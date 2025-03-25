Entre tiendas de lujo
Los mejores restaurantes a una calle (o menos) del paseo de Gràcia (1)
Varios establecimientos a pocos metros de la avenida ofrecen una variadísima oferta gastronómica
Los mejores restaurantes a una calle (o menos) del paseo de Gràcia (y 2)
Estos son los mejores restaurantes del paseo de Gràcia
El paseo de Gràcia de Barcelona no tiene una extensa oferta gastronómica porque está pobladísimo de tiendas de lujo, ya sean de moda o de joyas, aunque hay algún que otro establecimiento destacable. Pero si sales de la avenida, apenas unos metros, encontrarás muy buenos restaurantes a una calle o menos con propuestas para todos los gustos y bolsillos..
Sintonia
Pablo Tomás y Julià Duque han convertido el picadillo de carne en un emblema, aunque hay que fijarse en los platos donde brilla la temporada. Esta es la crónica de la visita de Pau Arenós a Sintonia.
Traca
Los treintañeros Miquel Sardà y Adrián Jimeno se ponen al frente del restaurante del Hotel Me Barcelona. Ojo al dato: son dos 'ex' de Mugaritz que se han pasado a la cocina popular: "Hacemos sota, caballo y rey con cariño y sin engañar a nadie". El restaurante se llama Traca.
Batea
Batea es una marisquería catalanogallega moderna propiedad de los mismos dueños que Besta: Manu Núñez, Marta Morales y Carles Ramon. En esta visita, la tortilla de Betanzos, sin cebolla, fluyó con una cobija de bacalao confitado y pilpil, un cruce con la especialidad vasca de sidrería, que en Barcelona se puede tomar, a la manera clásica, en Taktika Berri. Te contamos cómo la hacen en esta crónica de Batea.
Lasarte
Martín Berasategui, Paolo Casagrande y Joan Carles Ibáñez, el trío de Lasarte, el primer triestrellado de Barcelona, han reservado un espacio en el que explorar nuevos caminos. Así es la mesa secreta de este exclusivo rincón llamado Il Milione.
Mr. Porter
El restaurante del Hotel Sir Victor, al que encontramos a Dani Alves tras salir del juzgado, es un 'steak house' con una elegancia informal donde sirven platos sofisticados y picantes de fusión internacional. Aquí te contamos cómo es Mr. Porter.
JOK
JOK (Mallorca, 275) no es un restaurante secreto pero sí que hay un cierta intriga para acceder porque está en un entresuelo de la calle de Mallorca. Puerta cerrada, el nombre del local al revés en un cartel y una invitación: 'Sí, és aquí'. Y, ¿qué se come en este lugar que hace unos meses se llamaba Rilke y que mantiene la deslumbrante coctelería y la estatua de la Venus de Milo en la terraza? Pues unas gambas con chocolate, una cazuela con personalidad. Y más platos de espíritu burgués. Pero para saber cuáles son, deberás leer la crónica sobre JOK.
Tracatrá
Este restaurante junto a la plaza de Catalunya promete mucha jarana a base de rumbita y flamenco y tapas y platos de la gastronomía patria. Combinarás las palmas con los cubiertos. Esto es lo que se come, se bebe y se vive en Tracatrá.
Madre Lievito
Giorgio Sorbo celebra una década al frente de este negocio, que fue uno de los primeros en traer a la ciudad la auténtica pizza napolitana y que ya cuenta con cuatro locales. Así de buenas son las pizzas de Madre Lievito.
Solomillo
El Hotel Alexandra tiene en sus bajos uno de los restaurantes de referencia en cuanto a carnes se refiere. Manejan piezas de diferentes tipo de animal y diferentes maduraciones. Esto es lo que puedes comer en Solomillo.
Virens
Rodrigo de la Calle (con una estrella Michelin por El Invernadero, en Madrid) vuelca su sabiduría vegetal en el restaurante del hotel Almanac. Además, borda los arroces, como nos demostró en esta receta de arroz meloso de verduras. Aquí te contamos qué se come en Virens.
