Mena: el oasis del chef Aurelio Morales en Pozuelo para desertar del asfalto hirviente de Madrid

Hay un momento, justo cuando el verano se atrinchera en Madrid, en que la ciudad se convierte en una trampa de asfalto hirviente y aire denso. El sonido de una sirena lejana parece derretirse en la canícula y el único anhelo es la huida, la búsqueda de un espejismo de agua y vegetación que nos salve de la asfixia. Ese espejismo, para deleite de los que saben dónde buscar, tiene nombre y apellidos: Mena La Finca. Y ahora, además, cuenta con el pulso y la genialidad de un chef tocado por la varita de la excelencia, Aurelio Morales.

Ubicado en el corazón del opulento Pozuelo, en ese exclusivo ecosistema que es La Finca Grand Café, Mena se erige como un santuario. Un refugio a escasos diez minutos del caos capitalino, donde el cemento da paso a un vergel y el ruido se ahoga en el murmullo del agua de su lago. Es en este escenario, frecuentado por la élite empresarial, deportistas de leyenda y familias que han hecho de la discreción un arte, donde ha aterrizado la revolución silenciosa de Morales. El chef alcalaíno, forjado en las catedrales del sabor como El Bulli y Miramar y con una estrella Michelin cosida a su chaquetilla, no llega para imponer, sino para dialogar. Para iniciar una conversación entre su técnica depurada, casi matemática, y el alma primigenia de Mena: ese fuego indomable que crepita en sus brasas y su horno de leña.

Fuego, técnica y memoria en el plato

A través de su consultora, Goncodi Gastro, Aurelio Morales ha diseñado una partitura que el equipo de Mena, bajo su tutela, interpreta con total precisión. El resultado es una nueva carta que funciona como un imán para el peregrinaje gastronómico. Hablar de los platos es hablar de declaraciones de intenciones, de desafíos a la lógica del paladar. ¿Un ejemplo? Su pulpo a la brasa y leña asado en su horno con mahonesa de pimentón dulce. Una audacia del mar con el guiño de La Mancha que parece imposible sobre el papel pero que en boca es una sinfonía de texturas. La lasca sedosa y nacarada del pescado se funde con la untuosidad de la especial mahonesa, en un equilibrio que desarma y conquista a partes iguales. Es la prueba de que la alta cocina puede, y debe, tener raíces profundas en la memoria del gusto.

La danza con las brasas, esencia de la casa, alcanza su cénit con el lomo de rodaballo. Aquí no hay trampa ni cartón, solo el producto en su máxima expresión, besado por el calor de la leña hasta lograr esa piel crujiente y esa carne jugosa que se desmenuza en lascas perfectas. La meunière de la huerta que lo acompaña no es un mero aderezo, es la chispa eléctrica, el contrapunto vibrante que despierta todos los matices del rey del mar. Y para quienes buscan la caricia de la pasta, la lasaña de guiso de txangurro y alcachofa crujiente es pura suntuosidad, un bocado cremoso, profundo y marino, coronado por el contrapunto textural de una alcachofa frita que añade un chasquido adictivo.

Alta cocina con vocación de cercanía

Pedro López Mena, CEO del Grupo Lew Brand, lo define como "un salto más". Pero es mucho más que eso. Es la consolidación de una visión: demostrar que la excelencia gastronómica no es patrimonio exclusivo del centro de Madrid. Es una apuesta por convertir Pozuelo en un epicentro del buen comer, ofreciendo una experiencia integral. El propio Morales, "absolutamente ilusionado" mientras perfila su gran regreso a la primera línea de la alta cocina, deja aquí su ADN, formando a la brigada para que cada servicio, cada plato, respire su filosofía. Una filosofía que, inteligentemente, se hace accesible de lunes a viernes con un menú del día por 28 euros o un ejecutivo por 32, puertas de entrada a este universo de sabor.

Un ecosistema diseñado para el disfrute

El relato de Mena no estaría completo sin su espectacular continente, un espacio de 1.500 metros cuadrados ideado por la interiorista Alejandra Pombo como un ecosistema en sí mismo. La vegetación es la protagonista absoluta, una cortina natural que aísla y abraza. La terraza del lago, con sus pantalanes que se adentran en el agua, es el primer sorbo de paraíso, el lugar ideal para entregarse a las preparaciones frescas de su raw bar. Dentro, el Comedor Oasis, bajo una pérgola de diseño, logra la cuadratura del círculo: la sensación de estar al aire libre con el confort de un espacio climatizado. Y cuando cae la noche, la primera planta se transforma. La Sala Nenúfar muta de comedor a coctelería vibrante, un espacio donde la conversación se anima al ritmo de una cuidada selección de destilados y mezclas clásicas ejecutadas a la perfección.

Todo ello, maridado por una bodega imponente de más de 300 referencias seleccionadas por el sumiller Ángel Luis Pasero, convierte la visita a Mena enuna experiencia inmersiva, una deserción consciente del calor y la rutina. Es la constatación de que, a veces, el paraíso no es un lugar lejano, sino un refugio cercano donde el fuego, el talento y la naturaleza se conjuran para detener el tiempo.