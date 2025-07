Restaurante Allium: el chef que pincha soul mientras cocina

Durante la comida en el restaurante Allium, en Mataró, la música es un ingrediente que flota sin un protagonismo invasivo. Las buenas composiciones culinarias juntan elementos gritones con otros sutiles y decisivos, capaces de dar un volantazo al resultado final. Es la hoja de menta, es el picante amable, es el jugo concentrado y en gotas. Chispazos que no electrocutan sino que alertan.

Al terminar la sesión, pregunto sobre la música al cocinero y propietario de Allium, Luca Marongiu y señala otro plato: el tocadiscos.

Los ramilletes de coliflor rebozados, mayonesa picante y mole a la catalana de Allium. / Pau Arenós

El tocadiscos es una reliquia, como las redondeces que acoge. Los vinilos son lamento de coleccionista. Y allí está Luca, pinchando jazz y funk a la vez que cocina, de plato a plato.

“Como el de Allium, este es también un trabajo colectivo”, cuenta. La colección de discos ha recibido aportaciones de los miembros del grupo, así que ellos ponen a rodar sus preferencias: “Todo el equipo hace todo durante el servicio: atiende las mesas, sirve vinos y pone música como si tú estuvieras en una casa invitado a comer”.

Luca elige para la despedida a Tim Maia. En la portada del disco, un hombre obeso y negro y con bigotito, la cara recortada sobre un fondo azul con estrellas y planetas: ‘The existencial soul of Tim Maia. Nobody can live forever’.

Maia, fallecido con 55 años en 1998, era brasileño y una voz sureña vestida de trópico. Primero pensé que era un músico del Misisipi y resultó que lo bañaba el Amazonas. Durante un tiempo fue miembro de una secta que creía en el advenimiento de los extraterrestres y fue adicto a la cocaína y a la marihuana. Si hay que clavar una aguja, que sea sobre sus discos.

La berenjena confitada y cubierta con barcoreta de Allium. / Pau Arenós

La cocina de Luca es una canción de Maia: parece una cosa y es otra. Romano, en Catalunya desde el 2012, cruza recetarios y países con naturalidad. Es la segunda visita a su casa y la comida, un chute de placer.

Referenciaré unos pocos platos. Los ramilletes de coliflor rebozados, mayonesa picante y mole a la catalana: una picada con frutos secos, ajos, tomates escalivados, ciruelas, ‘vi ranci’ y hierbas y especias. He escrito algunas veces sobre la relación entre picadas, moles y curris y ojalá alguien haga un estudio serio al respecto. Repite la idea con la brocheta de pollo con un ‘praliné’ de piñones y glasa de ciruelas.

La brocheta de pollo con un ‘praliné’ de piñones y glasa de ciruelas de Allium. / Pau Arenós

La berenjena ha sido confitada en un aceite infusionado con ‘fuet’ picado y ‘sagí’ y cubierta con láminas de bacoreta. El puerro Wellington, metido en un hojaldre, con ‘queso’ de trigo y romesco de aceitunas negras. Y la ‘comtessa’ con limón y laurel, una revisión ‘guau’: perdón por el ladrido. La tintilla Nude 2024 tiene el color de la sangre espesa o de la fruta madura.

Demasiadas veces, la música en los restaurantes es como el aire acondicionado: hay que bajar la potencia. La mejor compañía es la voz humana. En algunos sitios optan por el estilo ascensor, que no compromete, sintonías de sala de espera.

A menudo, la lista de preferencias que suena es la de quien gobierna el espacio, estridencias que impiden la charla: temen que los clientes se comuniquen o son poco hospitalarios, descontando de la ecuación al comensal. No piensan en nosotros, sino en ellos, en su recreo.

No he sentido en Allium esa expulsión, sino al contrario: me gustó el volumen y lo seleccionado. Y qué contento de saber de la existencia de Tim Maia y que una coliflor dé tanto gusto.