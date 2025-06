Una pizzería de Girona y otra de Barcelona, entre las mejores del mundo del 2025

La tercera edición de The Best Pizza Awards 2025, celebrada en Milán y que se alzan como los más influyentes del sector, ha dado su veredicto con tres maestros italianos en el podio: Francesco Martucci (I Masanielli, Caserta), Franco Pepe (Pepe in Grani, Caiazzo) y Gabriele Bonci (Pizzarium, Roma).

Entre los premios especiales, The Best Pizza NextGen, ha ido a la pizzería Gasparic, en Can Blanc (Santa Pau, Girona) que dirige Eloi Torrent.

El listado reconoce de nuevo la pujanza de la pizza en Barcelona, con Sartoria Panatieri, de Rafa Panatieri y Jorge Sastre en el puesto número 8. El 36 ha sido para Demaio Pizza Gourmet, en Bilbao, y el 59 para Gasparic.

En lista de los Top 100 aparecen cocineros de más de 30, desde Nueva York y Tokio hasta Delhi y Copenhague.