Los mejores restaurantes de la Bonanova para gozar a dos carrillos

Que un barrio sea de lo más acomodado no significa que su oferta gastronómica sea de lo más aburrida. Basta repasar los mejores restaurantes de la Bonanova para darse cuenta de ello. ¡Cuánta variedad! Consulta la lista que viene a continuación y repite con nosotros: ¿Quién dijo aburrimiento?

José María Kao, con sus hijas, Nayan y Meilan, en la presentación del libro que narra su historia familiar. / Ferran Imedio

Shanghai

El libro 'Kao. La mejor cocina china' (Planeta Gastro) recoge, además de recetas, la historia que desembocó en la creación del emblemático establecimiento barcelonés, uno de los mejores chinos fuera del país asiático. Una epopeya familiar cuyo feliz resultado fue la creación del restaurante Shanghai.

Los fideos 'chow mein' de Kao Street. / Pau Arenós

Kao Street

Meilan Kao, directora creativa del Grupo Kao y participante en 'First Class' (Netflix), explica la receta de 'chow mein' de su abuelo, cocinero del primer restaurante chino de Barcelona. Estos fideos salteados, según la traducción es uno de los platos chinos más populares del mundo, y así saben los que se hacen en Kao Street.

El conejo escabechado sobre base de patata crujiente del restaurante Amaica. / Jordi Cotrina

Amaica

Después de haber pasado por restaurantes con peso, Carlos Salvador abrió un pequeño establecimiento con terraza y platos con poderío, bien afinados, que ahora solo sirve por las noches de lunes a viernes. Clica aquí para saber qué nos pareció Amaica cuando abrió.

Alubias con almejas del restaurante Jumilla (Barcelona). / Alberto García Moyano

Jumilla

Este restaurante de la Bonanova te recibe con un cartel con una imponente variedad en su menú: ocho primeros platos y diez segundos. Aquí te explicamos cuáles son los que más nos gustaron en nuestra reciente visita a Jumilla.

Los hermanos Carlos, Adolfo y Cristina Herrero, en el restaurante Bonanova. / Ferran Nadeu

Bonanova

Este clásico no ya de la zona alta sino de la ciudad (nació en 1964) tiene mucha historia. Se nota al entrar, con esa decoración de casino de pueblo modernista que te retrotae a épocas pasadas, a billares y a largas partidas de dominó. Cuenta, además, con una bonita terraza interior. Te sientes donde te sientes, probarás una cocina de mercado con un producto fresco que muchos señalan como de lo mejorcito de Barcelona. Los hermanos Herrero Salvador mantienen en forma el precioso restaurante que heredaron de sus padres, en una finca del siglo XIX. Pasean y vean, esto es Bonanova.

Jordi Cruz, en el jardín del restaurante Àbac. / RICARD FADRIQUE

Àbac

En la avenida del Tibidabo se ubica este templo gastronómico con tres estrellas Michelin (uno de los restaurantes favoritos en Barcelona de Martín Berasategui y de Bruce Springsteen). Allí, Jordi Cruz hace gala de su habitual despliegue de técnicas y conceptos, lo que le convierte en un malabarista tecnoemocional, alumno adelantado de 'rocas', 'adriás', 'dacostas' y 'adurizs'. Así es Àbac.

La Balsa

Este restaurante diseñado por Óscar Tusquets en 1979 recrea una cabaña: es cristal y terrazas y luz, aún en invierno. ¿Y para comer? Platos creativos de cocina catalana. Esto es lo que se puede comer en La Balsa.

La berenjena con menta seca de Aüc. / Bárbara Favant

Aüc Bar

Joan Martínez y Takeshi Somekawa (Dos Pebrots) se han aliado para abrir un comedor, con los macarrones como estandarte, donde solo aspiran a recibir este elogio: "És bo". Lo consiguen. Está en Sarrià-Sant Gervasi y triunfa, entre otras cosas, por su breve carta el apartado 'Macarrònic'. Así es Aüc Bar.