No solo en las grandes ciudades se cuecen grandes cosas. También fuera de ellas puedes encontrar lugares de lo más interesantes. Sucede, por ejemplo, en el corazón de Catalunya. Lo hemos comprobado nosotros mismos en estos establecimientos: aquí tienes los mejores restaurantes de Osona para relamerse en cada bocado.

Arroz de 'espardenyes' de Can Jubany. / El Periódico

Can Jubany (Calldetenes)

Dice Nandu Jubany: «Hace años decidimos que íbamos a hacer la mejor cocina catalana, ni la voltereta hacia adelante ni el triple salto mortal hacia atrás. Lo que sabemos hacer, hacerlo muy bien». Como el canelón de pollo con 'rossinyols' y trufa estival. ¿Sabes cuántos ha vendido desde que abrió en 1995? Te lo contamos en esta crónica de Can Jubany.

El comedor de Can Fortuny, en Centelles, Osona. / Anna Mas

Can Fortuny (Centelles)

Gerard Fortuny, de 27 años, se atreve con la alta cocina tranquila en Centelles (Osona). Tras haberse fogueado con Nandu Jubany con solo 17 («quería saber qué era el mundo laboral») y haber pasado por Els Brancs, por Andreu Genestra, por la Torre del Remei o por Come, ha montado este restaurante que, resume el chef, propone "sabores tradicionales reinterpretados. Un cruce de Gaig con El Bulli". Así es Can Fortuny.

La ternera Wellington individual de Els Estudis. / Pau Arenós

Els Estudis

Joan Font es un veterano de la restauración que camino de los 60 años decidió comenzar de nuevo en una población con 285 habitantes llamada Malla. A Cruyff, cliente suyo habitual en su anterior restaurante, L'Esyantol, le habría gustado el filete Wellington de Els Estudis.

Uno de los platos de L'Horta. / JOAN CASTRO ICONNA

L'Horta (Tavertet)

Jordi Coromina se distingue por una cocina con hortalizas y el amable choque entre ingredientes. Sin duda, la suya es una voz que seguir. Para escucharla, debes dirigir tus pasos al restaurante L'Horta.

Ca l'Ignasi (Collsacabra)

En el Collsacabra, Ignasi Camps y Laia Cano se apartan de las órdenes del mercado y ofrecen platos con discurso. Esto es lo que cocinan -y dicen- en Ca l'Ignasi.

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