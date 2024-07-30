Los restaurantes de Sarrià y Pedralbes que sirven platos que gustan a todo el mundo

Sarrià y Pedralbes son un oasis de paz y tranquilidad en Barcelona si se compara con el centro de la ciudad. Quizá por eso su oferta gastronómica resulta tan acogedora para paladares que buscan el 'comfort food'' de calidad. Aquí tienes varios restaurantes que sirven platos que gustan a todo el mundo.

Croquetas y tortilla de Colmado Carpanta. / Maria Algara

Colmado Carpanta

Este pequeño establecimiento de los treintañeros Guillem Pico y Adrián López triunfa con una propuesta asequible y sabrosa en pleno Sarrià: platos caseros muy bien hechos a precios muy amigables. Así es Colmado Carpanta.

Vivanda

Este restaurante ofrece cocina catalana viajada, sencilla y rigurosa, servida en tapa y platillo porque está pensada para compartir. Y la han pensado Gabriel Calzado junto con su amigo y asesor Jordi Vilà, chef de Alkimia y Al Kostat. Así se come en la sala y en la terraza con jardín de Vivanda.

El hojaldre con perdiz y consomé de setas en Tram-Tram. / Ferran Nadeu

Tram-Tram

Reyes Lizán e Isidre Soler defienden una cocina con raíz catalano-francesa en una bonita casa de Sarrià: producto, temporada y un pollo con trufa de alta escuela. Un restaurante clásico de Barcelona que sigue en forma a los 35 años y sirve un ave del siglo XIX. Así de bien está Tram-Tram.

Nomo Sarrià

El restaurante japonés está instalado en una casa en el centro de Sarrià que se quedó pequeña desde el día en que abrió. Una de las cosas más curiosas que tiene el establecimiento es el túnel que conecta con la parroquia de Sant Vicenç de Sarrià. Ahora está sellado pero en tiempos de guerra era una escapatoria que también tenían otras casas de familias pudientes del barrio. Así de bonito y así de bien se come en Nomo Sarrià.

Gouthier

Un clásico barcelonés. Un pionero que aterrizó en Sarrià (Mañé i Flaquer, 8) en 2005. Si hay cierta cultura de la ostra en la ciudad, buena parte de la culpa la tienen ellos, que también sirven a otros restaurantes. En Gouthier aprenderás que no saben igual una de Normandía que una del Delta del Ebro.

Plato de verduras de Bistro Mató. / Noemí de la Peña

Bistró Mató

Si hubiera que elaborar una lista con los restaurantes más agradables de Barcelona, este debería aparecer en ella. Será por la paz que irradia el monasterio de Pedralbes, ubicado justo enfrente. Pero lo cierto es que resulta difícil sentirse más a gusto, tanto en su tranquila terraza, en la coqueta plaza de Pedralbes, como en la sala principal, con aires de café parisino donde suena jazz relajante, y en el salón acristalado del otro extremo del local. Aquí te contamos más de Bistró Mató.