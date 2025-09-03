Apunta estos 5 restaurantes poco conocidos que nos recomienda José Pizarro, jefazo de la cocina española en Londres

La historia de la cocina española en Reino Unido se cuenta antes de J.P. o después de J.P. (José Pizarro). Y desde luego, la segunda parte es mucho más interesante. El chef extremeño (Talaván, Cáceres, 1971), que cumplió en 2024 un cuarto de siglo en Londres ha logrado popularizar la cocina española en la capital británica partiendo del -mejor- producto y sin volverse loco.

Seis restaurantes, seis, tiene el chef en Londres en los que ofrece croquetas, carnes ibéricas frescas o su versión de la bomba de la Barceloneta. Dos de ellos se sitúan en la Royal Academy, algo que hace especial ilusión al chef, que es un apasionado del mundo del arte contemporáneo. Hay sitio para un séptimo en su nómina, José by Pizarro, situado en Abu Dhabi y que ha sido incluido recientemente en la Guía Michelin.

Que Pizarro disfruta comiendo además de cocinando es algo de lo que no queda duda cuando se habla con él. Por eso, no nos resistimos a que nos recomiende un repóker de restaurantes en España en los que este cocinero y empresario se quita el reloj para relajarse y dejarse llevar. Ojo a su selección, que tiene unos cuantos hallazgos interesantes.

Las chuletitas de sarmiento de Los 4 Arcos. / Los 4 Arcos

Los 4 Arcos (Briones, La Rioja)

“Es un sitio de toda la vida que lleva más medio siglo abierto en el que me comí unas chuletas de cordero al sarmiento que eran de llorar, de lagrimita. Lo que hacen es poner el fuego con el sarmiento y darle caña hasta que está a la temperatura justa y entonces ponen las chuletitas. Te las tomas con una buena botella de Rioja y no hay nada mejor ¡Se me ponen los pelos de punta solo de acordarme! Además, también me tomé unas judías verdes con patata y una morcilla de arroz que estaban increíbles. Si te digo la verdad: ¡no puedo esperar para volver allí!”, cuenta Pizarro.

Las carrilleras de ibérico de Jacarandá (Higuera de la Sierra, Huelva). / Jacarandá

Jacarandá (Higuera de la Sierra, Huelva)

“Es un sitio en plena sierra de Aracena que me descubrieron mis amigos de Cinco Jotas, con los que trabajo desde hace muchos años", explica el chef. "Siempre que estoy por la zona de Jabugo procuro dejarme caer porque el chef, Isaac González, trabaja muy bien las carnes de cerdo ibérico. Pero hay más: también tienen unas sardinas en tostada con pimiento muy ricas que siempre me tomo de aperitivo y unas migas con huevos fritos o un pisto que están tremendos. Recomiendo ir en época de setas porque sirven auténticas maravillas”.

El Muro, la cocina creativa de Paco Doncel en Vejer de la Frontera (Cádiz). / El Muro

El Muro (Vejer de la Frontera, Cádiz)

“Este es el restaurante de un chaval nuevo, Paco Doncel, que creo que puede aspirar a conseguir una estrella Michelin porque es muy elegante. Desde que lo he conocido ya he ido tres veces porque lo hace maravillosamente bien y tiene muchas ganas. Es una cocina muy rica: tiene un paté de boquerón espectacular, una ensaladilla con mejillones en escabeche muy lograda y la última vez que estuve probamos unas albóndigas de gambón deliciosas. Es un sitio pequeño y con mucho encanto, uno de esos proyectos que hay que apoyar”, describe Pizarro.

Las tapas de Casa Morales (Sevilla), servidas en el local, con más de dos siglos de historia. / Casa Morales

Casa Morales (Sevilla)

“Me gusta mucho llevarme a mis amigos a disfrutar en este local, fundado en 1850 y que está al lado de la Catedral de Sevilla. Aquí está todo buenísimo: la 'pringá' o las espinacas con garbanzos que sirven me parecen espectaculares. Lo que me pirra es preguntarle a Reyes Morales, cuarta generación al frente del local, por lo que tiene de cuchara ese día.. ¡Hay veces que me trae incluso lo que tiene en su casa! Esos son los detalles que me llegan al corazón. Siempre que he ido he salido feliz”.

El increíble producto del mar que manejan en D' Berto (O Grove, Pontevedra). / D'Berto

D’ Berto (O Grove, Pontevedra)

“Es difícil elegir solo uno porque también podría elegir a los amigos de Atrio o a Quique Dacosta, pero si me preguntan por mi restaurante favorito en todo el mundo diría que es D’Berto. He llegado a coger un avión a Galicia solo para ir a comer allí y me he vuelto en el mismo día. El producto que manejan es absolutamente increíble y los tamaños son de otro mundo: cigalas de medio kilo, percebes que son como un dedo pulgar… Es un restaurante que representa lo que más me emociona: ese culto a la materia prima que hace que te lleves un recuerdo imborrable”.