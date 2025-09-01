Restaurante Quintonil: una pareja mexicana en la cima de la gastronomía mundial

Es una historia de amor de sabores mexicanos, de amor puro y duro, y de éxito: Quintonil, el restaurante del chef Jorge Vallejo y su esposa Alejandra Flores, se ha posicionado entre los tres mejores restaurantes del mundo, una élite que solo habla español este año.

Quintonil, con dos estrellas Michelin, ocupa desde hace 13 años un discreto local en una elegante calle de Polanco, el elegante barrio de Ciudad de México donde los expatriados adinerados disfrutan del encanto de la burguesía local, orgullosa de sus orígenes europeos.

Hospitalidad

Tras una discreta ventana y una sencilla cortina se esconde el tercer mejor restaurante del mundo, al menos según la lista de The World's 50 Best Restaurants 2025. Según la guía británica rival de Michelin, obviamente disputada por los franceses, Quintonil se sitúa por detrás de Maido (Lima), Asador Etxebarri (Axpe, Vizcaya) y por delante de Diverxo (Madrid).

Una de las mesas del restaurante Quintonil. / Carl de Souza (AFP)

En recepción, tras un pequeño mostrador, Flores elogia la hospitalidad y amabilidad de los mexicanos, que rara vez se echan en falta: "Creo firmemente en el refrán que dice: quien no vive para servir, no sirve para nada". El servicio "debe ser un baile" o incluso un "abrazo", añade la mujer de 40 años, pronunciando la palabra más hermosa que el español ha tomado del náhuatl: "apapacho", que significa abrazo, un gesto de cariño.

Reservas con tres meses de espera

En dos pequeñas salas sin ventanas, junto a la barra que da a la cocina, apenas una docena de mesas reciben reservas de todo el mundo. La espera media es de tres meses, con una factura de 300 euros por persona, vino incluido.

Es en este ambiente, más íntimo que ostentoso, donde Quintonil, llamado así por una planta aromática del sureño estado de Oaxaca, ha ido consolidando su reputación internacional, al igual que Ciudad de México, que atrae cada vez a más residentes estadounidenses y europeos.

Paso por Pujol

Discreto, como su restaurante, y muy alejado del aspecto tatuado de algunos de sus colegas, Vallejo trabajó un tiempo en cruceros antes de regresar a Ciudad de México. "Me uní a Pujol, donde conocí a Ale. Nos comprometimos", cuenta. Pujol, ubicado a pocas calles en Polanco, ha sido durante mucho tiempo un referente de la nueva gastronomía mexicana. El establecimiento del chef Enrique Olvera ocupó el quinto lugar en el ranking The World's 50 Best Restaurants 2022, y Jorge y Alejandra, el noveno, en el décimo aniversario de Quintonil.

El alumno de Vallejo ha superado al maestro de Olvera, pero le debe una gran gratitud: Pujol impulsó la gastronomía mexicana, lo que ha atraído imitadores, dice Vallejo, citando, entre otros, a Elena Reygadas (la mejor chef del mundo, según The World's 50 Best Restaurants 2023), Francisco Ruano en Guadalajara y Roberto Solís en Yucatán.

Cocineros del restaurante Quintonil trabajando el pescado. / Carl de Souza (AFP)

"Hace 20 años, la gente tenía poca idea de lo que era realmente la gastronomía mexicana tal como la conocemos hoy". Es decir, una etiqueta de gran diversidad, que abarca desde tacos callejeros hasta platos refinados en los mejores restaurantes. Su base común son productos locales como el maíz y el tomate.

Ingredientes de temporada y platos tradicionales mexicanos

Quintonil combina ingredientes de temporada (espárragos, zanahorias y champiñones este julio) con platos tradicionales mexicanos, como el mole, una salsa hecha con especias y cacao. “Ahora mismo, un plato que me encanta es el mole de verduras. Lo preparamos con espárragos”, comenta con entusiasmo Vallejo, encantado de que su descubrimiento permita una textura más ligera de esta salsa.

Los productos son "98% mexicanos", incluyendo vinos, con la excepción del caviar, un pescado y el aceite de oliva, asegura, añadiendo que prioriza las fuentes locales. "Tengo un buen amigo cuya familia cultiva frijoles blancos en el estado de Sinaloa".

Quintonil domina el arte de combinar sabores tradicionales mexicanos con la cocina contemporánea, comenta 50 Best, citando el ejemplo de los "tamales de pato pibil con crema de elote" (una salsa a base de maíz). "El menú degustación está en constante evolución" con "delicias como el cangrejo con tostadas de maíz azul (...) realzado con limoncillo", según Michelin.

El premio 50 Best ha sido otorgado desde 2002 por 1.000 expertos independientes: chefs, periodistas especializados, dueños de restaurantes, entre otros. La legitimidad de esta clasificación es cuestionada por los chefs franceses, quienes la acusan de complacencia y opacidad. Sin embargo, se considera más atrevida que la guía Michelin, probablemente porque da más protagonismo a las cocinas de España y Latinoamérica que a las de Francia.