Los mejores restaurantes de Barcelona para probar la 'nova cuina catalana'

Todas las cocinas del mundo están en Barcelona, y la catalana es una más. Casi secundaria en realidad. Pero que no tenga protagonismo no siginifica que no esté viva. Lo demuestran estos restaurantes de Barcelona que podrían etiquetarse como estandartes de la nueva cocina catalana: van más allá de 'escudella i carn d'olla' y evolucionan el recetario con sus platos.

Las 'faves' con jugo de calamar y el calamar con jugo de 'faves' a la catalana de Direkte. / Jordi Otix

Direkte

Arnau Muñío ha llevado su pequeño restaurante de la Boqueria a la calle de París: dos barras para una oferta excelente de catalanidad viajada. Te contamos aquí lo que hacen en Direkte.

El arroz de 'peu de porc' y galera de Teòric. / Zowy Voeten

Teòric

Oriol Casals y Teo Rubio han convertido su taberna gastro en un restaurante con mayúsculas sin desviarse del objetivo: exaltar la cocina catalana. El primero es un chef heterodoxo; el segundo se encarga de los vinos (¡una veintena de ellos a copas!). Su trabajo conjunto da como resultado el interesantísimo Teòric.

Jordi Vilà, chef de Alkimia. / JORDI COTRINA

Alkimia

Es uno de los más reputados chefs barceloneses, al frente de este restaurante con una estrella Michelin, donde aborda la cocina catalana desde una perspectiva renovadora. Así se come en Alkimia.

El flan de pato a la catalana de Incorrecte. / Jordi Cotrina

Incorrecte

Marcel Pons, con la pastelera Gabriela Figueroa como su mano derecha, ha abierto su restaurante en Sant Gervasi, un comedor en rojo donde reinterpretan la cocina catalana. Se llama Incorrecte.

La ensalada de 'escudella' del restaurante Franca. / Macarena Pérez

Franca

Fran Baixas, Gianmarco Greci y Joshua McCarty trabajan platos que permiten a la cocina catalana escapar de la rutina y lo previsible. Sí, hay esperanza en manos de chefs treintañeros como este trío de Franca.

La ensalada con espaguetis de aguacate y ajoblanco de chufa de Insolent. / JORDI OTIX

Insolent

Cuatro profesionales jóvenes, dos en la sala y dos en la cocina, se han instalado en la plaza del Sol de Gràcia con una fresca mirada sobre la tradición. Y el resultado de su trabajo es Insolent.

El tartar de tomate del restaurante Maleducat. / Alex Froloff

Maleducat

Después de capitanear una vermutería con el mismo nombre, Jordi Marzo extiende manteles y cordialidad en un restaurante de La Bordeta a pocos metros del original y con un cocinero con el que Jordi, que estuvo en Petit Comitè y Roca Moo, ha compartido parte de su densa biografía laboral: Juanjo Rodríguez Thomas. Pau Arenós visitó Tramendu y aquí te explica cómo fue su experiencia.

El canelón de rabo de vacuno con alcachofas de 77 kilos. / Zowy Voeten

77 kilos

Un restaurante en un local discreto, con una oferta meditada de vinos, pastas propias y platillos con conciencia, elaborados con semillas poco frecuentes. Así es 77 kilos.