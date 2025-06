El Rebost de Sant Antoni, o cómo se pasa de trabajar para la banca de empresas a montar una casa de comidas con charcutería

Es probable que pienses que tu vida profesional no va dar un giro de 40, 90 o 180 grados si disfrutas con tu trabajo, cobras un buen sueldo y no te planteas ningún cambio de rumbo. Pues no te fíes ni un pelo porque te puede pasar como a Xavier Solé, que era feliz asesorando a las cajas de ahorros y, cosas de la vida, unos años después está al frente de El Rebost de Sant Antoni, una casa de comidas con charcutería que cuenta con una clientela de lo más fiel.

El Rebost de Sant Antoni Urgell, 42 Tf.: 93.325.57.95 elrebostdesantantoni.com Precio medio (sin bebidas): 40 €

"Me pasé media vida trabajando para banca de empresas y haciendo de consultor de recursos humanos para el sector. Cada año cogía entre 100 y 120 aviones, a veces hasta cuatro al día: podía salir de Barcelona, comer en Bilbao y dormir en Sevilla", recuerda el ahora restaurador. No paraban de abrir oficinas aquí y allá. "Me encantaba aquella vida, pero me quedé sin clientes". Capeó como pudo la crisis del 2007-2008 y resistió una década más.

Una historia de amor

Paralelamente apareció en su vida Regina Carmona. Primero sirviéndole cortados en el bar al que acudía. Después en su vida sentimental, pues de aquellas tazas de café salió un amor que comenzó en 2006 y que casi 20 años después ha tenido como fruto a su hija, Júlia Roser.

En 2012, abrieron un pequeño bar en Travessera de les Corts con Entença, y en 2015 compraron Celler i Rebost, una charcutería de la que Solé era cliente. Le pusieron el nombre de El Rebost de Sant Antoni. Estaba justo enfrente de la actual ubicación, a la que se mudaron hace un año. "En su cocina de ocho metros solo cabían dos personas. Pero creció como la espuma". Al frente del negocio estaba Carmona; Solé ayudaba los fines de semana pero, conforme su trabajo iba a menos, estaba más tiempo entre semana. En 2018, decidió dedicarse de lleno al negocio gastronómico, a 100 metros de su casa. ¿Quién se lo iba a decir?

"Ella es el Paco de Lucía de la cocina"

El empresario atribuye el éxito a la mano de su mujer en los fogones. "Ella es el Paco de Lucía de la cocina. Lo tiene todo en la cabeza, no consulta las recetas. Tiene un paladar y un olfato extraordinarios", valora. Él se encarga de la gestión del negocio y de atender a los clientes con sencillez y humor socarrón. "Soy el Amazon de El Rebost de Sant Antoni: llevo las cosas de la cocina a la mesa".

El equipo de El Rebost de Sant Antoni: Alicia Narváez, Daniel Guerrero, Gerard Bilbao, Dani Conde, Jhoan Morin y Vladimir De la Rosa; sentados, los propietarios, Regina Carmona y Xavier Solé. / Ferran Imedio

Una vida, dice, que es "antiestrés". ¿Y eso? "Pues porque desde que trabajo aquí nunca me he preocupado de qué hacer en el tiempo libre; porque no lo tengo". Es su manera de admitir que es un oficio "duro". "Lo que más me gusta es el trato con la gente". Se nota.

El rabo de vacuno de El Rebost de Sant Antoni. / Fotoxavi

A quien visita esta casa de comidas con charcutería sabe recomendarle cualquiera de los productos vende en la entrada del local, con el jamón ibérico de bellota como gran estrella, o cualquiera de los platos caseros de la carta que Carmona prepara con gracia ("y sin olla exprés" porque aquí el chu-chup es casi una religión): rabo de vacuno, pies de cerdo con gambas, carrillera, fricandó, huevos rotos con 'mi-cuit', pluma ibérica a la brasa, tortillas de patata con virutas de jamón (se pueden encargar), ensaladilla rusa...

Clientes conocidos como Serrat, Epi, Bartomeu...

Muchos de estos platos se pueden probar en el menú que sirve los mediodías y las noches de laborables y festivos y que cuesta 39,5 euros, con bebidas incluidas. También ofrece un menú de mediodía de lunes a viernes, más sencillo, por 18.

El rincón azulgrana de El Rebost de Sant Antoni, con camisetas y fotos firmadas por los 'cracks' del Barça. / Ferran Imedio

Una oferta que ha tenido como clientes a caras conocidas como Serrat, Dyango, Julio Salinas, Guillermo Amor, Alexanko, Epi, Enric Masip, Josep Maria Bartomeu... De la visita del expresidente del Barça recuerda "su sorpresa al enterarse de que Griezmann no iría al Barça", comenta Solé, culé empedernido que ha creado un rincón azulgrana con camisetas firmadas por los 'cracks' del Barça y fotos de exjugadores de fútbol, basquet y balonmano como los citados y alguna leyenda como Kubala y Di Stéfano juntos vestidos de azulgranas.

También hay otro del Espanyol y un tercero polideportivo, donde aparece su padre, Francesc Xavier Solé, 'Tabola', un popular profesional de lucha libre de mediados del siglo pasado que triunfaba en el desaparecido Price, también en Sant Antoni. Aquella época en que los trabajos duraban toda la vida.