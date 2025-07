El restaurante Ca La Flor cierra tras 19 años (pero tendrá relevo)

Con esta entrega cerramos temporada 2024-2025 y además coincide que es el menú número 65 del que se habla en estos lares. La verdad, si me dicen que iba a tener la paciencia para haber cerrado a estas alturas una tercera temporada completa hablando de menús del día, me hubiese echado a reír. Afortunadamente, ahí seguimos. Al pie del cañón y con ganas de seguir hablando de este sector de la gastronomía porque daba por hecho que los menús se acababan, pero resulta ser que no, que van apareciendo como setas. Tanto que uno no da abasto (y eso siempre es motivo para celebrar).

En la última entrega hablaba de una espinita clavada por no poder dedicarle una crónica a Pedro y Flor antes de su próxima jubilación. Pero como uno es de aquellos que lo de andar con cosas clavadas lo lleva mal, pues me he animado a contaros una recentísima visita, la del pasado lunes 21 de julio, tan solo seis días antes de su cierre. Y la hice en compañía de Fátima y de Shawn, con quienes retomamos esa bonita costumbre de sentarnos a comer y ver cómo afrontar los muchos retos que pilotar un lugar como la Bodega Carol siempre presenta.

La entrada del restaurante Ca La Flor. / Alberto García Moyano

Así pues, sirvan, ahora sí, estas líneas para agradecerles a Flor y a Pedro tantos años de dedicación a los demás, dando de comer y acogiendo en su casa a tanta y tanta gente que ha acudido a ser alimentado y a reposar entre actos. Porque comer de menús es siempre un paréntesis, un rato de relajación, un momento para evadirse.

Divertido mural en una de las paredes de Ca La Flor. / Alberto García Moyano

Os podría decir que en este último menú hubo cinco primeros y cinco segundos. Que entre los primeros salieron con pintaza hasta la ensalada mixta, que lucía abundante y sabrosa. Que escogí los macarrones con chistorra porque menudo antojo de chistorra tenía y encima la salsa de tomate contaba con abundante cebolla pochada que, como muy acertadamente dice Helen Rosner, no está en los platos por estar, sino para dar sabor y absorberlo a la vez. Un ingrediente que es, en sí mismo, un pozo de generosidad.

El bistec con patatas del restaurante Ca La Flor. / Alberto García Moyano

También os podría contar que me despedí de Ca La Flor con uno de sus platos más queridos: el bistec con patatas. Sí, ese plato en el que te la juegas a que te traigan la suela de un zapato pero que, en casas como esta, te lo hacen bien, sin pasarse de cocción y con un calibre que permite que el cuchillo haga su labor con honra. Que, como soy ansioso por naturaleza, probé los pies a la gallega de uno de mis acompañantes y que me fui con ese doblete puesto. Y, ¡ah!, las patatas fritas, cuánto pierde la ciudad de Barcelona con la pérdida de estas patatas fritas.

Y, claro, también os contaría que en esta casa corre Galicia por las venas y que de postre se pidió una 'larpeira' jugosa y sabrosa, con ese toque de nata como fiel acompañante. Que no es ninguna tontería tampoco la tarta de Santiago que gastan. Y que ambos postres los compran, pero a alguien que procura que no sean una argamasa infumable. Eso también es cuidar al comensal.

Un corte de 'larpeira' del restaurante Ca La Flor. / Alberto García Moyano

Pero lo importante de contar en esta difícil crónica no es -solamente- lo que se comió o se comía en esta casa o si se disfrutó en compañía de tal o de cual, sino que Ca La Flor ha dejado su impronta en el barrio y en toda la ciudad. Ellos se van pero, para suerte de todos, este local no se queda abandonado a merced de cualquier sitio que ofrezca falsas tendencias gastronómicas que no son sino inversiones dudosas en busca de un pelotazo que nunca llega y que dan como resultado la pérdida de patrimonio gráfico, social y gastronómico.

La buena noticia es que el bar Hermanos Méndez, de quien os hablaba a mediados de junio, se traslada al local de Ca La Flor. No lo hacen por gusto (de hecho, el propietario de su local, prendado de ansia especulativa, las expulsa como a tantos otros) pero no hay mal que por bien no venga porque, en lugar de perder dos casas de comidas (que es lo más frecuente en este tipo de casos), conservamos una (¡y menuda una!). Y me parece magnífico que, dadas las circunstancias, los Hermanos Méndez y Ca La Flor formen parte de la misma historia, de un relevo. De la resistencia.

Toca recargar pilas unas semanas y prepararse para seguir disfrutando de comer y de historias como las de hoy. Practicad mucho el descanso, reuníos con los vuestros y, a la vuelta, al tanto porque hay que volver a coger la escopeta. Salud.