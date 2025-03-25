Los mejores restaurantes a una calle (o menos) del paseo de Gràcia (1)

El paseo de Gràcia de Barcelona no tiene una extensa oferta gastronómica porque está pobladísimo de tiendas de lujo, ya sean de moda o de joyas, aunque hay algún que otro establecimiento destacable. Pero si sales de la avenida, apenas unos metros, encontrarás muy buenos restaurantes a una calle o menos con propuestas para todos los gustos y bolsillos..

El tartar de Sintonía con el añadido de caviar y huevos de codorniz. / Jordi Cotrina

Sintonia

Pablo Tomás y Julià Duque han convertido el picadillo de carne en un emblema, aunque hay que fijarse en los platos donde brilla la temporada. Esta es la crónica de la visita de Pau Arenós a Sintonia.

Miquel Sardà y Adrià Jimeno, con el arroz del 'senyoret' del restaurante Traca. / Ferran Imedio

Traca

Los treintañeros Miquel Sardà y Adrián Jimeno se ponen al frente del restaurante del Hotel Me Barcelona. Ojo al dato: son dos 'ex' de Mugaritz que se han pasado a la cocina popular: "Hacemos sota, caballo y rey con cariño y sin engañar a nadie". El restaurante se llama Traca.

Los raviolis con cocido gallego y 'suquet' de Batea. / Pau Arenós

Batea

Batea es una marisquería catalanogallega moderna propiedad de los mismos dueños que Besta: Manu Núñez, Marta Morales y Carles Ramon. En esta visita, la tortilla de Betanzos, sin cebolla, fluyó con una cobija de bacalao confitado y pilpil, un cruce con la especialidad vasca de sidrería, que en Barcelona se puede tomar, a la manera clásica, en Taktika Berri. Te contamos cómo la hacen en esta crónica de Batea.

Las Maravillas: ensalada tibia de marisco y vegetales de Il Milione. / Carles Allende

Lasarte

Martín Berasategui, Paolo Casagrande y Joan Carles Ibáñez, el trío de Lasarte, el primer triestrellado de Barcelona, han reservado un espacio en el que explorar nuevos caminos. Así es la mesa secreta de este exclusivo rincón llamado Il Milione.

El rodaballo asado con emulsión de su refrito y crema de piparra del restaurante Oria. / El Periódico

Mr. Porter

El restaurante del Hotel Sir Victor, al que encontramos a Dani Alves tras salir del juzgado, es un 'steak house' con una elegancia informal donde sirven platos sofisticados y picantes de fusión internacional. Aquí te contamos cómo es Mr. Porter.

El barman Adrià Batlle, la cocinera Olga Sternari y el jefe de sala Mainard Aparisi. / JOAN CORTADELLAS

JOK

JOK (Mallorca, 275) no es un restaurante secreto pero sí que hay un cierta intriga para acceder porque está en un entresuelo de la calle de Mallorca. Puerta cerrada, el nombre del local al revés en un cartel y una invitación: 'Sí, és aquí'. Y, ¿qué se come en este lugar que hace unos meses se llamaba Rilke y que mantiene la deslumbrante coctelería y la estatua de la Venus de Milo en la terraza? Pues unas gambas con chocolate, una cazuela con personalidad. Y más platos de espíritu burgués. Pero para saber cuáles son, deberás leer la crónica sobre JOK.

Ambiente rumbero en Tracatrá. / MANU MITRU

Tracatrá

Este restaurante junto a la plaza de Catalunya promete mucha jarana a base de rumbita y flamenco y tapas y platos de la gastronomía patria. Combinarás las palmas con los cubiertos. Esto es lo que se come, se bebe y se vive en Tracatrá.

Una de las pizzas de Madre Lievito. / El Periódico

Madre Lievito

Giorgio Sorbo celebra una década al frente de este negocio, que fue uno de los primeros en traer a la ciudad la auténtica pizza napolitana y que ya cuenta con cuatro locales. Así de buenas son las pizzas de Madre Lievito.

Una pieza de carne del restaurante Solomillo. / Jordi Cotrina

Solomillo

El Hotel Alexandra tiene en sus bajos uno de los restaurantes de referencia en cuanto a carnes se refiere. Manejan piezas de diferentes tipo de animal y diferentes maduraciones. Esto es lo que puedes comer en Solomillo.

Una creación del restaurante Virens. / El Periódico

Virens

Rodrigo de la Calle (con una estrella Michelin por El Invernadero, en Madrid) vuelca su sabiduría vegetal en el restaurante del hotel Almanac. Además, borda los arroces, como nos demostró en esta receta de arroz meloso de verduras. Aquí te contamos qué se come en Virens.