gente y de las páginas de gastronomía Gourmet's.
Andalucía es un destino recurrente para cualquier turista, sea gurmet o no. Pero su oferta gastronómica es tan amplia que no hay nadie que no disfrute de una visita a cualquiera de sus poblaciones.
Como la lista que saldría sería infinita, hemos preferido reducirla a estos templos del buen comer, restaurantes andaluces que no te puedes perder, con o sin estrellas Michelin. ¡Olé!
FM
Este es el bar por el que merece la pena volver a Granada. Aquí radian el rock duro de los crudos, el heavy metalero de la plancha y el hip hop de la fritura. Sintonizamos mucho con FM.
El Jardín de Lutz
El chef Lutz Bösing es una rareza, un alemán de Aquisgrán moldeado en la Costa del Sol cuya cocina bebe de lo centroeuropeo, de lo mediterráneo y de ese clasicismo que vuelve descorbatado. Esto lo que hace en El Jardín de Lutz.
Aponiente (El Puerto de Santa María)
Ángel León, el Chef del Mar, inaugura una nueva temporada de su restaurante, con énfasis en la novedosa "cocina marítima dulce". Gastronomía de vientos y tempestades, que vive en el mar y que vive del mar, donde investigan y clavan conciencias. Así es el 'triestrellado' Aponiente.
Noor (Córdoba)
Paco Morales dirige en Córdoba un restaurante particular, basado en la cocina andalusí y en la ucronía de qué hubiera comido el califa de seguir en el trono. Estos son los platos que nuestro cronista gastronómico, Pau Arenós, probó en su reciente visita a Noor.
Lú, Cocina y Alma
En este restaurante de la «vanguardia de retaguardia», el cocinero Juanlu Fernández captura el recetario de la provincia de Cádiz y lo libera debidamente adaptado. Lo hace tan bien que tiene dos estrellas Michelin. Tal es el nivel de Lú, Cocina y Alma.
Bardal (Ronda)
Este restaurante de Ronda (Málaga) se encuentra a escasa distancia de la plaza de toros y del Puente Nuevo y de ese corte en la roca de un centenar de metros hasta el río Guadalevín, distancia olímpica y de postal y vértigo. Pronto, Benito Gómez y Merche Piña lo trasladarán a la bodega La Melonera, a 10 kilómetros, en la serranía, dejando atrás una cocina de 40 metros cuadrados de la que salen platos con calambre. En el pecho del chef, dos estrellas clavadas a modo de escarapelas. Así se come en Bardal.
Bagá (Jaén)
Este restaurante ocupa “44,5 metros cuadrados”, en medición del cocinero Pedro Sánchez. Un equipo de cinco personas y un máximo de ¡ocho comensales! Pedro y Mapy Cano, pareja y socia, han hecho de la miniatura un altar de la grandeza. Y con una modestia conmovedora. El prestigio de Bagá es inversamente proporcional a las prestaciones físicas. Abrieron el 16 de septiembre del 2017 y les clavaron de inmediato la estrella con una anticipación de ninja. Aquí te contamos el por qué del éxito de Bagá.
Vandelvira (Baeza)
Después de dar el callo en restaurantes de renombre, Juan Carlos García decidió regresar a Baeza (Jaén) para hacerse cargo de un espacio extraordinario: un edificio del siglo XVI obra del gran arquitecto Andrés de Vandelvira. Esto es lo que se come en Vandelvira.
José Carlos García (Málaga)
La vocación del cocinero José Carlos García (1974), con una estrella en el restaurante malagueño con su nombre, nació en una churrería que trascendía los límites del aceite hirviendo. Los caminos hacia la alta cocina son, a veces, entre épicos y resbaladizos. Esta es la historia de José Carlos García.
Mesón Sabor Andaluz (Alcalá del Valle, Cádiz)
Es una de las mayores sorpresas de la cocina andaluza en los últimos tiempos: Pedro Aguilera ofrece una cocina llena de sensibilidad en platos que sorprenden como la lechuga a la brasa con holandesa, anchoas y queso Payoyo o un impecable guiso de rabo de toro. Mesón Sabor Andaluz está en uno de los pueblos más bonitos de España para comer divinamente.
