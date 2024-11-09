Paulo Airaudo (Amelia): "Quiero ser el McDonald's de la Michelin"

Cada mañana, Paulo Airaudo Chesta sitúa a su izquierda un cruasán mientras trabaja en la oficina con el ordenador portátil. Lo más probable es que cuando deje de teclear o de hablar por teléfono, de hablar por teléfono y teclear, de hablar por teléfono y mirar planos o 'excels' y teclear, el cruasán siga intacto.

Cada mañana un cruasán virgen a modo de hábito y continuidad. Y ni siquiera es una oficina convencional: se trata de la mesa del fondo del restaurante Amelia, con dos estrellas en San Sebastián.

En torno a este chef/empresario nacido en Río Cuarto (Córdoba, Argentina) en 1985, lo infrecuente, lo anómalo y, a menudo, lo difícil. Él es difícil, su cocina es fácil, o difícilmente fácil.

Ya Amelia es inusual desde la entrada. En el subsuelo del Hotel Villa Favorita [Amelia se traslada al Hotel María Cristina, en San Sebastián], en el paseo de la Concha, una puerta cerrada a la que se accede con tarjeta y bajo la mirada de dos asesinos en un cuadro con neón: Jules Winnfield y Vincent Vega de 'Pulp Fiction' con manos azules, iluminadas e imitando pistolas.

El bogavante de 'beurre blanc' de Amelia. / Óscar Oliva

Traspasada la puerta, con la estampación del logo de los Cazafantasmas, la decoración menos esperada en un biestrellado, tan formales, tan predecibles, tan iguales.

Imaginería pop en el techo y la campana, como una cenefa comiquera gigante.

Este es un restaurante dentro de una cocina o una cocina dentro de un restaurante, con esa barra que atienden los cocineros a las órdenes de Giacomo Zani y por donde la sumiller Marina Tapia transita con botellas tan interesantes como Gran Enemigo 2017. Una decena de asientos en la barra y solo tres mesas.

'Anime', figuritas de las más variadas estirpes, iconos de 'La guerra de las galaxias' (una pintura de Darth Vader, en el centro, que tuvo en el primer Amelia). «Esto es mi casa: crecí con videojuegos…», afirma Paulo. El Amelia original tenía paredes grises. El color es la respuesta.

El helado de ron con banana y caviar de Amelia. / Óscar Oliva

Los tatuajes –el restaurante dibujado, el cuerpo dibujado– cuentan. Lo cuentan. «Un cerdito» cuando nació Amélie. «Una ranita» cuando nació Filippo. «Un pingüino» cuando nació Bianca. No sé si María Belén, su pareja y directora general del grupo, está en la piel. 'No drama llama'. 'Take no prisioners'. 'Mejor que ayer'. Una pluma tras fallecer el abuelo. ¿Por qué una pluma? «No sé. ¡Mi vida no es tan interesante!».

Descendiente de italianos, de piamonteses y sicilianos, es un currante desde los 14 años, cuando fue friegaplatos en Río Cuarto.

El contenido gráfico del restaurante lo cuenta (ah, un Banksy), los tatuajes lo cuentan, el pasaporte lo cuenta (después de tantos países, donostiarra desde el 2017), las estrellas lo cuentan: la primera, en Suiza con La Bottega, ya con Giacomo Zani al lado; después, Londres; ahora, San Sebastián, Barcelona (Aleia, una), Hong Kong (Noi, dos). El portafolio crecerá. Sabe leer la guía.

La cocina abierta del restaurante Amelia, en San Sebastián. / Óscar Oliva

«La opulencia en la alta cocina no se puede perder», dice. Amelia es la madriguera del lobo, que no cree en el Km 0, sino en la caza de la mejor materia prima.

Sentado en la barra, el desfile de la abundancia: la tartaleta de salmón salvaje, la gamba con flor de colirrábano, el 'kama-toro' de atún con 'wasabi' y caviar, la cigala con salsa de champán, el flan de cangrejo real, el bogavante con beurre blanc, los 'cappelletti' con ostra (¡pasta!), el postre de helado de ron, banana y caviar.

«El menú es estable. No me vuelto loco creando platos nuevos». Trabaja con un número limitado de recetas, unas 50, e ingredientes emblemáticos.

En un momento, suelta: «Quiero ser el McDonald’s de la Michelin». La provocación es aclarada: «Se haga lo que se haga, la alta cocina tiene que estar estandarizada, buscar la máxima calidad estable. Hay que estar al máximo nivel, independientemente de quién sea el chef».

Promueve «el talento» y tiene que asegurar la regularidad «en los restaurantes en conjunto». La misma receta, con alguna variación, está en San Sebastián y en Hong Kong.

El cuadro de Darth Vader, en el comedor de Amelia. / Óscar Oliva

Paulo es un repartidor de titulares.

«Tengo la fortuna de viajar mucho y no tener arraigo». «Trabajo con 40 proveedores. Yo no cuestiono el precio de compra». «Si me has sobrevivido un año tienes aguante. Trabajo con disciplina militar, pero doy las mejores condiciones posibles. Cinco servicios en cuatro días». «Si no tengo más estrellas es que tengo que trabajar más».

«Tendrían que dar más estrellas como tendrían que quitar». «Arranco cada año en Amelia con una deuda de 300.00 euros para acabar en positivo». «De la bancarrota del 2017, sin un euro ni dónde caerme muerto, a casi 20 restaurantes». «Creo muchísimo en la guía, pero la guía no cree suficientemente en mí». «Soy paciente. Me siento y espero». «Sigo sin ser la persona más fácil del mundo».

La franqueza va más cara que el caviar.