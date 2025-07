Restaurante Diània: paella y la hamburguesa más radical de Barcelona

Hay restauradores que deben de creer que la experiencia –¡la experiencia!– comienza en el momento de hacer la reserva. Por lo engorroso de acceder, digo, no por las expectativas que insinúan sus casas. Y no me refiero a los sitios imposibles en los que hay que guardar plaza con un año de antelación: ¿qué será de nosotros dentro de 12 meses, o en septiembre? Hablo de lugares cotidianos, como puede ser Diània, donde reside y resiste la cocina valenciana en Barcelona.

Soy partidario de tratar con seres humanos (cómo no), aunque últimamente prefiero la eficaz frialdad de la reserva ‘online’. Es rápida, no hay que repetir el nombre y el apellido tres veces (“Apunta: Josep-Ma-ria Nom-de-deu”), ni olvida registrar lo acordado, y da recibo.

La coca con butifarra y morcilla de Diània. / Pau Arenós

Como eso no es posible en Diània, llamé, saltó un contestador y dejé las indicaciones, a la espera de una respuesta, que nunca llegó. En la web encontré un segundo teléfono, un móvil, al que telefoneé y sí, brotó una voz. ¿El primer número era disuasorio y el segundo, concluyente? Vaya, cuantas trabas para una paella.

Di la hora que me convenía y me explicó que había turnos. Me apunté al primero, a las 13,30, y la voz dijo que estaba bien, pero que a las 15,00 tenía que desalojar la mesa. Mi respuesta fue que si ellos servían a la velocidad adecuada, no habría problema por mi parte.

Conozco a muchas personas que detestan las tandas porque les hace sentir plebeyos y no soberanos: a mí, francamente, lo me interesa es la eficacia. Entrar, ser atendido, comer, pagar y adiós, aunque tampoco quiero que me empujen: “Oiga, no pase la bayeta que aún estoy con el café”. Un camarero no debería ser un agente de la Brimo en un desalojo.

La sepia con ajo y perejil del restaurante Diània. / Pau Arenós

Comí en este restaurante a finales del 2018 y le dediqué una crónica con una frase que había olvidado y que representa el momento actual: “En estos momentos de embrollo, lo exótico es lo más cercano”. Palabras como ‘figatell’ parecen necesitar un decodificador.

Llegué según lo pactado y pedí sepia a la plancha con ajo y perejil, ‘figatell’, ‘coca d’oli blanc i negre’ y paella.

La paella valenciana del restaurante Diània. / Pau Arenós

Recordaba un arroz mejor: pollo, conejo, ‘bajoca’ y ‘garrofó’. Este fue simplemente correcto. Tenía el grano algo blando, estaba falto de grasa y con el sabor desperdigado; ah, y el precio, a 19 € la ración ahora y 15 entonces. En aquel texto escribí que el precio medio (sin vino) era de 15-20 €, multiplicado hoy hasta los 40. Ay, Barcelona.

La coca con ‘botifarró’ y ‘llonganissa’ me sugirió el bocadillo ‘blanc i negre’ que ocasionalmente había comido en Barrachina, una barra histórica en el centro de Valencia perdida para siempre. La ‘pebrella’ le dio un punto picante, aunque en la coca había demasiada sal.

El comedor del restaurante Diània. / Pau Arenós

El ‘figatell’ fue la estrella: una albóndiga o hamburguesita (para que nos entendamos) con hígado de cerdo y carne magra, metida entre panecillos, con ‘allioli’, mostaza y cebolla caramelizada (innecesaria).

Excelente bocado para corazones fuertes: ojalá una cadena de esta especialidad de La Safor, la Marina Alta y la Marina Baixa para competir con tanta ‘burger’ sin alma. La hamburguesa más radical no tiene ‘influencer’ que la cante.

La entrada del restaurante Diània. / Pau Arenós

No fueron rápidos ni lentos y antes de que el cronómetro marcara el tiempo nos fuimos. Durante el pase, entraron dos personas sin reserva y así y todo quedaron plazas libres. Dudo que a las 15.00 horas hubiera tumultos.

Los horarios de la hostelería son como un guante de seis dedos: hay para todos. La diversidad es un galimatías: cerrado al mediodía, cerrado por la noche, cerrado por la noche de martes a jueves, cerrado al mediodía de martes a jueves, cerrado el fin de semana, cerrado el domingo, cerrado el lunes, cerrado el martes, cerrado el miércoles… El viernes es el único día de consenso, con recepción día y noche. La reducción del horario laboral obliga al tangram. En París, hace años que los sábados y domingos son un desierto gastronómico. Todos queremos vivir mejor y los currantes de la hostelería, también.

Consultar horarios, paciencia, adaptación y movimientos de figura de ajedrez.