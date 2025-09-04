Estos son los restaurantes de Andalucía que no te fallarán

Andalucía es un destino recurrente para cualquier turista, sea gurmet o no. Pero su oferta gastronómica es tan amplia que no hay nadie que no disfrute de una visita a cualquiera de sus poblaciones.

Como la lista que saldría sería infinita, hemos preferido reducirla a estos templos del buen comer, restaurantes andaluces que no te puedes perder, con o sin estrellas Michelin. ¡Olé!

El pulpo con col del bar FM, en Granada. / Pau Arenós

FM

Este es el bar por el que merece la pena volver a Granada. Aquí radian el rock duro de los crudos, el heavy metalero de la plancha y el hip hop de la fritura. Sintonizamos mucho con FM.

El bogavante con huevo y patatas de El Jardín de Lutz. / Finca Cortesín

El Jardín de Lutz

El chef Lutz Bösing es una rareza, un alemán de Aquisgrán moldeado en la Costa del Sol cuya cocina bebe de lo centroeuropeo, de lo mediterráneo y de ese clasicismo que vuelve descorbatado. Esto lo que hace en El Jardín de Lutz.

La piel de la morena, convertida en 'mochi', que sirven en Aponiente. / Pau Arenós

Aponiente (El Puerto de Santa María)

Ángel León, el Chef del Mar, inaugura una nueva temporada de su restaurante, con énfasis en la novedosa "cocina marítima dulce". Gastronomía de vientos y tempestades, que vive en el mar y que vive del mar, donde investigan y clavan conciencias. Así es el 'triestrellado' Aponiente.

El 'karim' de pistacho, caviar de arenque y manzana/pan negro del restaurante Noor. / Javier Peña

Noor (Córdoba)

Paco Morales dirige en Córdoba un restaurante particular, basado en la cocina andalusí y en la ucronía de qué hubiera comido el califa de seguir en el trono. Estos son los platos que nuestro cronista gastronómico, Pau Arenós, probó en su reciente visita a Noor.

El salpicón con mariscos y verduras fermentadas de Lú. / Pau Arenós

Lú, Cocina y Alma

En este restaurante de la «vanguardia de retaguardia», el cocinero Juanlu Fernández captura el recetario de la provincia de Cádiz y lo libera debidamente adaptado. Lo hace tan bien que tiene dos estrellas Michelin. Tal es el nivel de Lú, Cocina y Alma.

La 'royal' de caviar y erizos de Bardal. / Xavi Olmos

La picaña curada de vaca de Bardal. / Xavi Olmos

Bardal (Ronda)

Este restaurante de Ronda (Málaga) se encuentra a escasa distancia de la plaza de toros y del Puente Nuevo y de ese corte en la roca de un centenar de metros hasta el río Guadalevín, distancia olímpica y de postal y vértigo. Pronto, Benito Gómez y Merche Piña lo trasladarán a la bodega La Melonera, a 10 kilómetros, en la serranía, dejando atrás una cocina de 40 metros cuadrados de la que salen platos con calambre. En el pecho del chef, dos estrellas clavadas a modo de escarapelas. Así se come en Bardal.

Las quisquillas con caldo de shiitake de Bagá / Bagá

Bagá (Jaén)

Este restaurante ocupa “44,5 metros cuadrados”, en medición del cocinero Pedro Sánchez. Un equipo de cinco personas y un máximo de ¡ocho comensales! Pedro y Mapy Cano, pareja y socia, han hecho de la miniatura un altar de la grandeza. Y con una modestia conmovedora. El prestigio de Bagá es inversamente proporcional a las prestaciones físicas. Abrieron el 16 de septiembre del 2017 y les clavaron de inmediato la estrella con una anticipación de ninja. Aquí te contamos el por qué del éxito de Bagá.

El boquerón con mantequilla de anchoa de Vandelvira. / Pope Cabrera

Vandelvira (Baeza)

Después de dar el callo en restaurantes de renombre, Juan Carlos García decidió regresar a Baeza (Jaén) para hacerse cargo de un espacio extraordinario: un edificio del siglo XVI obra del gran arquitecto Andrés de Vandelvira. Esto es lo que se come en Vandelvira.

La espiral de zurrupa del restaurante José Carlos García. / Pau Arenós

José Carlos García (Málaga)

La vocación del cocinero José Carlos García (1974), con una estrella en el restaurante malagueño con su nombre, nació en una churrería que trascendía los límites del aceite hirviendo. Los caminos hacia la alta cocina son, a veces, entre épicos y resbaladizos. Esta es la historia de José Carlos García.

Mesón Sabor Andaluz (Alcalá del Valle, Cádiz) / Mesón Sabor Andaluz

Mesón Sabor Andaluz (Alcalá del Valle, Cádiz)

Es una de las mayores sorpresas de la cocina andaluza en los últimos tiempos: Pedro Aguilera ofrece una cocina llena de sensibilidad en platos que sorprenden como la lechuga a la brasa con holandesa, anchoas y queso Payoyo o un impecable guiso de rabo de toro. Mesón Sabor Andaluz está en uno de los pueblos más bonitos de España para comer divinamente.