Ultrapaninos Marín: la bocadillería de Barcelona que elabora sus panes, embutidos, salsas...

Borja G. Ordoño (Vitoria, 1986) dice que huele a humo porque envuelve su comida con el elemento gaseoso: madera de olivo que arde en el asador de Ultramarinos Marín, en la parte de atrás de ese establecimiento que comienza con una bienvenida de bar y plancha y jarana.

A un par de metros, lo nuevo, Ultrapaninos Marín, un 'deli', abreviatura de 'delicatessen', esas tiendas en las que despachan ahumados, charcutería, alimentos finos (o no) y sándwiches y que en ciudades como Nueva York se elevan como sitios de referencia. Katz’s o Barney Greengrass son refugios centenarios en salmuera.

El mollete de mortadela de Ultrapaninos Marín. / Zowy Voeten

La bocadillería Ultrapaninos ha nacido «por necesidad y por oportunidad», dice Borja. Por necesidad porque les urgía un obrador y una panadería para abastecer a Ultramarinos y la filosofía del háztelo-tú-mismo y por oportunidad porque han podido conseguir este local, donde manejan las carnes arriba y las harinas debajo, en el subsuelo.

La palabra que repite Borja es «depende». ¿Cuántos productos propios manejáis? «Todo». Pero, ¿cuántos? «Depende: 40, 50, 50, no sé». En Ultrapaninos es posible zampar, en mesas altas o en el comedorcito, y es factible comprar lo expuesto en una nevera: la mantequilla, los 'garums', las piparras, los pepinillos, las salchichas y la sobrasada picante y, aparte, los panes, que no 'paninos'. No preparan 'paninos', pero sí ultra bocatas. Se ha entendido ya que es un juego de palabras.

El frankfurt de Ultrapaninos Marín. / Zowy Voeten

Existe una corriente de chefs hacendosos que generan sus embutidos, terrestres y marinos, y la pregunta es si no confían en los que se dedican de forma profesional a embuchar, fermentar, panificar o cualquiera otra actividad relacionada con oficios tan antiguos como el suyo: «Para mí es importante comprender el producto porque me ayuda a ser un cocinero más completo».

Al preguntar sobre el tratamiento del boquerón para transformarlo en anchoa y la cantidad de sal necesaria para el tránsito, la respuesta es: «Depende». Al insistir: «Menos sal y someter el pescado a una temperatura más baja. Pero ahí estamos. Depende».

La 'focaccia' con tarrina de cerdo picante de Ultrapaninos Marín. / Zowy Voeten

El primer bocata es de mortadela: panecillo de patata (demasiado dulce), la chacina ibérica (paleta, papada, grasa y especias, entre ellas, jengibre y cardamomo) y mostaza, todo casero. Un suave loncheado, con la sal bajo control: «Hace un año que me metí en el triturado con máquina». Habla de pruebas, de fórmulas, de fracasos, de picadoras, de «temperatura, emulsión, velocidad».

Su abuela Victoria fue cocinera y preparaba «morcillas, chorizos, chistorras» y aliñaba con la intuición que da la experiencia: «Ella echaba 'puñaos'». Borja es metódico. El «depende» tiene medidas.

Borja G. Ordoño (izquierda), con el equipo de Ultrapaninos Marín. / Zowy Voeten

El segundo bocado es un frankfurt, probablemente la amalgama cárnica industrial con mayor número de artimañas. El de Ultrapaninos es de paleta y papada y con especias como el macís; para espesar, suero del 'mató' que producen. Lo despachan sobre un pan alargado de patata y, encima, mostaza/pepinillo/cebolleta o 'kimchi'/mayonesa.

El tercero, la 'focaccia' («hacemos ocho panes distintos») con terrina de cerdo Ral d’Avinyó (cabeza de lomo, papada, panceta), rúcula y '‘nduja', sobrasada picante a la calabresa. Para mí, el mejor. Y lo revisable, las patatas fritas y ahumadas en exceso.

El mostrador de Ultrapaninos Marín. / Zowy Voeten

Son buenos los ultra bocatas, digo, y Borja responde: «Ah, ¿te sorprende?». No es un tío fácil. Sobre sí mismo suelta: «Soy introvertido y arisco». Va a lo suyo, ha rondado por «unos 40 restaurantes», entre otros, Karlos Arguiñano, Martín Berasategui, Noma, Etxebarri, Can Fabes, The Dorchester, en Londres, bajo el mando de Alain Ducasse, al que nunca vio; ha pasado por casas de Bélgica, Finlandia, Holanda. «Yo, sin hacer nada, me muero». Durante la pandemia estaba en Bahamas.

Se lo cuestiona todo, quiso conocer los restaurantes de relumbrón para saber qué los distinguía. Cuando abrió el suyo, optó por el ideario de la casa de comidas: «Hay cosas que no quiero hacer y que no entiendo. ¿Hacer cosas para premios? No. El objetivo es entender y mejorar. Quiero estar orgulloso de lo que hacemos, dormir por la noche y no engañar a nadie». El cliente. Que el cliente quiera volver.

La entrada de Ultrapaninos Marín. / Zowy Voeten

Cuando estaba en Dos Pebrots comenzó a investigar el 'garum', el fermentado a base de vísceras de pescados que de tan antiguo es moderno: si no 'garumeas' estás fuera de foco.

Borja se toma en serio la preparaciónde origen romano: la base es jurel de Vilanova, que trituran y salan y mezclan con 'koji' (hongo). En compañía de vinagre es 'oxigarum' y si resulta «excepcional» lo llaman 'gariflor': «Para nosotros es como la soja para los asiáticos. Redondea y facilita el uso de menos sal».

En el menaje (platos, papeles, etiquetas) de los dos Ultra reproducen una cabeza: es Poseidón.: «Nos cuida». Quiero saber más. Hay una historia. La calla. Otro día. Depende.