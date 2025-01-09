Todos los restaurantes de los hermanos Roca en Girona

Los hermanos Joan, Josep y Jordi Roca no paran. El éxito y prestigio cosechado por El Celler de Can Roca, su tres estrellas, les han servido para ir abriendo restaurantes de todo tipo en Girona (y de gran nivel) en los que los gurmets con menos posibles pueden probar sus creaciones. Son estos.

Vii

El conejo en escabeche con verduras de Vii. / Pau Arenós

Josep, Joan y Jordi Roca han abierto un bar de vinos en el centro Girona que conecta con la memoria del restaurante de los padres en el barrio de Taialà. Es el negocio con el que los hermanos vuelven al origen (y a buen precio). Así es Vii.

Mas Marroch

El bogavante con trompetas de la muerte de Mas Marroch. / Pau Arenós

Este bonito lugar ubicado en Vilablareix, a seis kilómetros de Girona, fue temporamente el lugar en el que probar los platos con historia, concepto trasladado a Esperit Roca. Mas Marroch es, de nuevo, el espacio para los banquetes.

Can Roca

La 'llata' con cebollitas y setas. / Jordi Ribot (Iconna)

Daniel Redondo, exjefe de cocina de El Celler de Can Roca, se incorpora al equipo que lidera Montserrat Fontané desde 1967 en este restaurande donde nacieron, crecieron y aprendieron a cocinar y servir los hermanos Roca. Así se come en su kilómetro cero, en Can Roca.

El Celler de Can Roca

Los guisantes con sepia de El Celler de Can Roca. / Pau Arenós

No es solo uno de los mejores restaurantes del mundo. También posee una de las mejores bodegas del planeta. Así nos fue en nuestra última visita a El Celler de Can Roca.

Normal

La escalopa de ternera con vegetales y queso. / David Aparicio

Joan, Josep y Jordi Roca propone aquí una casa de comidas con base popular y amplia mirada donde cocina Eli Nolla. La cocinera define la propuesta gastronómica como "una cocina espontánea, con producto local". Si quieres saber mejor de qué va, aquí tienes toda la información sobre Normal.

Esperit Roca

El plato Toda la Gamba de Esperit Roca. / Joan Pujol-Creus

Desde mediados de 2024, los hermanos Roca han puesto a disposición de sus clientes una montaña y una fortaleza con restaurantes, hotel, bodega, destilería, exposición y todavía mucho espacio por ocupar. Así se come en Esperit Roca.

Fontané

Montserrat Fontané, madre de los hermanos Roca. / Pau Arenós

Los hermanos Roca rinden homenaje en Fontané a la cocina de su madre, Montserrat Fontané, "la más nuestra", dicen. El restaurante ofrece platos tradicionales catalanes y se ubica en la fortaleza de Sant Julià de Ramis, en el comedor principal de Esperit Roca. Así se come en Fontané.