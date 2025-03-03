Evolución y sabor
Los mejores restaurantes de Barcelona para probar la 'nova cuina catalana'
La gastronomía 'nostrada' va más allá de 'escudella i carn d'olla', como demuestran estos establecimientos que evolucionan el recetario con sus platos
Los mejores restaurantes para 'descubrir' la cocina catalana
Estos son los restaurantes de Catalunya que debes visitar para una escapada gastronómica
Pau ArenósPau Arenós
Coordinador del canal Cata Mayor
Periodista y escritor, con 19 libros publicados, entre ellos, novelas y cuentos, y media docena de premios, como el Nacional de Gastronomía. Ha estado al cargo de las revistas 'Dominical' y 'On Barcelona' y ha dirigido series de vídeorecetas y 'vídeopodcast'. El último libro es 'Meterse un pájaro en la boca'.
Ferran ImedioFerran Imedio
Periodista. Redactor del canal Cata Mayor
Periodista barcelonés apasionado por su trabajo que lleva casi tres décadas escribiendo en EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, donde ha pasado por las secciones de El Día por Delante, Sociedad, Gran Barcelona, Deportes, Exit e Icult. Ha sido coordinador de las páginas de Motor, responsable de Gente y de las páginas de gastronomía Gourmet's.
Todas las cocinas del mundo están en Barcelona, y la catalana es una más. Casi secundaria en realidad. Pero que no tenga protagonismo no siginifica que no esté viva. Lo demuestran estos restaurantes de Barcelona que podrían etiquetarse como estandartes de la nueva cocina catalana: van más allá de 'escudella i carn d'olla' y evolucionan el recetario con sus platos.
Direkte
Arnau Muñío ha llevado su pequeño restaurante de la Boqueria a la calle de París: dos barras para una oferta excelente de catalanidad viajada. Te contamos aquí lo que hacen en Direkte.
Teòric
Oriol Casals y Teo Rubio han convertido su taberna gastro en un restaurante con mayúsculas sin desviarse del objetivo: exaltar la cocina catalana. El primero es un chef heterodoxo; el segundo se encarga de los vinos (¡una veintena de ellos a copas!). Su trabajo conjunto da como resultado el interesantísimo Teòric.
Alkimia
Es uno de los más reputados chefs barceloneses, al frente de este restaurante con una estrella Michelin, donde aborda la cocina catalana desde una perspectiva renovadora. Así se come en Alkimia.
Incorrecte
Marcel Pons, con la pastelera Gabriela Figueroa como su mano derecha, ha abierto su restaurante en Sant Gervasi, un comedor en rojo donde reinterpretan la cocina catalana. Se llama Incorrecte.
Franca
Fran Baixas, Gianmarco Greci y Joshua McCarty trabajan platos que permiten a la cocina catalana escapar de la rutina y lo previsible. Sí, hay esperanza en manos de chefs treintañeros como este trío de Franca.
Insolent
Cuatro profesionales jóvenes, dos en la sala y dos en la cocina, se han instalado en la plaza del Sol de Gràcia con una fresca mirada sobre la tradición. Y el resultado de su trabajo es Insolent.
Maleducat
Después de capitanear una vermutería con el mismo nombre, Jordi Marzo extiende manteles y cordialidad en un restaurante de La Bordeta a pocos metros del original y con un cocinero con el que Jordi, que estuvo en Petit Comitè y Roca Moo, ha compartido parte de su densa biografía laboral: Juanjo Rodríguez Thomas. Pau Arenós visitó Tramendu y aquí te explica cómo fue su experiencia.
77 kilos
Un restaurante en un local discreto, con una oferta meditada de vinos, pastas propias y platillos con conciencia, elaborados con semillas poco frecuentes. Así es 77 kilos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
- El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
- El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
- Cuarenta minicruceros saldrán de Barcelona con precios desde 79 euros los próximos tres meses
- El Meteocat emite un aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvias en Catalunya
- El Peliculón' lidera la noche y La 2 supera a Cuatro y laSexta con el homenaje a Verónica Echegui
- Supervivientes All Stars': lista completa de concursantes confirmados y fecha de estreno del reality
- Cerrada una playa de Pals por la presencia de una tintorera