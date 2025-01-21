Estas son las bodegas más auténticas de Barcelona

La experiencia es un grado, y eso se comprueba fácimente en estas bodegas con años de experiencia y calidad contrastada. Su parroquia de fieles disfruta con sus platos tradicionales a precios asequibles. En este artículo seleccionamos bodegas de Barcelona más auténticas, con más solera, donde comer muy bien.

Bodega Gol

Los calamares con cebolla y 'mongetes' de la Bodega Gol. / Manu Mitru

Roger Solé fue peluquero y Rodrigo Castillo, ingeniero industrial, y ahora forman una pareja de cocineros con chut en Sant Antoni. Lo suyo es un ejercicio de salvación de un negocio emblemático–tras el cual está también Enric Rebordosa–, pero no de falsificación. Se nota cuando comes en Bodega Gol.

Bodega Carol

Torreznos de Soria elaborados en la Bodega Carol de Barcelona. / JORDI COTRINA

Aquí te entretendrás mirando los 3.000 llaveros que cuelgan de la pared pero te olvidarás de ellos en el momento que comas uno de sus torreznos, emblema de la casa. Hay más cosas, y te las contamos en esta crónica de Bodega Carol.

Bodega Montferry

plato-bodega-montferry / Cecilia de Fátima

La especulación inmobiliaria ha obligado a los dueños del veterano establecimiento a cambiar de ubicación, donde vuelven a servir bocadillos de aúpa. Tan de aúpa que Pau Arenós asegura que este bocadillo "debería de formar parte del patrimonio efímero de Barcelona": mollete de Ca La Toñi con 'capipota' y tripa y chimichurri. Aquí te contamos cuál es la nueva ubicación y cuáles son los mejores bocados de Bodega Montferry.

Bodega Sepúlveda

Garbanzos con butifarra de la Bodega Sepúlveda / Albert Bertran

El irrenunciable atún picante, el impecable morro de bacalao a la 'llauna', legítimamente barcelonés, cubierto con ajos laminados y almendras, el 'remenat' de trompetas de la muerte y calamares, lla tortilla de bacalao al ajoarriero, las albóndigas con sepia, los 'peus de porc' con 'samfaina'. Son algunos de los clásicos de un clásico como Bodega Sepúlveda.

La 'pilota' Strogonoff de la Bodega Josefa. / Pau Gracià

Bodega Josefa

Oriol Lagé y Santi Olivella están al frente de un bar con solera del Farró (camino del centenario) donde aplican la mirada renovadora y respetuosa de la ‘nova cuina catalana’ guisando, por ejemplo, 'pilota' Strogonoff con patatas fritas. Oriol salsea el balón de cerdo/ternera con mostaza, crema agria y vino blanco, que recuerdan a las albóndigas Strogonoff del colmado Wilmot. Así se come en Bodega Josefa.

Bar-Bodega Bartolí

El 'tall rodó' del Bar-Bodega Bartolí. / Alberto García Moyano

En pie y alegrando gaznates desde 1939 (que se dice pronto), es un lugar de culto tanto en materia de desayunos, aperitivos como de comidas. La verdadera estación de Sants es Bar-Bodega Bartolí, y aquí te contamos por qué.

Bodega Josefa

El arroz de bacalao del menú de mediodía de Bodega Josefa. / Alberto García Moyano

Hay que desembarcar pronto en la barra de este lugar único en el barri del Putxet i el Farró (Saragossa, 86), ya que a las 14.00 horas es posible que tengas que esperar a que te den mesa. Y es que estamos ante un centro de peregrinación y hábitat de la gente del barrio de valor incalculable. ¿Por qué? Te lo explicamos en estas crónica de Bodega Josefa.

Bodega Amposta

Los garbanzos con carabineros de Bodega Amposta. / ASLI YARIMOGLU

Barrio, compromiso, presencia: eso es lo que promueven los hermanos Barragán, Josep y Jordi, con la adquisición de la Bodega Amposta en la misma calle en la que crecieron y donde defienden, a cuchillo chacinero, la charcutería "clásica" y familiar en Barragán Moltó. "Reivindicamos el barrio: esto es la Font de la Guatlla. No existimos", dice Josep con una mezcla de ánimo y tristeza. Estos son los platos que merecen que exista Bodega Amposta.

Bar Chiqui

El vermut, con la anchoa del Cantábrico. / Joan Cortadellas

Bar Chiqui, con vino a granel, latas y bocatas, suma a una carta japonesa y un menú de mediodía de lo más económico. Aquí te hablan de 'uramakis' y 'yakisobas' con la misma naturalidad que toman nota de un bocadillo de chistorra. Así es Bar Chiqui / Grado Sushi.

Bodega J. Cala

Preparación de las anchoas en la Bodega J. Cala. / JORDI COTRINA

Rosa Flores y Juan Antonio González Cala preparan las mejores anchoas de Barcelona y las sirven con unas olivas y vermut. Son unos 600 kilos al año de anchoas que Flores desala, limpia y prepara a diario con vinagre de vino natural. Uno de los motivos para visitar Bodega J. Cala.

La Bodega d'en Rafel

Entrada de la Bodega d'en Rafel, en la calle de Manso. / Ferran Sendra

Ha aparecido en series, novelas, hasta en programas de la televisión japonesa. Un referente, un emblema del barrio de Sant Antoni es La Bodega d'en Rafel.

Quimet & Quimet

Quim Pérez prepara algunos montaditos en Quimet & Quimet. / periodico

Una taberna a proteger: desde 1914 al servicio público. Su especialidad es la conserva y la mezcla atrevida desde que, hace ya unos cuantos lustros, la familia Pérez tomó una decisión sustancial que ha resultado ser audaz y rupturista: consagrarse a las latas. Dejaron atrás la oferta de platillos, similar a la de otros lugares, y se concentraron en las latas. Productos estables y siempre disponibles, y que le han otorgado una beneficiosa singularidad a Quimet & Quimet.

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Bar Bodega Can Ros

Cremoso de patata con huevo frito, sobrasada y miel de Bar Bodega Can Ros. / Alberto García Moyano

Imponente lugar siempre con ajetreo, caras felices entre sus visitantes y muchos bocadillos de albóndigas -entre otras delicias- servidos con diligencia. Así es este clásico de Gràcia llamado Bar Bodega Can Ros.