De acuerdo, la pizza es el recurso fácil cuando no sabes qué comer. No falla porque gusta a todo el mundo gracias a la multitud de sabores que admite sobre la masa. Si no sabes a dónde ir a comerla, aquí te proponemos algunas de las mejores pizzerías de Barcelona. Sabores redondos recién salidos del horno.

La pizza con piña de Can Pizza. / Pau Arenós

1. Can Pizza

Lollo Vuoturni es el maestro pizzero con establecimientos en varias ciudades y que lleva más de una década. Ojito: no tiene problemas con la piña... Lo cuenta a Pau Arenós en esta crónica sobre Can Pizza.

La pizza 'cosacca' de Nap. / JOAN CORTADELLAS

2. Nap Molino

Neapolitan Authentic Pizza cumple una década y acaba de ser admitida en la organización de Nápoles que regula la legitimidad de la margarita. En febrero, encendieron el horno de leña de Nap Molino, donde la vedete son, precisamente, la margarita y la recién llegada, la 'cosacca', que, sin embargo, es una de las más antiguas de la tradición. ¿Qué más sirven alllí? Pues en este enlace tienes toda la información sobre Nap Molino.

Pizza de cecina y ricotta ahumada de La Balmesina. / JOAN CORTADELLAS

3. La Balmesina

La Balmesina son Alessandro Zangrossi, el cocinero Mattia Ciresola y Morbi. "Para nosotros, una pizzería es una 'trattoria'", describe Massimo. Un sitio de ambiente ligero y precio comedido. Trigo ecológico, 72 horas de fermentación, hornos eléctricos a 390º, dos minutos en ese pequeño infierno y construcción –una vez fuera– de una parte en crudo. Dejo escrito Arenós, que visitó La Balmesina (aquí puedes leer su crónica), que no hay que perderse la de cecina con queso ahumado.

Pizza del restaurante Sartoria Panatieri. / Ferran Imedio

4. Sartoria Panatieri

Sartoria Panatieri, de Rafa Panatieri y Jorge Sastre, destaca por sus buenos precios, por sus masas con largas fermentaciones y por sus elaboraciones superiores y de temporada, con calabaza, por ejemplo. Si quieres saber más de Sartoria Panatieri, clica aquí.

Varias de las pizzas de Grosso Napoletano. / Jorch Alon

5. Grosso Napoletano

La cadena que triunfa en Madrid aterriza en Barcelona con sus ruedas finas y elásticas de bordes gruesos que hacen en sus dos hornos de piedra con ingredientes traídos de Nápoles. Piezas bien hechas, sencillas, a precios asequibles y en un espacio de agradable estética industrial y moderna. Esta es la crónica de Grosso Napoletano.

Una de las pizzas de Madre Lievito. / El Periódico

6. Madre Lievito

Giorgio Sorbo celebra una década al frente de este negocio, que fue uno de los primeros en traer a la ciudad la auténtica pizza napolitana y que ya cuenta con cuatro locales. Así de buenas son las pizzas de Madre Lievito.

Parking Pizza. / El Periódico

7. Parking Pizza

Hace nueve años, Barcelona no era una de las capitales mundiales de la pizza y había pocos sitios donde la oferta fuera tan buena como original. Pero llegó este bar de pizzas que hoy en día cuenta con varios establecimientos. Así es el primer Parking Pizza.

8. Mama

Tras cambiar las tijeras por el horno, el expeluquero napolitano Michele Martino sirve algunas de las mejores pizzas de Barcelona en su establecimiento. 'Mamma mia'!, qué buenas son las pizzas de Mama.

9. Gloria Osteria

El establecimiento de la calle de Enric Granados es enorme (1.000 metros cuadrados) y sirve platos de sabores reconocibles elaborados con ingredientes de más de 170 productores del país transalpino. También unas pizzas gurmet que están de fábula. Esto es lo que probamos en Gloria Osteria.

Una pizza recién salida del horno de leña de Murivecchi. / El Periódico

10. Murivecchi

Este local del Born mantiene su largo y 'bravissimo' éxito a base de gastronomía napolitana a precios razonables. Después de 20 años, han pasado por ahí más de un millón de comensales. Muchos de ellos piden sus pizzas elaboradas con masa madre fermentada 72 horas y cocidas a 480 grados en un horno de leña. Aquí te contamos por qué triunfa tanto Murivecchi.