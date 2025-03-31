Los mejores restaurantes de pescado de Barcelona (1)

Barcelona, como no podría ser de otro modo por ser una ciudad costera y con una gastronomía de nivel, cuenta con numerosos templos donde disfrutar del mar en una mesa. Aquí tienes una selección sin espinas de los mejores restaurantes de pescado de la capital catalana.

El rey a la parrilla del restaurante Kresala. / Irene Vilà Capafons

Kresala

La alianza entre Sagardi y Gregorio Tolosa permite un salto de gigante en el asado de grandes bichos salvajes, con unos fuegos de 5,20 metros en este nuevo restaurante del nuevo Balcón Gastronómico . Ha sido escogido mejor restaurante abierto en Barcelona en 2024 y se llama Kresala.

Marmitako de Tunateca. / Ricard Cugat

Tunateca

Ekaitz Apraiz es un 'crack' con el atún. Prueba de ello es que dirige los fogones de este templo barcelonés consagrado al popular pescado. Aquí podrás comer de la primera a la última parte de este animal del que se aprovecha todo, como el cerdo. Bienvenidos a Tunateca.

La cigala con fideos de Soluna. / Victòria Rovira

Soluna

Esto es una marisquería 'top' a la japonesa. La dirigen Teppei Nii y Diana Chen y tiene una barra y una sala por las que circula un marisco de primera: bogavante, gamba y cigala, y wagyu A5. Así de bien se come en Soluna.

Gambitas y almejas en salsa verde de Mundial Bar. / Elisenda Pons

Mundial Bar

Grup Confiteria ha reabierto el local centenario del Born, que ha estado casi un lustro cerrado, manteniendo la estética y el espíritu de antaño con pescados y mariscos a precios populares. Así de bien ha regresado Mundial Bar.

Cadaqués

Ya lo avanzaba Pau Arenós en el titular de su crónica: 'Arroz, conejo, caracoles y leña, ¿para qué más?'. En este establecimiento preparan los arroces con troncos de naranjo, un combustible cada día menos presente en la restauración, imposible de encontrar en Barcelona. Esta es la crónica de Cadaqués.

Chipironcitos a la gota negra del restaurante Estimar. / FERRAN SENDRA

Estimar

Rafa Zafra da rienda suelta a su sabiduría con el pescado y el marisco en este restaurante del Born que guarda en su interior un arco del siglo XVI. En los platos (menuda vajilla bonita y original), pornococina y producto vestido solo con algún aliño. Así se come en Estimar.

Gamba de Roses de Amar. / AMAR

Amar

Rafa Zafra y sus socios resucitan el señorial e imponente comedor del antiguo Ritz (Gran Via de les Corts Catalanes, 668). "Aquí van a convivir muchos estilos", dice Rafa, con espacio en la carta para las brasas, para el mar y montaña (los guisantes con tripa de bacalao; la carbonara de vieira y trufa; las 'mongetes' con atún y ese canelón de centolla con crujiente y jugo de pollo que será un clásico en cinco minutos), para el homenaje al Ritz, para las ostras y para el caviar (¡el 'brioche'!, ¡el erizo con tartar de gambas!), que ha convertido en identitario, tanto en el Estimar de Barcelona como en el de Madrid. Esta es la crónica de Pau Arenós sobre su visita a Amar.

Pur

Nandu Jubany, en estado puro: se desnuda para ofrecer la verdad de los productos en un espacio sin ruptura entre la cocina y el comedor. Qué productazo trabaja en Pur.

La escórpora con picada de Besta. / Jordi Cotrina

Besta

Con solo cuatro años y pico de travesía, Carles Ramon y Manu Núñez han decidido dar un revolcón al comedor de Besta: nuevo interiorismo, reducción de clientes por servicio y, al fondo, la barra para seis asientos que llaman la Mesa del Chef. «Para facilitar la interacción», dice Carles, y es también un modo inteligente de sacar una partida, el cuarto frío, fuera de la cocina, de reducidas dimensiones. Todo es pequeño, excepto la calidad culinaria. Aquí tienes más información sobre el restaurante Besta.

Passadís del Pep

Después del fallecimiento de Joan Manubens, su hijo Joan sigue al frente de este restaurante que han vistiado estrellas del cine como Francis Ford Coppola, Sigourney Weaver, George Clooney, Harrison Ford, Robert de Niro... ¿Cómo es posible atraer a tan magna clientela? En la crónica de Pau Arenós se explica bastante bien el secreto del éxito de Passadís del Pep.

El tartar de vieira del restaurante Fiskebar. / Ferran Imedio

Fiskebar

El restaurante del Reial Club Marítim de Barcelona apuesta por pescados crudos y ahumados propios de la gastronomía nórdica en un espacio con unas vistas encantadoras sobre el Port Vell. Así son los platos que ponen rumbo al norte de Fiskebar.

Bacalao rebozado de Taktika Berri. / FERRAN NADEU

Taktika Berri

Hay restaurantes a los que se acude en busca de la novedad perpetua, del cuádruple mortal tras el triple; y, a otros, por su inmovilismo optimista, esto es, porque están seguros de que el triunfo se basa en no cambiar. Es el caso de este restaurante vasco que, pese a la repentina desaparición del patriarca, Julián Fernández Mendiburu, hace unos meses, sigue siendo un referente de la cocina vasca en Barcelona. Así es Taktika Berri.