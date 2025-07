9 buenos restaurantes que debes visitar antes de que acabe julio

Hay tantos establecimientos que merecen una visita... Nosotros vamos a muchos, y en las últimas semanas nos han gustado unos cuantos. Y hemos escrito sobre ellos. Si no has leído los artículos, no te preocupes, porque te hemos preparado una selección de buenos restaurantes de Barcelona que deberías visitar antes de que acabe el mes de julio. Con toda la información sobre cada uno de ellos.

El 'baozi' con salsa 'amatriciana' de Last Monkey. / Manu Mitru

Last Monkey

Stefano Mazza se consideró el último mono al llegar a la hostelería y ya es un veterano: su restaurante sigue en forma con una mezcla de sabores asiáticos. Así de asiático, personal, apetecible y a buen precio es Last Monkey.

El rabo de vacuno de El Rebost de Sant Antoni. / Fotoxavi

El Rebost de Sant Antoni

Xavier Solé, que trabajaba en banca para empresas, dio un vuelco inesperado a su vida profesional al regentar, casi sin pretenderlo, este popular establecimiento junto a su esposa, Regina Carmona. Tiene una clientela de lo más fiel esta casa de comidas con charcutería llamada El Rebost de Sant Antoni.

El solomillo a la brasa con 'shiitake' de Fukamura. / Manu Mitru

Fukamura

Daisuke Fukamura ha remodelado su restaurante hasta dejarlo irreconocible: ahora es un precioso espacio de madera donde despliega el arte del 'nigiri' en una barra íntima para 6 personas. Así de bien se come en Fumakura.

El tartar de butifarra de Can Pringa. / Òscar Gómez

Can Pringa

Este restaurante en la frontera de Les Corts y Sants sirve buena cocina de mercado y de temporada. ¡Qué buenos son el tartar de butifarra y el fricandó canónico de Can Pringa!

El 'capipota' del restaurante Gelida. / Joan Cortadellas

Gelida

El restaurante, que cumplirá 80 años en 2026, da de comer a 600 personas a diario. Gerard Llopart, ingeniero, está ahora al frente, como antes estuvieron el padre y el abuelo. Así es Gelida.

La 'esqueixada' sideral de Bodega Manolo, con bacalao impregnado al vacío. / Òscar Gómez

Bodega Manolo

Este establecimiento icónico del barrio de Gràcia resucita por todo lo alto con sus calamares encebollados y su 'esqueixada' espectacular tras un par de meses de pausa. Lo ha hecho gracias a los también responsables de la continuidad 'in extremis' de Bodega Gol. Así es la nueva etapa de Bodega Manolo.

El plato con huevo, gambitas y panceta de Casa Fiero. / Manu Mitru

Casa Fiero

Los socios de Maleducat han abierto un restaurante cerca de la Diagonal con el ánimo de ofrecer una cocina basada en cazuelas, platillos y brasas. Así es Casa Fiero.

Los garbanzos con lacón de Casa Farruco. / Alberto García Moyano

Casa Farruco

Este restaurante de Hostafrancs tiene un menú del día con cuatro opciones de primero y otras tantas de segundo. Y no hay nada de monotonía, solamente ingenio y bases de cocina tradicional en Casa Farruco.

La tostada de aguacate, queso feta y granada del 'brunch' del restaurante Maldita Barra. / Mariona Sorro

Maldita Barra

La veinteañera Ana de Espona soñaba con emprender y montó un restaurante que incluso acoge clases de yoga. Ofrece desde el desayuno hasta los cócteles más allá de la cena en un local junto al paseo de Gràcia donde monta todo tipo de actividades. Te contamos aquí la amplia oferta gastronómica de Maldita Barra.