Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Evolución y sabor

Los mejores restaurantes de Barcelona para probar la 'nova cuina catalana'

La gastronomía 'nostrada' va más allá de 'escudella i carn d'olla', como demuestran estos establecimientos que evolucionan el recetario con sus platos

Los mejores restaurantes para 'descubrir' la cocina catalana

Estos son los restaurantes de Catalunya que debes visitar para una escapada gastronómica

El bacalao con habitas y 'beurre blanc' del restaurante Gegant.

El bacalao con habitas y 'beurre blanc' del restaurante Gegant. / Irene Vilà Capafons

Pau Arenós

Pau Arenós

Ferran Imedio

Ferran Imedio

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Todas las cocinas del mundo están en Barcelona, y la catalana es una más. Casi secundaria en realidad. Pero que no tenga protagonismo no siginifica que no esté viva. Lo demuestran estos restaurantes de Barcelona que podrían etiquetarse como estandartes de la nueva cocina catalana: van más allá de 'escudella i carn d'olla' y evolucionan el recetario con sus platos.

Los mejores restaurantes para dejarse caer por Poblenou

Los mejores restaurantes para dejarse caer por Poblenou

Las 'faves' con jugo de calamar y el calamar con jugo de 'faves' a la catalana de Direkte.

Las 'faves' con jugo de calamar y el calamar con jugo de 'faves' a la catalana de Direkte. / Jordi Otix

Direkte

Arnau Muñío ha llevado su pequeño restaurante de la Boqueria a la calle de París: dos barras para una oferta excelente de catalanidad viajada. Te contamos aquí lo que hacen en Direkte.

Las mejores barras de restaurantes de Barcelona... sin estrellas Michelin

Las mejores barras de restaurantes de Barcelona... sin estrellas Michelin

El arroz de 'peu de porc' y galera de Teòric.

El arroz de 'peu de porc' y galera de Teòric. / Zowy Voeten

Teòric

Oriol Casals y Teo Rubio han convertido su taberna gastro en un restaurante con mayúsculas sin desviarse del objetivo: exaltar la cocina catalana. El primero es un chef heterodoxo; el segundo se encarga de los vinos (¡una veintena de ellos a copas!). Su trabajo conjunto da como resultado el interesantísimo Teòric

13 buenos restaurantes de Sant Antoni que merecen una visita (1)

13 buenos restaurantes de Sant Antoni que merecen una visita (1)

Jordi Vilà

Jordi Vilà, chef de Alkimia. / JORDI COTRINA

Alkimia

Es uno de los más reputados chefs barceloneses, al frente de este restaurante con una estrella Michelin, donde aborda la cocina catalana desde una perspectiva renovadora. Así se come en Alkimia.

13 buenos restaurantes de Sant Antoni que merecen una visita (y 2)

13 buenos restaurantes de Sant Antoni que merecen una visita (y 2)

El flan de pato a la catalana de Incorrecte.

El flan de pato a la catalana de Incorrecte. / Jordi Cotrina

Incorrecte

Marcel Pons, con la pastelera Gabriela Figueroa como su mano derecha, ha abierto su restaurante en Sant Gervasi, un comedor en rojo donde reinterpretan la cocina catalana. Se llama Incorrecte.

Los mejores restaurantes de Sant Gervasi-Galvany para dejarse caer por la zona alta (y 2)

Los mejores restaurantes de Sant Gervasi-Galvany para dejarse caer por la zona alta (y 2)

La ensalada de 'escudella' del restaurante Franca.

La ensalada de 'escudella' del restaurante Franca. / Macarena Pérez

Franca

Fran Baixas, Gianmarco Greci y Joshua McCarty trabajan platos que permiten a la cocina catalana escapar de la rutina y lo previsible. Sí, hay esperanza en manos de chefs treintañeros como este trío de Franca.

La ensalada con espaguetis de aguacate y ajoblanco de chufa de Insolent.

La ensalada con espaguetis de aguacate y ajoblanco de chufa de Insolent. / JORDI OTIX

Insolent

Cuatro profesionales jóvenes, dos en la sala y dos en la cocina, se han instalado en la plaza del Sol de Gràcia con una fresca mirada sobre la tradición. Y el resultado de su trabajo es Insolent.

El tartar de tomate del restaurante Maleducat.

El tartar de tomate del restaurante Maleducat. / Alex Froloff

Maleducat

Después de capitanear una vermutería con el mismo nombre, Jordi Marzo extiende manteles y cordialidad en un restaurante de La Bordeta a pocos metros del original y con un cocinero con el que Jordi, que estuvo en Petit Comitè y Roca Moo, ha compartido parte de su densa biografía laboral: Juanjo Rodríguez Thomas. Pau Arenós visitó Tramendu y aquí te explica cómo fue su experiencia.

El canelón de rabo de vacuno con alcachofas de 77 kilos.

El canelón de rabo de vacuno con alcachofas de 77 kilos. / Zowy Voeten

77 kilos

Un restaurante en un local discreto, con una oferta meditada de vinos, pastas propias y platillos con conciencia, elaborados con semillas poco frecuentes. Así es 77 kilos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
  2. El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
  3. El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
  4. Cuarenta minicruceros saldrán de Barcelona con precios desde 79 euros los próximos tres meses
  5. El Meteocat emite un aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvias en Catalunya
  6. El Peliculón' lidera la noche y La 2 supera a Cuatro y laSexta con el homenaje a Verónica Echegui
  7. Supervivientes All Stars': lista completa de concursantes confirmados y fecha de estreno del reality
  8. Cerrada una playa de Pals por la presencia de una tintorera

La Mostra de Venecia se rinde ante Kim Novak, “una estrella rutilante en la galaxia equivocada”

La Mostra de Venecia se rinde ante Kim Novak, “una estrella rutilante en la galaxia equivocada”

Illa pidió reunirse con Puigdemont tras regresar de sus vacaciones con Sánchez

Illa pidió reunirse con Puigdemont tras regresar de sus vacaciones con Sánchez

Elisabeth Clapés, psicóloga, analiza el efecto 'sonder': "Esta sensación nos ayuda a poner en práctica la humanidad y la empatía"

Elisabeth Clapés, psicóloga, analiza el efecto 'sonder': "Esta sensación nos ayuda a poner en práctica la humanidad y la empatía"

Juan Ayuso y el UAE oficializan la ruptura en el descanso de la Vuelta

Juan Ayuso y el UAE oficializan la ruptura en el descanso de la Vuelta

Feijóo se fija la inmigración como asunto prioritario en su oposición a Sánchez

Feijóo se fija la inmigración como asunto prioritario en su oposición a Sánchez

TVE altera su parrilla a última hora con un cambio que afecta a 'La Promesa' y 'Malas lenguas'

TVE altera su parrilla a última hora con un cambio que afecta a 'La Promesa' y 'Malas lenguas'

Dwayne Johnson intenta hacerse mayor en la Mostra

Dwayne Johnson intenta hacerse mayor en la Mostra

Fermín se queda en el Barça y rechaza el sueldazo del Chelsea

Fermín se queda en el Barça y rechaza el sueldazo del Chelsea