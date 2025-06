En estos 3 sitios de Barcelona sirven unos pescados grandes a la parrilla que alegrarán tu fin de semana

Si quieres dar alegría marinera a tu fin de semana, aquí te proponemos una visita a cualquiera de estos tres establecimientos donde bordan las pescados grandes a la parrilla.

El rey a la parrilla del restaurante Kresala. / Irene Vilà Capafons

Kresala

La alianza entre Sagardi y Gregorio Tolosa permite un salto de gigante en el asado de grandes bichos salvajes, con unos fuegos de 5,20 metros en este nuevo restaurante del nuevo Balcón Gastronómico. Ha sido escogido mejor restaurante abierto en Barcelona en 2024 y se llama Kresala.

Pur

Nandu Jubany es claro respecto a la línea gastronómica que busca en este restaurante. "No queremos bajar del notable alto. Por debajo de ocho, nada. Si un día no hay gamba, pues no hay gamba". Extremismo en el planteamiento para garantizar la nobleza en Pur.

Passadís del Pep

Después del fallecimiento de Joan Manubens, su hijo Joan sigue al frente de este restaurante que han vistiado estrellas del cine como Francis Ford Coppola, Sigourney Weaver, George Clooney, Harrison Ford, Robert de Niro... ¿Cómo es posible atraer a tan magna clientela? En la crónica de Pau Arenós se explica bastante bien el secreto del éxito de Passadís del Pep.