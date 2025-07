Barcelona desde las alturas: azoteas de hoteles donde comer y beber bien que marcarán la pauta este verano

El verano en Barcelona no empieza 'oficialmente' hasta que las azoteas de los hoteles levantan el telón. Cada año, estos oasis urbanos se consolidan como refugios para los que buscan desconectar sin salir del centro, disfrutar de una copa con vistas o simplemente respirar un poco de aire entre vegetación, 'beats' y copas. Ni terrazas a pie de calle ni chiringuitos masificados: el auténtico plan de verano vive a varios metros del suelo. Aquí, una selección de 'rooftops' de hoteles que merecen mucho más que una visita.

El recién estrenado rooftop Bonavista en el Hotel Moxy / Hotel Moxy

Bonavista (Hotel Moxy): con carácter propio

El último en sumarse al panorama de 'rooftops' de la ciudad es Bonavista, la nueva terraza del Hotel Moxy (Mallorca, 1). Con una estética rompedora que evoca el Miami de los años 70, el espacio es luminoso, colorido y pensado para disfrutar sin prisas. Funciona como un gran mirador urbano con vistas sobre el Eixample y Montjuïc, y combina restaurante y coctelería en un ambiente distendido y vibrante. Todo ello con el inconfundible sello del Grup Confiteria, que propone una cocina informal con platos para compartir, ensaladas, bocadillos y dulces ideales para el verano. Croquetas de marisco, calamares a la andaluza con mayonesa de ajo asado, el clásico cóctel de gambas o un sándwich cubanito se combinan con una coctelería de autor que incluye mezclas tan originales como el Spicy Mango (tequila, jengibre, chipotle, sake) o el Melon Melon (vodka, cordial de melón, vino verdejo y 'bitter' de menta).

El Jardín Libanés, es la propuesta de terraza pop-up del hotel El Palace / El Palace

El Jardín Libanés (Hotel El Palace): con aroma a Oriente Medio

Un clásico que se reinventa sin perder elegancia y su esencia mediterránea. Este verano, la azotea del Hotel El Palace (Gran Via de les Corts Catalanes, 668) acoge El Jardín Libanés, una experiencia gastronómica donde la brasa, las especias y los sabores del Levante marcan la pauta. Humus, tabulé, falafel, 'kébbé', pan libanés... Todo ello hasta finales de septiembre.

The Roof (Hotel The Barcelona Edition): el 'place-to-be' a cualquier hora

The Roof, en el Hotel The Barcelona Edition (Francesc Cambó, 14), es de esos lugares donde todo fluye: la elegancia relajada, la música en vivo los fines de semana, los cócteles que llegan a la mesa y una carta que reinventa la cocina mediterránea con guiños contemporáneos. ¿Ejemplos? Una milanesa de berenjena vegana con emulsión cítrica y 'dukkah' de pistacho, sardinas marinadas en escabeche de zanahoria y naranja, o un pulpo con 'allioli' de pimentón sobre patata tierna. Desde 'brunchs' soleados hasta cenas con velas y vistas al casco antiguo, este 'rooftop' es ya un 'place-to-be' de Barcelona.

El Chiringuito (Hotel Casa Bonay): sabor turco, alma mediterránea

Los chiringuitos ya no se entienden solo como refugios de playa. Casa Bonay (Gran Via de les Corts Catalanes, 700) lo confirma trasladando ese espíritu libre, veraniego y sin prisa a su azotea, donde el sol acaricia las mesas y el ambiente huele a vacaciones. Pero aquí no hay paellas ni clichés nacionales. Este chiringuito urbano se zambulle de lleno en la tradición turca con una carta que viaja directa a las calles de Estambul: 'meze' para compartir, carnes a la brasa, verduras... Una propuesta que fusiona autenticidad y escapismo. Porque a veces no hace falta billete de avión: basta con subir a un ascensor.

Tope (Hotel The Hoxton): tacos, cócteles y vistas con ritmo en Poblenou

The Hoxton es uno de los hoteles más 'cool' del Poblenou. Incluso el nombre de su 'rooftop', Tope, ya anticipa el ambiente desenfadado y moderno que se respira en la azotea del hotel (Diagonal, 205). Con una estética colorida y alegre, programación musical los fines de semana y una propuesta gastronómica con sabor mexicano, se ha convertido en punto de encuentro para el público más 'hipster' de la ciudad. Tacos con tortillas caseras, 'frozen' margaritas, cócteles caribeños y granizados en formato XL acompañan tardes con 'dj' y vistas sobre la ciudad (con mención especial a la panorámica de la Sagrada Família). Todo pensado para pasarlo bien, disfrutar y, por qué no, hacer una buena foto.

Negresco Rooftop (Hotel Negresco Princess): piscina, cócteles y picoteo con vistas en el Eixample

La terraza del Hotel Negresco Princess (Roger de Llúria, 16-18) reúne todos los elementos para convertirse en uno de los 'rooftops' más animados. Piscina panorámica, vistas amplias sobre la ciudad y una carta informal pensada para compartir en cualquier momento del día: nachos, croquetas, langostinos crujientes, 'burgers', burritos o 'brioche' de pollo, entre otros. Perfecta tanto para un aperitivo como para alargar la tarde con una copa o incluso quedarse a cenar. Gran plus: este verano el apartado de coctelería lleva la firma de Yanaida Prado, reconocida 'bartender' que ha creado 14 cócteles que reinterpretan clásicos con un giro fresco y estival. También hay opciones sin alcohol.

Postres de L'atelier Barcelona y cócteles de autor en La Terraza del Central / Grand Hotel central

La Terraza (Grand Hotel Central): dulces maridados con cócteles, vistas y piscina de postal

Con una de las piscinas panorámicas más espectaculares de la ciudad y vistas privilegiadas al casco antiguo, este 'rooftop' (Via Laietana, 30) suma un nuevo atractivo a su ya consolidada reputación: una colaboración efímera con la pastelería L’Atelier Barcelona, bajo el nombre Aegean Summer. Hasta el 30 de agosto, se podrán degustar cuatro postres -Lemon, Cactus, Flor de la Pasión y Oliva-, que se servirán con cócteles de autor en maridaje. Una propuesta ideal para alargar la tarde entre dulces, atardeceres, chapuzones y ambiente relajado. Mucho más que un simple 'tea time'.

Nobu Rooftop (Hotel Nobu): bocados con toques japoneses

Desde la planta 25ª, el 'skyline' de la ciudad se convierte en espectáculo. El 'rooftop' de Nobu (avenida de Roma, 2-4) presume de vistas 360º: mar, montaña, Sagrada Família, Montjuïc y Tibidabo. La propuesta gastronómica se centra en platos para compartir que dan protagonismo a los productos locales reinterpretados con toques nipones. Piscina, solárium, champanes selectos y cócteles de autor completan la experiencia.

180º Rooftop Bar, la azotea del Hotel Borneta. / El Periódico

180º Rooftop Bar (Hotel Borneta): una bonita panorámica sobre el parque la Ciutadella

El Hotel Borneta estrena 180º Rooftop Bar (paseo de Picasso, 28), un espacio íntimo y versátil con vistas al parque de la Ciutadella. Su carta se basa en platillos para compartir -croquetas, 'focaccias', tartares- y una coctelería de baja graduación que apuesta por sabores equilibrados como el Brisa Ahumada, el Negroni Mediterráneo o un Espresso Martini reinterpretado. Todo se complementa con una programación de eventos que combina música, arte y producto local.

Furtivo / Hotel Me

Furtivo (Hotel Me Barcelona): con vistas a la plaza de Catalunya

En la octava planta del Hotel ME Barcelona, Furtivo (Casp, 1-13) se erige como un refugio vibrante y contemporáneo en pleno corazón de la ciudad. Con vistas a la plaza de Catalunya, esta azotea combina sesiones de música en directo, piscina, experiencias de 'wellness' y una carta de cócteles de autor. También propone picoteo ligero y bebidas alineadas con las nuevas tendencias de consumo, como cócteles sin alcohol y con colágeno. Un lugar para desconectar sin perder el ritmo de la ciudad.

Terrat (Hotel Mandarin Oriental Barcelona): altura, calma y cocina con toques creativos

Un clásico, Terrat es el restaurante del Hotel Mandarin Oriental situado en su elegante azotea de paseo de Gràcia, 38-40. Con vistas al Eixample y un ambiente exclusivo pero relajado, propone una carta de tapas con toques creativos y coctelería de autor. Ideal para tardeo o cenas con atardecer de lujo.

La Dolce Vitae (Hotel Majestic): con el sello de Nandu Jubany

El Hotel Majestic eleva su propuesta gastronómica con La Dolce Vitae, una terraza elegante y tranquila que ofrece la ciudad a vista de pájaro desde su magnífica situación, en el paseo de Gràcia con la calle de València. La carta lleva el sello del chef Nandu Jubany: son platos mediterráneos con toques actuales. Completan la experiencia una cuidada coctelería de autor y una carta de vinos de alto nivel. Sofisticación y calma en el corazón del Eixample.