Paradas gourmet
Los mejores restaurantes para recorrer la parte central de la Diagonal
Te proponemos un paseo gastronómico por estos establecimientos ubicados entre la avenida de Pedralbes y el paseo de Sant Joan
Los restaurantes de Sarrià y Pedralbes que sirven platos que gustan a todo el mundo
Los mejores restaurantes de Les Corts que deberías apuntar en la agenda
Ferran ImedioFerran Imedio
Periodista. Redactor del canal Cata Mayor
Periodista barcelonés apasionado por su trabajo que lleva casi tres décadas escribiendo en EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, donde ha pasado por las secciones de El Día por Delante, Sociedad, Gran Barcelona, Deportes, Exit e Icult. Ha sido coordinador de las páginas de Motor, responsable de Gente y de las páginas de gastronomía Gourmet's.
Pau ArenósPau Arenós
Coordinador del canal Cata Mayor
Periodista y escritor, con 19 libros publicados, entre ellos, novelas y cuentos, y media docena de premios, como el Nacional de Gastronomía. Ha estado al cargo de las revistas 'Dominical' y 'On Barcelona' y ha dirigido series de vídeorecetas y 'vídeopodcast'. El último libro es 'Meterse un pájaro en la boca'.
La Diagonal es, con sus 11 kilómetros de longitud, la segunda avenida más larga de Barcelona, solo por detrás de la Gran Via de les Corts Catalanes. En su parte central, la que va de la avenida de Pedralbes al paseo de Sant Joan, encontrarás numerosos restaurantes donde disfrutar de una buena comida o cena. Aquí seleccionamos unos cuantos que merecen una parada.
Camarasa Fruits
Camarasa Fruits cuenta con un espectacular y suntuoso espacio de aire ‘retro’ en la plaza de Francesc Macià con Diagonal en el que igual puedes comprar productos 'gourmet' y platos preparados que comer o cenar. Impresiona la barra de fruta y verdura de la entrada, que de noche se convierte en coctelería. Al lado, la 'rostisseria' en la que puedes llevarte, por ejemplo, un pollo asado en horno de leña. Unos peldaños más abajo hay otra barra donde sirven platos de cocina de mercado. Y en el piso de abajo, congelados 'top', embutidos muy 'top' y una selección de quesos aún más 'top' que afinan en su cava. Así fue nuestro 'tour' por Camarasa Fruits.
Tunateca
Ekaitz Apraiz es un 'crack' con el atún. Prueba de ello es que dirige los fogones de este templo barcelonés consagrado al popular pescado. Aquí podrás comer de la primera a la última parte de este animal del que se aprovecha todo, como el cerdo. Bienvenidos a Tunateca.
Cachitos Diagonal
Ha cumplido 10 años. Este enorme local, donde la gastronomía y el glamur son las señas de identidad, cuenta con una carta mediterránea que se puede probar cada día en horario ininterrumpido y una barra donde tomar las primeras copas de la noche. El plato más exitoso de este enorme local es el canelón de 'foie' y trufa, una elaboración imbatible que puedes intentar hacer en casa con esta receta de Cachitos Diagonal.
Chez Cocó
En este local de la Diagonal, 465, asan un pollito de unos 500 gramos que viene de Galicia durante tres horas y lo acaban con un golpe de horno de leña. Una delicia de las muchas otras que sirven aquí. Si quieres saber más sobre nuestra visita, aquí tienes más información sobre Chez Cocó.
La Dama
Este restaurante que ocupa cuatro salones de un bonito edificio modernista del arquitecto Manuel Sayrach en la Diagonal ha estrenado un menú de mediodía llamado 'Lunch Formule'. Su cocina mediterránea, inspirada en Francia, Italia y España, se centra en la estacionalidad de los ingredientes. Y sigue habiendo coctelería y durante el fin de semana suelen pinchar 'djs' de París y Barcelona. Así de guay son los platos, como el tartar de atún agua de tomate y mascarpone de albahaca, de La Dama.
Croma by Flash
El restaurante ubicado en un luminoso local de la Diagonal es 'hijo' de la icónica tortillería Flash Flash pero marca perfil propio con platos que responden a las modas actuales y 'burgers' y tortillas distintas a las que se ofrecen en la casa madre. Así es Croma by Flash.
Mercès One
Este es un restaurante muy especial, pues solo admite una reserva por servicio. ¿Su propuesta? Una cocina enraizada en la tradición mediterránea, con excelente producto de temporada, tratado con técnicas actuales y alguna que otra receta viajada. Como los canutillos de marisco que elabora el equipo de Mercès One.
Alrevés
Este restaurante del 'upper' Diagonal ofrece sabores mediterráneos sin excentricidades en un espacio elegante y cálido. 'Spoiler': no se lían con experimentos raros ni buscan sabores extremos ni recetas exóticas. Así de cómodos hemos comido en Alrevés.
Maymanta
Tras hacerse un nombre en Madrid, Omar Malpartida aterriza en Barcelona, en un restaurante con vistas sobre la ciudad en lo alto del Grand Hotel Hyatt. Te contamos lo bien que se come en el piso 19º del establecimiento, porque su cocina peruana es de altura. Así es Maymanta.
Vint-i-quatre
El Tapas 24 de Diagonal cambia de nombre y afina la carta, con cinco nuevos propietarios y con el exdueño, el chef Carles Abellan, como asesor gastronómico. "Es un bar, eh, pero un arreglado", precisa el chef sobre Vint-i-quatre.
La Paella de Su
Susi Bernat -Su- y Santiago Mónaco fueron interioristas en Sitges y Valencia. Susi, "una valenciana enamorada de paella", es ahora cocinera y Santiago lleva la sala. Si quieres probar buenos arroces, tienes que ir a La Paella de Su.
Ribera Manero
El establecimiento de L'Illa Diagonal es un tesorito gurmet donde cocinan el género que venden. Una pescadería-restaurante o un restaurante-pescadería. Mejor lee esta crónica y decide tú qué es exactamente Ribera Manero.
Suscríbete para seguir leyendo
- Salen a la venta 176 chalés en Burgos por 12.000 euros, pero tienen un problema: están a medio construir
- El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
- Indignación entre funcionarios de la Generalitat tras los últimos traslados: 'El premio por sacar plaza es pasarme cada día siete horas en la Renfe
- Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
- La red de Yoigo se apaga para siempre: qué cambia para los clientes
- Antonio Montero se cae como colaborador de '¡De Viernes!' y lanza un mensaje a Lydia Lozano, que le sustituirá en el programa
- El despacho que fundó Montoro rechazó en tres ocasiones identificar ante Hacienda a clientes de su presidente
- Jubilados de Ibiza venden su propiedades en la isla por el alto coste de la vida y se mudan a Valencia