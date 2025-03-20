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Los mejores restaurantes de Osona para relamerse en cada bocado

Te recomendamos estas direcciones en el corazón de Catalunya

Los mejores restaurantes para 'descubrir' la cocina catalana

Girona, el valle del Llémena y Olot, tres paradas 'gourmet'

Las colmenillas con fuagrás de Els Estudis.

Las colmenillas con fuagrás de Els Estudis. / Pau Arenós

Pau Arenós

Ferran Imedio

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

No solo en las grandes ciudades se cuecen grandes cosas. También fuera de ellas puedes encontrar lugares de lo más interesantes. Sucede, por ejemplo, en el corazón de Catalunya. Lo hemos comprobado nosotros mismos en estos establecimientos: aquí tienes los mejores restaurantes de Osona para relamerse en cada bocado.

5 buenos restaurantes del Baix Empordà

5 buenos restaurantes del Baix Empordà

Arroz de 'espardenyes' de Can Jubany.

Arroz de 'espardenyes' de Can Jubany. / El Periódico

Can Jubany (Calldetenes)

Dice Nandu Jubany: «Hace años decidimos que íbamos a hacer la mejor cocina catalana, ni la voltereta hacia adelante ni el triple salto mortal hacia atrás. Lo que sabemos hacer, hacerlo muy bien». Como el canelón de pollo con 'rossinyols' y trufa estival. ¿Sabes cuántos ha vendido desde que abrió en 1995? Te lo contamos en esta crónica de Can Jubany.

3 buenos restaurantes para 'subir' a La Cerdanya (y uno de Andorra)

3 buenos restaurantes para 'subir' a La Cerdanya (y uno de Andorra)

El comedor de Can Fortuny, en Centelles, Osona.

El comedor de Can Fortuny, en Centelles, Osona. / Anna Mas

Can Fortuny (Centelles)

Gerard Fortuny, de 27 años, se atreve con la alta cocina tranquila en Centelles (Osona). Tras haberse fogueado con Nandu Jubany con solo 17 («quería saber qué era el mundo laboral») y haber pasado por Els Brancs, por Andreu Genestra, por la Torre del Remei o por Come, ha montado este restaurante que, resume el chef, propone "sabores tradicionales reinterpretados. Un cruce de Gaig con El Bulli". Así es Can Fortuny.

5 maneras de comerse Mallorca (y un poco de Baleares) en un día

5 maneras de comerse Mallorca (y un poco de Baleares) en un día

La ternera Wellington individual de Els Estudis.

La ternera Wellington individual de Els Estudis. / Pau Arenós

Els Estudis

Joan Font es un veterano de la restauración que camino de los 60 años decidió comenzar de nuevo en una población con 285 habitantes llamada Malla. A Cruyff, cliente suyo habitual en su anterior restaurante, L'Esyantol, le habría gustado el filete Wellington de Els Estudis.

onbarcelona restaurante horta

Uno de los platos de L'Horta. / JOAN CASTRO ICONNA

L'Horta (Tavertet)

Jordi Coromina se distingue por una cocina con hortalizas y el amable choque entre ingredientes. Sin duda, la suya es una voz que seguir. Para escucharla, debes dirigir tus pasos al restaurante L'Horta.

Ca l'Ignasi (Collsacabra)

En el Collsacabra, Ignasi Camps y Laia Cano se apartan de las órdenes del mercado y ofrecen platos con discurso. Esto es lo que cocinan -y dicen- en Ca l'Ignasi.

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El Ferrer de Tall (Vilanova de Sau)

El Ferrer de Tall existe desde hace más de 50 años. Y esa longevidad dice mucho y bien del trabajo que llevan a cabo en este bar de pueblo en el que hacen menú del día. Así es El Ferrer de Tall.

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