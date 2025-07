Barcelona buena y barata: fricandó y tartar de butifarra en Can Pringa

Guisar, freír, aderezar, restregar, cortar, picar y volver a guisar. Cocinar. Esta es la apuesta vital de Clara Andreu, cocinera y propietaria de Can Pringa. Un local de paredes desnudas, mesas de mármol, sillas metálicas y cocina directa, golosa, sencilla y eficaz. Siento una perturbación en la fuerza al leer la carta: butifarra cruda en formato tartar.

Poderosa es la llamada. Se alteran los 'gastromidiclorianos', sube la bilirubina y toca ser el 'padawan' que explora la 'tartarización' de la butifarra. Elaborada en Vic, aderezada en Barcelona, querida en el barrio -Clara nos cuenta que es uno de los grandes éxitos del local- y disfrutada con cierta sorpresa en el paladar.

Can Pringa Vallespir, 136 Tf: 93.832.41.26 Instagram: @canpringa Tartar de butifarra: 8,50 € Bravas: 8,25 € Fricandó (plato del día): 13,50 €

Si nos ponemos técnicos, no es un tartar. Pero quién quiere ponerse técnico a estas alturas...: aunque la carne no está picada a cuchillo, sí que está condimentada con ciencia y cariño. Salsa Perrins, mostaza, yema de huevo, tabasco, pepinillos, cebolleta, la pimienta de la propia 'buti', whisky… y a gozar. Es un equilibrio victorioso de untuosidad marrana.

El tartar de butifarra de Can Pringa tiene una textura fantástica para untar. / Òscar Gómez

Ojo al dato, el detalle del whisky es sutil pero fundamental. La grasa propia de la butifarra funciona de maravilla con el matiz encurtido y acidulado del aliño. Sirven el bocado en formato clásico, un timbal. La textura permite que se pueda untar cómodamente en las tostadas que acompañan. La 'tartarización' ha triunfado. ¡PAM!

Clara cocina junto a Ferran Alcàntara, al que conoció oficiando entre fogones. Tras décadas currando juntos, lo enroló en su aventura personal, porque Clara sentía la necesidad de un cambio: “Quería tener mi propio restaurante desde hacía tiempo, le pedí que me acompañara, y aquí está”. Es un cocinero callado, no suelta palabra, pero ha cocinado un fricandó canónico. Espectacular. La carne -llata de ternera- está perfecta y jugosa, sin rastro de resistencia fibrosa al mordisco. Un pecado venial cubierto generosamente de salsa bronceada, perfumada y brillante. Ah, ¡la salsa!, sabor profundo a 'sofregit', seta y picada. El 'umami' catalán. Ahora sí, pecado mortal.

El fricandó canónico de Can Pringa. / Òscar Gómez

Conviene aprovechar los platos del día, elaboraciones fuera de carta que conectan a Can Pringa con la cocina de mercado, la cocina del guiso y la cocina estacional. “Aprovechamos la libertad que nos da decidir cada día qué platos hacemos fuera de carta y así hacer cocina de temporada. En la carta, también aplicamos esta forma de trabajar. Hace unas semanas dejé de comprar alcachofas porque ya venían todas con el corazón leñoso y unos pelos como escarpias. Está en la carta, pero si no hay buen producto base, no lo ofrecemos y ya está”.

Can Pringa se ubica en la frontera de Les Corts con Sants. / Òscar Gómez

Clara es una mujer de poderío. “Abrimos el 8 de marzo de 2023 [seguimos con los detalles, esta no es una fecha casual]. Antes, durante la pandemia, Núria, mi mujer, estaba embarazada y para sobrellevar la situación simulábamos que nuestra casa era un restaurante. Cada día, con mi suegro, intercambiábamos las fotos de los platos que cocinábamos en cada casa. Al final les pusimos nombre a nuestros restaurantes ficticios: Can Favetu y Can Pringa. Lo llamé así porque, en aquella situación, todo parecía que nos empujaba a pringar”.

De aquellos cariños, estos platos: tenían ya el nombre y fue cuestión de encontrar el local. “Yo lo quería en el Eixample, pero era muy complicado, y un día me enamoré de este espacio, cerca de la estación de Sants”.

Bravas que pican

Desfilan por el mármol unas bravas que pican, o sea, bravas de verdad. Buen detalle: las sirven en un mortero “porque en esta casa el 'allioli' va que vuela” y completan con salsa a base de piquillos, cayena y algún otro elemento secreto, receta 'by' Ferran. Cortadas en cubos, son de textura tierna y pochada, no crujen, pero dan besitos en el paladar.

La ensaladilla rusa la preparan en dos formatos ‘para triar y remenar’. La clásica tiene una cremosidad punzante -el mencionado 'allioli', que le da personalidad-, y la versión ‘rosa’ tiene un añadido de remolacha que aporta un sabor dulzón y terroso, singular. Otro bocado para el recuerdo son los calamares a la andaluza; mayonesa cítrica y fritura triunfante. Los callos con 'capipota' son el chup-chup que reconecta la carta -amplia y variada- con la raíz del recetario catalán. Postres caseros: tarta de queso, tarta de chocolate y crema catalana.

Buen café. Las tazas boca arriba y cubiertas con un paño, un indicativo de formación barista de calidad. Los detalles acumulados son la clave, una vez más.