Restaurante Can Bosch: esta es la partida de nacimiento del ‘escabetx cambrilenc’

Las noches torrefactas necesitan burbujas muy frías como alternativa al jacuzzi que no poseemos: es la quinta edición del Festival Gastronòmic Corpinnat, que la agrupación de viticultores inventó en el 2020 para amortiguar la tristeza de la pandemia.

Velada del restaurante Can Bosch, de Cambrils, en la finca Can Martí, la casa ‘pairal’ de los Torelló, los hermanos Paco y Toni de la Rosa, en el Penedès. Aterrizar en Can Martí es dejar atrás el estrés a bordo de un cohete con chorro de espumoso, preferiblemente el Gran Torelló del 2014 o la misma añada del Collection, el ‘summum’ de la bodega. Una década después, conserva la frescura de lo recién estrenado.

El cocinero Arnau Bosch, propietario de Can Bosch. / Pau Arenós

En 1969, Can Bosch era un bar de pescadores cerca del puerto de Cambrils propiedad de los abuelos de Arnau Bosch, de 37 años, la tercera generación ya al frente del negocio, y que consolidaron los padres, Joan y Montserrat Costa, con la estrella de 1984 como premio mayor.

Son 40 años en la guía, con el mérito añadido de sostener una cocina compleja y con ingredientes majestuosos en una zona en la que gobierna la clientela de chancletas, camiseta sin mangas y fritanga.

La defensa de la ‘nova cuina catalana’, en la que está Arnau, que se formó con Jordi Vilà, necesita fortaleza, integridad y determinación. Uno de los pases de la cena lo titula ‘ceviche cambrilenc’ y la pregunta es: ¿por qué no ‘escabetx cambrilenc’?

El pulpo a la brasa con cremoso de coliflor de Can Bosch. / Pau Arenós

La respuesta habla de cómo lo propio ha sido dinamitado: “Si pones ceviche vendes el doble”. Cuenta que ocurre lo mismo con el ‘menjar blanc’, un enigma que parece más sencillo de resolver si lo titulan como cremoso de almendras o algo similar. Creo en la resistencia y que la simplificación nos perjudica y que la construcción ‘menjar blanc’ es atractiva y claramente comercial.

Dicho esto, el ‘escabetx cambrilenc’ es una aportación con futuro y a lo mejor un día se convierte en un genérico y en una especialidad local.

El ravoli de bogavante con vieira de Can Bosch. / Pau Arenós

En esta versión, corvina curada con sal durante casi una hora, un licuado de pulpa de ñora, encurtido de uva y de cebollitas, tapioca (el hermano, Òscar, tiene restaurantes en Brasil) y un cremoso de aguacate que podría ser sustituido por melocotón u otra fruta de temporada.

Las barcas de Cambrils pescan lenguados, salmonetes, doradas, sardinas, boquerones. Y todos caben la sonrosada acidez que ha ideado Arnau.

Excelente el pulpo a la brasa con una coliflor untuosa, papada a baja temperatura y jugo de rustido, así como el ravioli de bogavante con salsa de vermut blanco y una vieira como sombrero. Las ocho texturas de pistacho responden al número prometido, y qué ricas.

Paco de la Rosa Torelló con uno de sus corpinnats. / Pau Arenós

Pregunto a Arnau hacia dónde va Can Bosch: “Cada vez hay más gente joven. Quitarnos de encima clichés y tonterías. Cocinar de manera consciente y conceptualmente ordenada. Hay producto desnudo, hay arroces, hay platillos… Preservar un ‘suquet’ es vanguardista”. Me quedo con la frase. Reflexiono con la siguiente: “Ir hacia atrás en el tiempo es ir hacia delante”. Ojalá que las palabras sean hechos.

Hablamos de las barcas de sus abuelos y del ‘suquet’ exprés del tío, hecho a bordo con agua y con el pescado disponible. Arnau prefiere una mayor complejidad y el añadido de picada y potencia.

A favor de ambos y de la evolución, de cómo el ‘suquet’ puede cambiar sin perder la esencia. Como el inventado ‘ceviche cambrilenc’, que debe mutar a ‘escabetx’.