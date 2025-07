Restaurante La Mafia Mexicana: te van a hacer unos tacos que no podrás rechazar

La Mafia Mexicana no se esconde. Es más: cuenta con un local a pocos metros del Hospital Clínic, con un cartel bien visible en el lado Besòs de la calle de Urgell. Y no solo eso, puedes entrar tranquilamente porque no te va a pasar nada. Bueno, quizá sí, que te maten de gusto con sus tacos. Porque estamos hablando de un restaurante de cocina popular del país norteamericano, nada que ver con el crimen organizado.

El nombre escogido por el chef Renato Guiomar (Roca Moo, La Güerita) y su socia, la abogada Laura Oset (estuvo en el equipo de administración de Telefèric durante unos cuantos años), no pretende generar mal rollo ni recordar la parte más chunga de la mafia, sino el lado positivo -por decirlo de alguna manera- de la hermandad que supuestamente preside las relaciones entre sus miembros.

La Mafia Mexicana Urgell, 196 Tf.: 93.511.28.92 Instagram: @lamafiamexicana.bcn Precio medio (sin bebidas): 25-30 €

"Se refiere a conceptos como unión, lealtad, tribu, familia contra viento y marea... Por ahora, parece que la gente se lo ha tomado bien", comenta Oset sobre la polémica denominación de este restaurante de aspecto sencillo y no muy grande, cuya decoración huye del típico colorido del país; hay una lámpara con forma de sombrero mexicano, figuras de unos cactus adornando una pared y poco más.

La tostada de atún marinado, un 'hit'

Y ese trato familiar, cercano, es el que pretenden dar a los clientes del restaurante. En la cocina, el 'capo' Renato, como decía Marlon Brando en 'El Padrino', te va a hacer una oferta que no podrás rechazar: bocados callejeros como los chilaquiles, la birria y, sobre todo, los tacos. Sin olvidar joyas que son auténticos 'hits', como la tostada (una tortilla frita) de atún marinado, mayonesa de chipotle y sésamo; picante, melosa, crujiente, sabrosa... Lo tiene todo.

Tacos de La Mafia Mexicana. / Roger Alsina

También lo clava con la 'quesabirria', mezcla de quesadilla y birria (guiso de cordero, cabrito, ternera, cerdo o pavo muy popular en Los Ángeles) que triunfó en el Tast a la Rambla 2025 como tercera tapa más vendida y elegida segunda mejor propuesta de Catalunya en el campeonato del Mejor Taco de España 2025. Lleva ternera guisada a baja temperatura con chiles y especias, una mezcla de 'mozzarella' y 'edam' a la plancha, cebolla y cilantro, y llega a la mesa acompañada de su propio consomé.

Cervezas mexicanas, tequilas y mezcales

Otra elaboración de consumición obligatoria es el taco de cochinita pibil, cuya carne ha marinado 24 horas y luego ha cocinado otras 12 a baja temperatura envuelta en hoja de plátano. Y el taco de arrachera, delicioso gracias a esa falda de ternera hecha a la brasa, igual que el de cordero que ha cocinado al vapor en el horno y que moja con una salsa de cerveza, chiles y zumo de naranja... Es una de las maneras que tiene Guiomar de replicar los métodos ancestrales, como los hornos bajo tierra.

No es caro este restaurante, pero si quieres ajustar tu presupuesto aún más puedes pedir el menú de mediodía laborable, que cuesta 16,50 euros. Sea con esta fórmula o a la carta, vale la pena maridar cada bocado con sus cervezas mexicanas y, por qué no, con sus tequilas y mezcales.

Por cierto, que La Mafia Mexicana está en el lado de los buenos se demuestra con el sorteo semanal de una cena en el restaurante entre los donantes de sangre del Hospital Clínic. ¿Mafia? ¡No, familia!