Dos Cucharas: los dos restaurantes del chef que no tiene miedo

"Tengo un problema: no tengo miedo". Y aunque lo diga con esa sonrisa que jamás se le despega de la cara, Marcos Pujadas habla muy en serio. Es la misma sonrisa que cuando era un niño y ya tenía claro que algún día sería cocinero. Entonces era fácil soñar, al fin y al cabo la infancia es el momento en que resulta imposible temer a nada. Años después, ahora tiene 34, mantiene el gesto amable, divertido, y todavía sigue siendo un valiente o, según quien opine, un inconsciente.

Dos Cucharas Via Augusta, 201. Barcelona Migdia, 27. Sant Cugat Tf.: 93.348.84.35 (Barcelona) y 93.042.47.17 (Sant Cugat) Instagram: @doscucharasrestaurant Precio medio (sin bebidas): 65 €

Porque ahora que ya es adulto, esa época en que las precauciones siempre parecen pocas, sigue siendo aquel chaval de siete años que disfrutaba con la repostería y preparaba un menú completo para sus padres cuando volvían de algún viaje. "Lo tenía clarísimo", recuerda Pujadas. También recuerda lo requetebién que comía porque sus progenitores eran auténticos gurmets: "Mi padre, que se dedicaba al textil, casi siempre ha cocinado en casa porque lo hace muy bien, y siempre íbamos a buenos restaurantes". Uno de sus favoritos, Els Tinars; tan asiduso eran que se hicieron amigos de los Gascons, propietarios del establecimiento con estrella Michelin que ahora dirigen Marc y su hermana Elena.

Es probablemente ese paladar que fue cultivando con el tiempo lo que alimentó su vocación y, al mismo tiempo, le hizo desarrollar el buen gusto que exhibe en los platos que sirve en Dos Cucharas. Luego se formó en la escuela Hofmann y pasó por las cocinas de Ca l'Isidre y Cinc Sentits. Y en 2019 decidió abrir su propio negocio: el primer Dos Cucharas, cerquita del monasterio de Sant Cugat.

La terraza del restaurante Dos Cucharas de Barcelona. / Maria Algara

"Fue un éxito inmediato nada más abrir, con listas de espera de dos y tres semanas. Muy 'heavy'", resopla. Pujadas cree que se debió a su apuesta gastronómica: "Por aquel entonces, en Sant Cugat había mucho tapeo y una oferta más informal. No había un sitio donde sirvieran platos de cocina de mercado con buen producto, bien elaborados".

Clasicismo, tradición actualizada, espacio elegante...

El éxito le animó a abrir, en 2023, el Dos Cucharas de Barcelona, en la zona alta, donde su propuesta encaja como un guante. Clasicismo, tradición actualizada, buena materia prima, espacio elegante en el que no falta una bonita terraza cubierta ajardinada, siempre abierto salvo los domingos por la noche (en Sant Cugat no cierra nunca)...

En la carta, bien apuntalada por una decena de sugerencias del día y bien regada por una bodega de campanillas, hay una sesentena de platos preñados de sabor. ¿Cual escoger? Son tantos... La ensaladilla rusa con ventresca de atún y trufa, las croquetas de jamón ibérico, las setas salteadas con huevo frito, panceta ibérica, 'parmentier' y patata hojaldrada, el meloso rodaballo salvaje a la plancha y acabado al horno, el intachable 'steak tartar' cortado al cuchillo al momento con un poco de 'foie mi-cuit' casero rallado por encima, el canelón de pularda con salsa de 'foie', setas de temporada y jugo de su asado, el cremoso flan de vainilla Bourbon con ralladura de lima y tofe...

"Buen producto y cariño"

"Cocina honesta con buen producto y cariño. Poco más", resume el chef. Ese "poco más" -"porque no he venido a inventar la coca-cola", admite- lo da en contadas pero agradecidas ocasiones, como el 'brioche' con tartar de atún con ralladura de lima... y de ¡chocolate blanco!

Menos mal que no hizo caso a su mujer, Pati Cobas, que no estaba de acuerdo con la nueva aventura. Por ser la capital catalana, una plaza muy exigente; por ser un espacio tan grande, con aforo para un centenar de comensales; por la inversión, por el personal que necesitaba contratar, por el precio del alquiler... "Lo reconozco: fue como saltar sin paracaídas, pero es que no tengo miedo, de verdad".

Menú de mediodía laborable de 26,95 euros

Ni miedo ni dinero, porque vendió el coche y pidió un préstamo para abrir el de Sant Cugat y volvió a endeudarse para plantarse en Barcelona. Incluso su mujer cedió y dejó su trabajo como profesora para ponerse al frente del primer restaurante para que Pujadas pudiera centrarse en el de la capital catalana. "Ya tenía buen paladar cuando la conocí pero ahora es la más exigente del equipo", comenta orgulloso.

No le está yendo nada mal. Los mediodías se llenan gracias a su menú de 26,95 euros, y las noches están empezando a funcionar. Las refozará a partir de septiembre con un menú que rondará los 35 euros.

La pregunta es obvia. ¿Y ahora que el restaurante funciona, volverá a tirarse sin paracaídas? Pujadas calla. Pero sonríe. Es señal de que no tiene miedo.