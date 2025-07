Estos son los trucos para llenar cada día un restaurante italiano de 1.000 metros cuadrados en Barcelona

Parecía tarea imposible pero el grupo de restauración Big Mamma ha obrado el milagro de llenar cada día el restaurante Gloria Osteria, que ocupa los 1.000 metros cuadrados del local en el que en su día fracasaron Bellavista del Jardín del Norte (el proyecto de Messi y los hermanos Iglesias) y Salvaje. Un reto tan enorme como el espacio. Pero ahí está, triunfando a razón de 2.500 cubiertos semanales desde que abrió en marzo de este mismo año.

Una muesca más en la inmaculada trayectoria de esta empresa que fundaron dos franceses enamorados de la gastronomía italiana. Victor Lugger y Tigrane Seydoux comenzaron con un restaurante que les sirvió como banco de pruebas en el sur de Francia llamado Mamma Gorda.

El éxito fue rotundo, así que se atrevieron a abrir en París el que es oficialmente el primer establecimiento del grupo, East Mamma, en 2015. Un local no muy grande, con un aspecto más atrotinado que el glamuroso Gloria, un ambiente de lo más animado y, eso sí, un trato tan cercano y atento como en la 'osteria' de Barcelona. Y como cuentan en Big Mamma y confirma este diario, sigue habiendo colas frente a la puerta de esta 'trattoria' que, como resume con acierto su chef, Peppe d'Ambrosio, "tiene alma".

El chef ejecutivo de Big Mamma en España, Daniele Tasso, y Tigrane Seydoux, cofundador del grupo de restauración. / El Periódico

Han pasado 10 años, y Big Mamma se ha convertido en un gigante con más de 30 de restaurantes en siete países (Francia, Mónaco, Reino Unido, España, Alemania, Italia y Bélgica). Ninguno ha cerrado o ha ido mal; al contrario; facturan más de 150 millones de euros al año, con un ebidta del 20%. Con razón están con ganas de abrir más, ya sea en Dubái, Emiratos Árabes o EEUU (la entrada de un grupo de inversiones McWin en 2023 les da impulso para atreverse con el mercado americano). O Barcelona, pues según ha podido saber 'Cata Mayor', el canal gastronómico de EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica, inagurarán otro en otoño.

Personal, productos y platos transalpinos

Cabe preguntarse, pues, cuál es el secreto del éxito, y para ello hablamos con Daniele Tasso, el chef ejecutivo del grupo en España desde 2021. Y el cocinero, que había pasado por Harrods y hoteles de la cadena Marriott en Londres y Venecia, apunta varias claves. La primera, la 'italianidad' del proyecto a pesar de haber sido creado y ser dirigido por dos franceses.

Parte del equipo del restaurante italiano Gloria Osteria. / Joann Pai

Casi todo el personal, los productos y las recetas son transalpinos. "Eso hace que te olvides de que estás en Londres, París o Barcelona. Es como viajar a Italia", comenta este genovés que viene de una familia de panaderos y pasteleros.

A nivel gastronómico apenas hay concesiones. "No adaptamos las recetas, como mucho podemos cambiar la manera de presentarlas, como las croquetas de 'vitello tonnato' o la 'cheese cake' elaborada con mascarpone y otros quesos italianos. Es una manera de educar a la gente sobre nuestra gastronomía".

"Se apuesta otra vez por lo tradicional"

Tasso celebra que el mundo de la gastronomía haya vuelto a la "cocina sencilla", a los "sabores sencillos". "Tras un 'boom' por las estrellas Michelin y sus precios altos, en Italia y en todos los países se apuesta otra vez por lo tradicional", afirma. De ahí que esté convencido que la oferta de los restaurantes italianos en España ha cambiado en una década. "Antes, aquí, la cocina italiana se adaptaba a los paladares de los clientes pero ahora hay más restaurantes italianos auténticos, es más fácil encontrarlos que hace 10 años", afirma.

Los del grupo Big Mamma lo son, y de ello se encarga el propio Tasso en nuestro país. "Cuando alguno de los cocineros del grupo me propone un plato con un toque creativo le digo que no, que debe hacer platos como los que se comen en casa. A menudo, los chefs nos hemos olvidado un poco del cliente, hemos cocinado más para nosotros mismos, para obtener reconocimiento, en vez de pensar que nuestro trabajo es cocinar para otra persona".

Su primer encargo en el grupo fue crear la carta de Belmondo, en Madrid. Ni corto ni perezoso, llamó a su madre para pedirle consejo sobre los platos que incorporar. Su orgullo es que si ahora su progenitora acude a alguno de los restaurantes del grupo, ninguna receta le parecerá extraña.

"No tienen miedo a nada"

Pero Big Mamma tiene otros secretos del éxito. El primero es que Lugger y Seydoux, que cuando empezaron la aventura empresarial eran dos treintañeros que habían estudiado en una escuela de negocios, "son unos visionarios que no tienen miedo a nada". Por eso, tras abrir en París East Mamma, tardaron tres meses en inaugurar el segundo restaurante: Pizzeria Popolare, con pizzas a cinco euros. "Imagínate las colas, toda la ciudad comenzó a hablar de ellos. Y te puedo decir como italiano que es una de las mejores pizzas que he probado en mi vida".

La sala principal de Gloria Osteria. / Joann Pai

Más demostraciones de audacia: la apuesta por expandirse en Madrid en plena pandemia o por abrir Circolo Popolare en la capital española. "Era un local de 1.000 metros cuadrados que estaba en una plaza donde no había nada y teníamos que hacer 1.000 cubiertos al día. Tigrane me decía que no me preocupara porque si lo hacíamos como siempre lo lograríamos". Pues bien, solo en la fiesta de inauguración acudieron 1.200 personas. Exitazo.

Primero el local y la decoración, luego el tipo de comida

También llama la atención su manera de abrir un restaurante, un proceso para el que tardan un año. Se hacen con un local y a partir de ahí calculan cuántos clientes podrán atender, qué tíquet medio por comida o cena se puede ofrecer según la zona en la que se ubica (no es lo mismo Pedralbes que el Raval), y con eso dan forma al aspecto del espacio. Con todos esos datos, la oferta gastronómica se prepara 'ad hoc'. suena raro pero, por lo visto, resulta efectivo. Y eso que la inversión es de entre tres y seis millones por restaurante.

Varios de los platos de Gloria Osteria. / Joann Pai

Veamos el ejemplo de Gloria: "Le tenía miedo a abrir en Barcelona porque aquí se puede comer bien en todos los sitios -reconoce Tasso-, de modo que no podía ser solo un sitio de postureo porque a la gente le interesa la comida". Así que buscaron una estética elegante, glamurosa y mesas pequeñas porque aquí la idea no es compartir platos como en otros restaurantes del grupo. A partir de ahí, apostaron por el producto, como el pescado crudo, la parrilla... Aun así las cartas de los restaurantes de Big Mamma no son tan diferentes entre sí, tanto en platos como en precios, aunque hay elaboraciones que solo están el ciertos locales. En el caso de Gloria, por ejemplo, hacen los panes, 'focaccias' y helados allí mismo.

Apuesta por el personal

La apuesta por el personal también es irrenunciable. En el local barcelonés hay 50 personas en cocina y 50 en sala, lo que garantiza un servicio ágil y atento. Igual que la de hacerlo todo en casa, desde la pasta y las salsas hasta el diseño de los locales "para reducir costes e invertir en personal".

Y también se apoyan en el análisis semanal de los datos del negocio, lo que "ayuda a modular la oferta", según Tasso: qué platos se han vendido y cuántos (en Gloria, el número uno es la carbonara con trufa, de la que despachan unas 200 al día), cuánto tiempo dura una comida (en Barcelona son dos horas, en Madrid, una hora y media, y en París, una hora y 10 minutos), cuál es el día que más gastan los clientes (lunes en Barcelona, jueves en Europa), la nacionalidad de la clientela, las veces que repiten... Trucos, todos ellos, que ayudan a llenar, día tras día, todos los restaurantes de Big Mamma. No es poca cosa: solo en España dan de comer a entre 15.000 y 20.000 clientes cada semana. 'Mamma mia'!