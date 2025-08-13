La Diez eleva la milanesa a obra de arte en Madrid y Valencia

Hay platos que son un abrazo y otros que son una declaración de intenciones. La milanesa es ambas cosas. Esa fina loncha de carne, empanada con mimo y frita hasta alcanzar un dorado perfecto, es religión en Argentina, un recuerdo de la infancia en media Europa y, ahora, el centro de un universo gastronómico llamado La Diez. ¿Se puede construir un imperio alrededor de un solo plato? Se puede. Y dos jóvenes emprendedores, Luis Barranco y Álvaro Vallejo, están aquí para demostrarlo. Después de conquistar los paladares de Valencia, su templo dedicado a la devoción por la milanesa aterriza en el corazón del Barrio de las Letras de Madrid.

No es una milanesa cualquiera. Esto no es un plato de batalla, sino una pieza de orfebrería culinaria. Aquí la protagonista indiscutible es la ternera de Ávila, una carne de calidad suprema que se corta y empana a diario, desde primera hora de la mañana, en un ritual casi sagrado que termina cuando se agotan las existencias. No hay trampa ni cartón. Solo producto, técnica y una pasión contagiosa.

Dos tipos listos y una idea brillante

¿Quiénes están detrás de esta oda a la carne empanada? Dos mentes inquietas que se conocieron en el frenético mundo del 'delivery'. A un lado, Luis Barranco (30 años), un andaluz con alma de vendedor forjado en el sector inmobiliario que acabó desarrollando el producto para 'Uber Eats' en su tierra. Al otro, Álvaro Vallejo (29 años), un experto en marketing que, tras pasar por L'Oréal, acabó liderando equipos comerciales en la misma multinacional. Ambos compartían una inquietud: la de crear algo propio, algo con alma.

Y en esa búsqueda, encontraron la milanesa. "Decidieron centrarse en un solo producto, un plato que en Argentina es religión", pero que ellos querían llevar a otro nivel. Su misión era clara: "elevar la milanesa y hacerla accesible". Empezaron en 2022 con una cocina ciega, un laboratorio de prueba y error donde pulieron su receta hasta dar con la fórmula definitiva. Validado el modelo, dieron el salto a Valencia y el éxito fue inmediato. Ahora, Madrid es el siguiente capítulo de una historia que promete.

Del clasicismo porteño a la exuberancia italiana

La carta de La Diez es un viaje con más de diez paradas, todas con la milanesa como protagonista. Para los puristas, la clásica es innegociable: un filete perfecto, crujiente por fuera y tierno por dentro, con un simple chorrito de limón que lo realza todo. Es la prueba del algodón, la que demuestra que cuando la base es excelente, no se necesita nada más.

Pero la creatividad aquí se desborda. Hay guiños a Italia, como la Napolitana, una maravilla cubierta con salsa de tomate casera, una cremosa burrata que se deshace lentamente, albahaca fresca y un hilo de aceite de oliva virgen extra. Y, por supuesto, homenajes a Argentina con la Fugazzeta Porteña, una bomba de sabor con mozzarella fundida, cebolla pochada y el contrapunto salino de las aceitunas Kalamata.

Pero la fiesta no acaba en la carne. Las guarniciones son un espectáculo en sí mismas, con la verdura como protagonista. Que nadie se pierda el brócoli crujiente con salsa de cacahuete, miel y queso parmesano, una combinación adictiva que te hará replantearte tu relación con esta hortaliza.

Un final dulce y un proyecto democrático

Un festín de este calibre exige un final a la altura. Y La Diez no defrauda. Su ya mítica Chocotorta, elaborada con la galleta argentina Chocolina, dulce de leche y mascarpone, es un pecado capital al que es imposible resistirse. Para los más clásicos, su flan casero es pura caricia.

Lo mejor de todo es que este disfrute es democrático y accesible. Con un ticket medio que no llega a los 25 euros, Luis y Álvaro han conseguido lo que se proponían: que comer bien no sea un lujo. Para los que prefieren rendir culto a la milanesa en casa, su servicio de 'delivery' a través de Glovo cuenta con un 'packaging' diseñado para que todo llegue en perfectas condiciones, manteniendo la temperatura y la textura intactas.

La Diez ha llegado a la calle de Jesús, en el epicentro literario de Madrid, para escribir su propia historia.