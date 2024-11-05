Los mejores restaurantes para recorrer la parte central de la Diagonal

La Diagonal es, con sus 11 kilómetros de longitud, la segunda avenida más larga de Barcelona, solo por detrás de la Gran Via de les Corts Catalanes. En su parte central, la que va de la avenida de Pedralbes al paseo de Sant Joan, encontrarás numerosos restaurantes donde disfrutar de una buena comida o cena. Aquí seleccionamos unos cuantos que merecen una parada.

La barra de aire 'retro' de Camarasa Fruits, donde se puede comer y beber. / Ferran Nadeu

Camarasa Fruits

Camarasa Fruits cuenta con un espectacular y suntuoso espacio de aire ‘retro’ en la plaza de Francesc Macià con Diagonal en el que igual puedes comprar productos 'gourmet' y platos preparados que comer o cenar. Impresiona la barra de fruta y verdura de la entrada, que de noche se convierte en coctelería. Al lado, la 'rostisseria' en la que puedes llevarte, por ejemplo, un pollo asado en horno de leña. Unos peldaños más abajo hay otra barra donde sirven platos de cocina de mercado. Y en el piso de abajo, congelados 'top', embutidos muy 'top' y una selección de quesos aún más 'top' que afinan en su cava. Así fue nuestro 'tour' por Camarasa Fruits.

Receta de marmitako de Ekaitz Apraiz, chef del restaurante Tunateca. / Ricard Cugat

Tunateca

Ekaitz Apraiz es un 'crack' con el atún. Prueba de ello es que dirige los fogones de este templo barcelonés consagrado al popular pescado. Aquí podrás comer de la primera a la última parte de este animal del que se aprovecha todo, como el cerdo. Bienvenidos a Tunateca.

Los canelones de 'foie' y trufa de Cachitos Diagonal. / El Periódico

Cachitos Diagonal

Ha cumplido 10 años. Este enorme local, donde la gastronomía y el glamur son las señas de identidad, cuenta con una carta mediterránea que se puede probar cada día en horario ininterrumpido y una barra donde tomar las primeras copas de la noche. El plato más exitoso de este enorme local es el canelón de 'foie' y trufa, una elaboración imbatible que puedes intentar hacer en casa con esta receta de Cachitos Diagonal.

Ensartado de un pollito en el restaurante Chez Cocó. / Joan Puig

Chez Cocó

En este local de la Diagonal, 465, asan un pollito de unos 500 gramos que viene de Galicia durante tres horas y lo acaban con un golpe de horno de leña. Una delicia de las muchas otras que sirven aquí. Si quieres saber más sobre nuestra visita, aquí tienes más información sobre Chez Cocó.

Tartar de atún con agua de tomate y mascarpone de albahaca del restaurante La Dama. / El Periódico

La Dama

Este restaurante que ocupa cuatro salones de un bonito edificio modernista del arquitecto Manuel Sayrach en la Diagonal ha estrenado un menú de mediodía llamado 'Lunch Formule'. Su cocina mediterránea, inspirada en Francia, Italia y España, se centra en la estacionalidad de los ingredientes. Y sigue habiendo coctelería y durante el fin de semana suelen pinchar 'djs' de París y Barcelona. Así de guay son los platos, como el tartar de atún agua de tomate y mascarpone de albahaca, de La Dama.

Tortilla de quinoa del restaurante Croma by Flash. / El Periódico

Croma by Flash

El restaurante ubicado en un luminoso local de la Diagonal es 'hijo' de la icónica tortillería Flash Flash pero marca perfil propio con platos que responden a las modas actuales y 'burgers' y tortillas distintas a las que se ofrecen en la casa madre. Así es Croma by Flash.

Canutillos de marisco de Mercès / FERRAN SENDRA

Mercès One

Este es un restaurante muy especial, pues solo admite una reserva por servicio. ¿Su propuesta? Una cocina enraizada en la tradición mediterránea, con excelente producto de temporada, tratado con técnicas actuales y alguna que otra receta viajada. Como los canutillos de marisco que elabora el equipo de Mercès One.

Ceviche de pescado y marisco del restaurante Alrevés. / El Periódico

Alrevés

Este restaurante del 'upper' Diagonal ofrece sabores mediterráneos sin excentricidades en un espacio elegante y cálido. 'Spoiler': no se lían con experimentos raros ni buscan sabores extremos ni recetas exóticas. Así de cómodos hemos comido en Alrevés.

El cebiche caliente de Maymanta. / Jordi Otix

Maymanta

Tras hacerse un nombre en Madrid, Omar Malpartida aterriza en Barcelona, en un restaurante con vistas sobre la ciudad en lo alto del Grand Hotel Hyatt. Te contamos lo bien que se come en el piso 19º del establecimiento, porque su cocina peruana es de altura. Así es Maymanta.

Los 'rapets' con civet del Bar Vint-i-quatre. / Elisenda Pons

Vint-i-quatre

El Tapas 24 de Diagonal cambia de nombre y afina la carta, con cinco nuevos propietarios y con el exdueño, el chef Carles Abellan, como asesor gastronómico. "Es un bar, eh, pero un arreglado", precisa el chef sobre Vint-i-quatre.

El arroz de carabineros de La Paella de Su. / RICARD CUGAT

La Paella de Su

Susi Bernat -Su- y Santiago Mónaco fueron interioristas en Sitges y Valencia. Susi, "una valenciana enamorada de paella", es ahora cocinera y Santiago lleva la sala. Si quieres probar buenos arroces, tienes que ir a La Paella de Su.

Un plato de gamba 'panxuda' frita del restaurante-pescadería Ribera Manero. / Òscar Gómez

Ribera Manero

El establecimiento de L'Illa Diagonal es un tesorito gurmet donde cocinan el género que venden. Una pescadería-restaurante o un restaurante-pescadería. Mejor lee esta crónica y decide tú qué es exactamente Ribera Manero.